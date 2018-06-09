Путь к Бриллиантовой галерее: новая пристройка к Вестминстерскому аббатству

Впервые за 700 лет Вестминстерское аббатство открывает для посещения свою сокровищницу — Бриллиантовую галерею. Удобный вход обеспечит новая башня-пристройка по проекту Птолеми Дина

Фото: Alan Williams

Башня Weston Tower британского архитектора Птолеми Дина (Ptolemy Dean) стала самым значительным дополнением к Вестминстерскому аббатству с 1745 года. Семиэтажное строение, напоминающее по форме драгоценный камень, выполнено в стиле современной готики.

Необходимость возведения новой башни объясняется просто. Аббатство решило открыть Бриллиантовую королевскую галерею (The Queen’s Diamond Jubilee Galleries) для посещения. Помещение расположено на высоте 16 метров и датируется XIII веком. К галерее ведет лишь крутая узкая лестница, расширить которую для всех желающих не представлялось возможным. Потому была построена Weston Tower, как внешний путь к выставочному пространству.

Фото: Alan Williams

Стальную звездообразную конструкцию башни венчает металлическая «корона». Подобное архитектурное решение ссылается на восьмигранный купол собора Или (Кембриджшир) XI века.

Фото: Alan Alan WilliamsWilliams

Реставрацией самой галереи занималась лондонская студия MUMA (McInnes Usher McKnight Architects). Пространство с момента своего создания (целых 700 лет) было закрыто для публики. В галерее проходили церемонии коронации и бракосочетания монархов, здесь же погребены знаменитые британцы, например, Чарльз Диккенс.

Фото: Alan Williams

«Чердак с сокровищами», как нарекли галерею СМИ, представит посетителям более 300 артефактов из прошлого аббатства на тему истории, архитектуры, отношений с монархией и др. В том числе здесь хранится свидетельство о браке принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Бриллиантовая галерея откроет двери всем желающим 11 июня 2018 года.

Фото: Alan Williams

Фото: Alan Williams

Фото: Alan Williams