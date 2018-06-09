Путь к Бриллиантовой галерее: новая пристройка к Вестминстерскому аббатству

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Впервые за 700 лет Вестминстерское аббатство открывает для посещения свою сокровищницу — Бриллиантовую галерею. Удобный вход обеспечит новая башня-пристройка по проекту Птолеми Дина
Башня Weston Tower британского архитектора Птолеми Дина (Ptolemy Dean) стала самым значительным дополнением к Вестминстерскому аббатству с 1745 года. Семиэтажное строение, напоминающее по форме драгоценный камень, выполнено в стиле современной готики.
Необходимость возведения новой башни объясняется просто. Аббатство решило открыть Бриллиантовую королевскую галерею (The Queen’s Diamond Jubilee Galleries) для посещения. Помещение расположено на высоте 16 метров и датируется XIII веком. К галерее ведет лишь крутая узкая лестница, расширить которую для всех желающих не представлялось возможным. Потому была построена Weston Tower, как внешний путь к выставочному пространству.
Стальную звездообразную конструкцию башни венчает металлическая «корона». Подобное архитектурное решение ссылается на восьмигранный купол собора Или (Кембриджшир) XI века.
Реставрацией самой галереи занималась лондонская студия MUMA (McInnes Usher McKnight Architects). Пространство с момента своего создания (целых 700 лет) было закрыто для публики. В галерее проходили церемонии коронации и бракосочетания монархов, здесь же погребены знаменитые британцы, например, Чарльз Диккенс.
«Чердак с сокровищами», как нарекли галерею СМИ, представит посетителям более 300 артефактов из прошлого аббатства на тему истории, архитектуры, отношений с монархией и др. В том числе здесь хранится свидетельство о браке принца Уильяма и Кейт Миддлтон.
Бриллиантовая галерея откроет двери всем желающим 11 июня 2018 года.
Elle Decoration
Хёрст Шкулёв Паблишинг
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