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3 июля 2018

Автономная часовня по проекту Алваро Сизы

Архитектор Альваро Сиза Виера завершил проект часовни, которая может работать на полном самообеспечении

Часовня Capela do Monte: проект Алваро Сизы (фото 0)

Лауреат Притцкеровской премии архитектор Альваро Сиза спроектировал часовню на юге Португалии. Здание является частью комплекса Monte da Charneca, который планируют открыть к 2021 году в регионе Алгарви. Цель проекта — напомнить о сельскохозяйственном наследии района местным жителям и рассказать о нем туристам.

Часовня Capela do Monte: проект Алваро Сизы (фото 2.1)
Часовня Capela do Monte: проект Алваро Сизы (фото 2.2)

Центр Monte da Charneca придумала местная пара, которая живет в этом регионе уже 30 лет. Все началось с восстановления семи старых домов, которые теперь работают от солнечной энергии, а в прилегающих садах растут оливки, цитрусовые деревья и миндаль. Альваро Сиза курирует весь проект — он также разрабатывал несколько жилых домов.

Часовня Capela do Monte: проект Алваро Сизы (фото 4)

Часовня функционирует на полном самообеспечении. Температура внутри поддерживается благодаря специально подобранным материалам. Стены изготовлены из перфорированных кирпичей, которые покрыты внутри и снаружи известняковой штукатуркой.

Часовня Capela do Monte: проект Алваро Сизы (фото 6)

Часовня имеет простой U-образный фасад, на вершине которого есть прямоугольное окно. Оно помогает освещать помещение и открытый двор без электричества. Перед фасадом расположена терраса, с которой открывается вид на холмы.

Часовня Capela do Monte: проект Алваро Сизы (фото 8.1)
Часовня Capela do Monte: проект Алваро Сизы (фото 8.2)

Серию деревянной мебели также спроектировал Сиза. Линию включает алтарь, скамейку и стулья. Они представляют собой абстрактное понимание традиционного креста.

Часовня Capela do Monte: проект Алваро Сизы (фото 10.1)
Часовня Capela do Monte: проект Алваро Сизы (фото 10.2)

Внутри часовни есть три настенные фрески, созданные португальской маркой Viúva Lamego. Эскизы Альваро Сизы изображают сцены из жизни Иисуса Христа.

Часовня Capela do Monte: проект Алваро Сизы (фото 12.1)
Часовня Capela do Monte: проект Алваро Сизы (фото 12.2)

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

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