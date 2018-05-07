Cтоп-кадр: проект Александра Константинова

Авангардный художник-архитектор Александр Константинов больше известен на Западе, чем в России. Его новый проект — автобусные остановки в Японии. Всего их будет 53, первые 4 уже построены.

Фасады из металлических реек играют на солнце. При малейшем изменении освещения — крохотном облачке на небе — статичные формы меняются, словно деревья на ветру, только не приходя в движение. Фото: александр константинов

По образованию — математик, по призванию — художник, по работам, реализованным в России, Америке и Европе, — архитектор. Александр Константинов умеет делать нереальное реальным и наоборот. Что бы он ни создавал — гигантские картины из полосок цветного скотча или дома из металла, результат один: материальный объект превращается в наполненный философским смыслом мираж, от которого невозможно отвести взгляд. Новый проект — автобусные остановки в японском Сузу.

Современная конструкция с навесным фасадом из металлического профиля накрыта черепичной кровлей, напоминающей о пагодах, которая словно парит в воздухе. Фото: александр константинов

ELLE DECORATION Фасады этих остановок вызывают ассоциации с косыми линиями дождя, рассекающими небо. «Художник, что рисует дождь» — это про вас? АЛЕКСАНДР КОНСТАНТИНОВ Скорее — художник, что рисует лес. Российская публика часто принимает мои фасады за строительные леса (смеется). Отправной точкой этого проекта стали знаменитые гравюры Хиросигэ. Всего остановок будет пятьдесят три. Четыре уже построены на полуострове Ното, который омывается Японским морем. Геометрия фасадов отражает стихии дождя, тумана, ветра и странствий; образ деревьев, травы и света. Я взял за основу существующие остановки, затем своими руками и руками местных художников покрасил их в черный цвет, создав фон для «штриховки».

Художник штрихует небо металлом словно каплями косого дождя, так рождается авангардная архитектура.

Фото: александр константинов

Как вы получили этот заказ в Японии? Токийская галерея «Арт Фронт» предложила мне принять участие в Оку-Ното Триеннале, проходящей в Сузу. Я высказал идею сделать не просто арт-объект, но что-то полезное для местных жителей. Например, автобусные остановки.

Кем вы себя ощущаете — художником или архитектором? Еще и ландшафтным дизайнером. В массачусетском Turn Park по моему проекту были построены парк и здание Gate House, а сейчас идет создание скульптур.

Фото: александр константинов

Напомните другие ваши громкие проекты. Насчет «громких» не знаю, концертного зала я еще не строил. Самый «энергетический» проект — электростанция ЕССО. Самый длинный — двухкилометровое ограждение железной дороги. Самый молодежный — хостел. Все три проекта реализованы в Люксембурге совместно с ателье BENG Architects.

Фото: александр константинов

Что определило выбор материалов и технологий? Название местности — Сузу — образуют два иероглифа «коралл» и «жемчуг». Остановки сделаны из алюминия, скреп­ленного десятками тысяч заклепок. Грани алюминиевых профилей ловят и отражают свет даже в ночной тьме и сияют, как перламутровые раковины. Часто можно услышать мнение, что самые актуальные объекты мирового дизайна и архитектуры уходят корнями в искусство русского авангарда.

Фото: александр константинов

Вы ощущаете эту связь? Конечно. Моя первая зарубежная выставка, прошедшая в австрийском дворце Лихтенштейнов в 1994 году, называлась «Прямая и обратная перспектива русского минимализма. Любовь Попова — Александр Константинов».

И наконец, когда ждать ваших проектов в России? Сейчас заканчивается строительство жилого комплекса в Обнинске, для которого я сделал рисунок фасадов и ландшафт в составе архитектурного бюро «Яузапроект». И начинается возведение «Дома с мезонином» в роще на Волге.