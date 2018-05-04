Новая архитектура музеев: 9 ярких примеров

Музей давно перестал быть только сокровищницей произведений искусства. Футуристическая архитектура многих из них сама по себе становится арт-объектом.

Музей Нага Судан (2008) Музей посреди пустыни посвящен пятнадцати храмам, возведенным в древнем городе Нага — некогда важной точке на пути от Нила вглубь пустыни. Его очертания повторяют знаменитый храм Амона-Ра в Луксоре — более известный памятник древнеегипетской цивилизации.

В этом крошечном музее нет толпы посетителей. Затерянный посреди суданской пустыни, на территории древнего города Нага, процветавшего в II–III веках до нашей эры, он словно стремится и сам исчезнуть с глаз. Команда архитектора Дэвида Чипперфильда хотела сделать его бесплатным, похожим на мираж — и построила музей-призрак площадью 1200 кв. м, используя только бетон из местного песка.

Возникновение такой институции на африканской почве в принципе кажется мифом — и это лишнее подтверждение тому, что создание самодостаточных музеев, задача которых не столько привлечение туристов, сколько архитектурный манифест, становится трендом.

Музей Ива Сен-Лорана Марракеш (2017) Фасад музея по проекту архбюро Studio KO украшен кружевной кладкой из красного кирпича. Здание сочетает современные архитектурные тренды и черты марокканской культуры, а при строительстве использовались только местные материалы.

В Марокко в прошлом году открылся Музей Ива Сен-Лорана, проект французских авангардистов из бюро Studio КО. А на другом конце мира, в Осло, новый музей Эдварда Мунка, подобно задремавшему айсбергу, склоняет свои стеклянные этажи, готовясь принять коллекции художника, завещанные городу после его смерти в 1944 году. В столице Кантабрии (Испания), городe Сантандер, выросло новое здание культурного центра Botín по проекту итальянского архитектора Ренцо Пьяно, будто разрубленное пополам центральной парящей платформой. Подробнее о проекте в отдельном материале по ссылке.

Музей искусств Нант (основан в 1804 году, реконструирован в 2017-м) Расширение Музея искусств выполнено британским бюро Stanton Williams. По такому случаю он даже сменил название. Забудьте о Музее изящных искусств — теперь искусство не нуждается в определении!

Музей искусств на острове Пинтань Китай, провинция Фуцзянь (2011–2018) Похожий на бетонного ската художественный музей создан по проекту архитекторов MAD. Три рукотворных «холма» образуют остров площадью 40 000 кв. м, внутри которого — анфилада залов-пещер.

Музей современного африканского искусства ﻿﻿ Кейптаун (2017) Это здание, построенное в 1924 году, до сих пор считается самым высоким строением к югу от Сахары. Чтобы создать 6000 кв. м выставочного пространства для коллекции, собранной бывшим управляющим компании Puma Йохеном Зайтцем, Томас Хизервик реконструировал старые силосные башни.

Фасады строения оформлены выпуклыми перламутровыми дисками, в которых отражаются лучи заката и блики воды. В Кейптауне в это время завершилось строительство Музея современного африканского искусства Зайтца — творение лондонской Heatherwick Studio. Британский архитектор Томас Хизервик возродил пришедшее в негодность зернохранилище 1924 года постройки. Атриум со стеклянной крышей, похожий на готический собор, возник на месте 42 силосных башен и напоминает огромное зерно, чудом проросшее на южноафриканском побережье.

Центр искусств BÓTIN ﻿﻿﻿﻿﻿﻿ Сантандер (2017) Два корпуса нового Центра искусств, соединенных галереями со стеклянными полами, на девять метров выступают над водой. По задумке Ренцо Пьяно, музей должен стать продолжением ландшафта — парка по проекту архитектора Фернандо Карунчо и Атлантического океана.

Музей комиксов и анимации Китай, Ханчжоу (2012) Источником вдохновения для агентства MVRDV стали «пузыри» реплик в окошках комиксов. Никакого маршрута и порядка осмотра экспозиции, зато полное погружение в мир девятой музы.

Завораживает и проект агентства МVRDV, созданный для Музея комиксов в китайском Ханчжоу. Восемь зданий в форме узнаваемых диалоговых «пузырей» лепятся друг к другу словно яйца — хрупкие и уютные. Zaha Hadid Architects и архитекторы студии MAD тоже отдают предпочтение гибким формам, вдохновленным природой: Шанхайский центр восточного искусства и Музей искусств на острове Пинтань напоминают огромных морских обитателей.

Базельский художественный музей (основан в 1980 году, реконструирован в 2016-м) Еще одно расширение, на этот раз — Музея изящных искусств в Базеле, осуществленное силами архитектурной студии Christ & Gantenbein. Суровая рустовка кирпича придает ансамблю динамику, мощную и пластичную одновременно.

Казалось, страстное увлечение концертными залами и филармониями — в Париже, Гамбурге, Лондоне — отодвинет музеи на задний план. Ничего подобного. Существующие развиваются и увеличивают свои площади, как Музей изящных искусств Нанта, лондонский Музей Виктории и Альберта, Тейт Модерн, Базельский художественный музей, а новые появляются повсюду — даже в самых удаленных, неспокойных и малолюдных местах мира.

Палестинский музей Бирзейт (2017) Международный архитектурный конкурс на проект здания, объявленный в 2011 году, выиграло ирландское бюро Heneghan Peng Architects.