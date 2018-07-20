25 дизайн-советов на все времена



Главное — индивидуальность

Хозяин квартиры увлекается культурой Востока, поэтому в изголовье кровати появилось панно, на которое перенесен рисунок японской ширмы XVIII века.

Если интерьер отражает ваши увлечения, склонности и привычки — в нем будет комфортно жить. Еще лучше — если дизайнер разделяет страсть заказчика. «При знакомстве с заказчиком, студентом, получающим образование в сфере международных отношений, меня подкупил тот факт, что он, так же как и я, увлекается Востоком — изучает восточные религии, культуру и искусство, коллекционирует древние артефакты, — рассказывает дизайнер Ираклий Зария о работе над этим проектом в Москве. — Далее мы стали пополнять коллекцию вместе».



Миксуйте Старое и Новое

«Миксуйте старое и новое: антиквариат, винтаж и предметы из последних коллекций», — предлагает дизайнер Кэтрин М. Айленд (Kathryn M. Ireland), которая так и поступила, декорируя свой собственный дом в Санта-Монике. Для гостиной она выбрала французские стулья XVII века, консоль из Мексики XVIII века и стол из мебельной коллекции по своему дизайну.

Дизайнеры Иван и Наталия Трофимовы.

Что делает интерьер модным? Цвет, мебель и ткани. Еще важнее — планировка. Но есть еще тонкие, не бросающиеся в глаза детали. Именно по ним всегда узнаешь «своих». Дизайнеры Иван и Наталия Трофимовы.



Сложная планировка? Решение есть!

Архитекторам Катерине Виноградовой и Александру Волкову из «Мастерской 17» пришлось решать сложный вопрос: что делать, если одна из стен квартиры... овальная! Решением стала скругленная стена в центре квартиры. По сути, это и не стена даже. Архитекторы шутят, что они сделали хайтек-версию советской мебельной стенки. Со стороны холла и гостиной в нее встроены воздуховод, биокамин, телевизор и системы хранения, а со стороны детской — шкафы.



Смотрите на пространство в целом

Помещения, оформленные в едином ключе, создают ощущение большого объема и цельный образ пространства. Дизайнер Стефан Пармантье для интерьера квартиры в Париже выбрал таким объединяющим элементом золото. Оно проходит через все помещения в доме, появляясь то в виде позолоты на столике в гостиной, то в обивке ширмы в прихожей, то в прожилках паркета на полу. «Золото обладает удивительным свойством объединять самые разные цвета и материалы, — говорит дизайнер. — К тому же оно привносит женственность и теплоту в интерьер».

Жозеф Диран.

«Творческий процесс может быть тяжелым и длительным, но потом в один момент приходит ощущение, что интерьер выглядел таким образом всегда. Это знак, что все встало на свои места». Архитектор Жозеф Диран



Нейтрально — не значит скучно!

Дома хочется расслабиться и отдохнуть от ярких красок, но кажется, что спокойные тона сделают пространство унылым? Анастасия Божинская и Анастасия Рыкова из дизайн-бюро Specialstyle предлагают использовать яркие акценты только на тех деталях, которые легко поменять: пледах, подушках, покрывалах, картинах, как в своем московском проекте.



Сделать старое новым

Даже «бабушкина» стенка может превратиться в модный и, главное, уникальный предмет интерьера. Марина Микена оставила от советской мебельной стенки нижние шкафы — и получился чудесный комод в модном сейчас стиле 70-х годов.



Правило трех цветов

Излишняя пестрость и total look в одном цвете могут одинаково навредить интерьеру. Дизайнер Иван Поздняков советует использовать «правило трех цветов», как в этой московской квартире. «Нейтральную базу составили белый, бежевый и коричневый. В качестве акцентов взяты приглушенно-зеленый, синий и золотой», — уточняет Иван Поздняков.

Ангелина Аскери.

«Натуральный камень — это то, что делает любой интерьер визуально дороже». Дизайнер Ангелина Аскери.



Уникальные материалы

Смотрите по сторонам! Например, интерьер этой квартиры в Чикаго, по словам архитектора Филиппа Лидербаха (Phillip Liederbach), появился в тот момент, когда он случайно зашел к знакомому. У того в сарае пылились спилы экзотического дерева, помеченные значком «Не для продажи». Что это за дерево, выяснить так и не удалось, но именно им обшили стены коридора и сделали из него двери. Таких больше нет нигде!



Положение обязывает

Если вы делаете ремонт в старом доме, с историей и атмосферой, отнеситесь к ним внимательнее! «Старый дом на Чистых прудах требовал уважительного отношения к архитектуре и местоположению дома, — рассказывает дизайнер Дарья Руссу. — Это определило не только стилистику интерьера, но и выбор материалов. Не случайно здесь появились роскошные хрустальные люстры, пол из массивной инженерной доски, стеновые панели буазери».



БЮДЖЕТНЫЕ МАРКИ + ЛЮКС

Кейт Рейнольдс (Kate Reynolds), совладелица Studio Four NYC, говорит: «Я давно заметила: если в комнате есть предметы разных ценовых категорий, роскошные предметы выглядят гораздо эффектнее, а бюджетные — элегантнее». Принцип mix & match актуален и в дизайне интерьеров!

Кьяра ди Пинто и Арианна Лелли Мами.

«Ручное производство — это то, что никогда не выходит из моды». Кьяра ди Пинто и Арианна Лелли Мами, агентство Studiopepe.



Цвет раздвигает стены!

Игра контрастов и оптические иллюзии на глазах меняют восприятие пространства и визуально расширяют комнаты. «Если нет возможности изолировать пространства, то необходимо отделять их визуально. Иногда для этого достаточно немного опустить потолок и покрасить его в другой цвет», — говорят Юлия Шмидт и Александра Таранова.



Паркет на стене

Декор стен позволяет творить настоящие чудеса! Для того, чтобы визуально увеличить пространство и создать ощущение целостности, архитекторы мастерской Geometrium положили паркет не только на пол, но и на стену в спальне, что позволило создать эффект перспективы. В продолжение этой идеи на стене в постирочной зоне возник керамогранит под дерево. Круг замкнулся — помещения связались между собой.



Текстиль вместо обоев

Главное правило — не мыслить стереотипно! «Мне кажется, когда архитектор Кен Линстедт (Ken Linsteadt) услышал, что я планирую обить стены огромного двухуровневого салона зеленой тканью с цветочным узором, то немного испугался!» — смеется декоратор Кен Фулк (Ken Fulk). Однако, согласитесь, вряд ли обои смогли бы создать ощущение такой роскоши.

Надя Зотова.

«Обилие дневного света обладает свойством смягчать насыщенные краски, что позволяет использовать их без опаски». Дизайнер Надя Зотова.



сделать потолки выше

Проект Ивана и Наталии Трофимовых Проект Ангелины Аскери

Низкие потолки — вечная проблема. Для того что визуально их поднять, дизайнер Ангелина Аскери в своем проекте намеренно отказалась от потолочных карнизов. Граница стен и потолков, выкрашенных в близкие по тону цвета, практически стерта, благодаря чему помещение кажется выше. А дизайнеры Иван и Наталия Трофимовы, основатели архитектурного бюро Blockstudiо, отказались от плинтусов и потолочных карнизов, сделав щели-подсечки. Такое решение требует идеальных стыков отделочных материалов. Зато сильно меняет восприятие пространства, отрывая друг от друга плоскости пола, стен и потолка и создавая своего рода воздушные рамы.



Не торопитесь!

«Не понимаю, как можно выбирать цвет по образцам на бумаге. Это полная ерунда! Если хочешь что-то понять про цвет, выкрасы необходимо делать на стенах, на потолках, причем в разных местах. Около окна и в темном углу при электрическом свете он будет смотреться по-разному», — говорит художник и декоратор Александра Вертинская.

Стефан Пармантье.

«Мне нравится, когда материал дает не те ощущения, что от него ожидают. Какое наслаждение прикасаться к бархатистой поверхности обеденного стола, выполненного при этом из патинированной бронзы». Дизайнер Стефан Пармантье.



Вещи ручной работы

Вещи ручной работы придают интерьеру особую изысканность и теплоту. Дизайнер Маргарита Мустафина для всех диванных подушек купила традиционные узбекские ткани, сотканные вручную в технике «икат», которые добавили восточный колорит в московскую квартиру. А главным украшением стала керамика, сделанная и расписанная вручную в мастерской Алишера Назирова.



кругом цветы

Ханна Сесил Гурне, дочь основателя бренда de Gournay, украсила свою квартиру обоями с цветочным принтом, чтобы в городе не терять ощущение близости природы. «Растения и домашние животные должны быть в любом доме, этому меня научила бабушка, — говорит Ханна. — В детстве я часто гостила у нее. За городом было большое хозяйство: лошади, овцы, куры. Я привыкла к тому, что мы живем бок о бок с природой. И в Лондоне, насколько это возможно, мне подсознательно хочется того же».

Уильям Савайя.

«Мне нравится современная тенденция делать открытую кухню в зоне гостиной. В ней заложена глубокая философия жизни: теперь готовка не как домашняя повинность, а еще один способ получать удовольствие от каждого дня». Архитектор Уильям Савайя.



Русское + Европейское

Треугольный диван сделан на заказ по прототипу объекта от Vladimir Kagan. Стол, Philippe Hurel. Торшер Origami, дизайн Франсуа Шампсора для Pouenat. На стене — пейзаж Евгении Буравлевой, галерея «Ковчег».