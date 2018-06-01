Топ-10: яркие детские сады со всего света

10 архитектурных бюро ударились в детство, чтобы создать яркие пространства для игры и обучения

Россия

Москва, Южное Чертаново

Фото: Serafima Telkanova

Круглый детский сад по проекту Buromoscow стал главным героем района Южное Чертаново. Благодаря панорамному остеклению первого этажа создается эффект, будто здание парит над землей. Каждый из уровней отдан группам разного возраста. На втором и третьем этаже расположены окна в форме различных морских жителей — рыб, медуз и креветок. Крыша оборудована для прогулок, а в коридорах внутреннего двора применяется цветное стекло. Помещения оформлены в духе скандинавского минимализма: натуральные материалы, нейтральная цветовая палитра с яркими акцентами, простые и понятные формы.

Фото: SERAFIMA TELKANOVA

Фото: SERAFIMA TELKANOVA

Фото: SERAFIMA TELKANOVA

Москва, Басманный район

Еще одним счастливчиками стали жители Басманного района. Здесь детский садик спроектировало архитектурное бюро Асадова. Здание состоит из двух корпусов, каждый из которых защищает двор от сильных ветров, одновременно и открывает его для солнца. Дополнительные прогулочные зоны расположились на эксплуатируемых разновысотных крышах. Фасады получили очень эмоциональную отделку: окна размещены на разном расстоянии друг от друга и оформлены деревянными наличниками. Образы создавались на основе коллекции виртуального музея московского фотографа Ивана Хафизова.

Москва, Измайлово

Фото: илья иванов

В проекте сада в Измайлово Антон Надточий и Вера Бутко из архитектурной мастерской «Атриум» воплотили традиционные детские игрушки — кубики. Цвет в проекте занимает особое место. Функции помещений авторы обозначили на фасаде разными оттенками. При этом архитекторы долго боролись за выбранное цветовое решение. Проект упрекали в чрезмерности, которая якобы может нанести ущерб психике детей. А после завершения строительства садик наоборот уже хвалили за жизнерадостное оформление.

Фото: ИЛЬЯ ИВАНОВ

Вьетнам

Фото: Hiroyuki Oki

Эффектный детский сад в городе Хошимин был построен по проекту вьетнамского бюро Kientruc O. Извилистая лестница ведет в сад на крыше. Местные жители находят определенное сходство детского сада и конструкторов Lego из-за орнаментов и отверстий, которые образуются за счет использования разноформатного красного кирпича.

Фото: HIROYUKI OKI Фото: HIROYUKI OKI

Фото: HIROYUKI OKI

Япония

Сендай﻿﻿

Фото: shigeo ogawa

Фасад детского сада по проекту Masahiko Fujimori Architects в городе Сендай оформлен цветными элементами-домиками. Яркий архитектурный акцент был создал по мотивам детских рисунков — именно так маленький ребенок изображает здания.

Фото: shigeo ogawa

Токио

Фото: Katsuhisa Kida

«Дети бегают по крыше!» — пугающий заголовок для жителей Токио, не знающих о проекте бюро Tezuka Architects. Архитектор Такахару Тезука (Takaharu Tezuka) превратил садик в непрерывное пространство, которое позволяет детям не только учиться, но и играть. Здание функционирует, как огромная безопасная детская площадка, а на крыше ребенок может активно расходовать неуемную энергию.

Фото: Katsuhisa Kida

Фото: Katsuhisa Kida

Фукуока

Фото: daisuke shima

Главным элементом детского сада в Фукуока по проекту Эммануэль Мюро (Emmanuelle Moureaux) стал красочный фасад, который сама архитектор называет цветной рощей. Абстрактный узор включает 63 «дерева» в 22 вариантах цвета.

Фото: daisuke shima

Южная корея

Фото: Kyungsub Shin

Еще один цветной детский садик, на этот раз — прямиком из Сеула. Бюро Jungmin Nam спроектировало артистичное семиэтажное здание. Объединяет яркие пространства для обучения и развития лестница, которая также выполняет роль игровой площадки.

Фото: Kyungsub Shin

Фото: Kyungsub Shin

Фото: Kyungsub Shin

Великобритания

Фото: David Vintiner

В английском городе Хакни студия Lipton Plant отремонтировала детский общественный центр 1930-х годов. Пространство организовано вокруг масштабной древовидной лестницы. Этот элемент вдохновлен романом Йохана Дэвида Уисса «Швейцарская семья Робинзонов», в котором семейство на необитаемом острове обустроило жилище вокруг дерева.

Фото: DAVID VINTINER Фото: DAVID VINTINER

Фото: DAVID VINTINER

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