Автономная часовня по проекту Алваро Сизы

Архитектор Альваро Сиза Виера завершил проект часовни, которая может работать на полном самообеспечении

Лауреат Притцкеровской премии архитектор Альваро Сиза спроектировал часовню на юге Португалии. Здание является частью комплекса Monte da Charneca, который планируют открыть к 2021 году в регионе Алгарви. Цель проекта — напомнить о сельскохозяйственном наследии района местным жителям и рассказать о нем туристам.

Центр Monte da Charneca придумала местная пара, которая живет в этом регионе уже 30 лет. Все началось с восстановления семи старых домов, которые теперь работают от солнечной энергии, а в прилегающих садах растут оливки, цитрусовые деревья и миндаль. Альваро Сиза курирует весь проект — он также разрабатывал несколько жилых домов.

Часовня функционирует на полном самообеспечении. Температура внутри поддерживается благодаря специально подобранным материалам. Стены изготовлены из перфорированных кирпичей, которые покрыты внутри и снаружи известняковой штукатуркой.

Часовня имеет простой U-образный фасад, на вершине которого есть прямоугольное окно. Оно помогает освещать помещение и открытый двор без электричества. Перед фасадом расположена терраса, с которой открывается вид на холмы.

Серию деревянной мебели также спроектировал Сиза. Линию включает алтарь, скамейку и стулья. Они представляют собой абстрактное понимание традиционного креста.