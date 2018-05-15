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15 мая 2018

Он и Она: необычный проект реновации в Китае

Шанхайское бюро Wutopia Lab предложило концептуальный проект реновации традиционных китайских кварталов, основанный на гендерных теориях

Он и Она: необычный проект реновации в Китае (фото 0)
Фото: 
Wutopia Lab

Шэньчжэнь — город на границе с Гонконгом, который сегодня считается одним из самых динамично развивающихся промышленных мегаполисов Китая. Недавно здесь проходила Биеннале урбанизма и архитектуры, в рамках которой был реализован необычный проект. Шанхайская архитектурная компания Wutopia Lab разработала концепт реновации двух зданий в традиционном китайском квартале Dameisha Village. С помощью цвета, форм и освещения архитекторы представили свое видение того, как должен выглядеть идеальный дом для мужчины и для женщины.

Оба здания сразу выделяются на фоне обычной серой и безликой застройки квартала. «Дом для Нее» выполнен в нежно-розовых тонах, «для Него» — в синем цвете, который, по мнению дизайнеров, является воплощением духа соперничества, жажды жизни и активного мужского начала. Эта идея получает дальнейшее развитие и в интерьерах здания — с их треугольными дверными проемами, строгой геометрией форм, спокойной сине-зеленой гаммой концептуальными арт-инсталляциями вроде стены из пустых пивных бутылок или свисающих с потолка свиных окороков. В одной из комнат пол покрыт солью, что символизирует соляные поля (еще во времена династии Хань район Шэньчжэня считался центром соляной индустрии Китая).

Он и Она: необычный проект реновации в Китае (фото 2)
Фото: 
Wutopia Lab

«Дом для Нее» — полная противоположность мужскому проекту. Это само воплощение чувственности, одухотворенности и женственности: стены снаружи и изнутри окрашены в розовый, дверные проемы имеют полукруглую форму, один из фасадов закрыт ролл-шторами, которые, как вуаль, скрывают за собой балкон и защищают его от солнца. На последнем этаже есть выход на крышу.

Архитекторы считают, что этот проект при всей его метафоричности является хорошим примером современной реновации и реконструции традиционных китайских кварталов.

Он и Она: необычный проект реновации в Китае (галерея 4, фото 0)
Он и Она: необычный проект реновации в Китае (галерея 4, фото 1)
Он и Она: необычный проект реновации в Китае (галерея 4, фото 2)
Он и Она: необычный проект реновации в Китае (галерея 4, фото 3)
Он и Она: необычный проект реновации в Китае (галерея 4, фото 4)
Он и Она: необычный проект реновации в Китае (галерея 4, фото 5)
Он и Она: необычный проект реновации в Китае (галерея 4, фото 6)
Он и Она: необычный проект реновации в Китае (галерея 4, фото 7)
Он и Она: необычный проект реновации в Китае (галерея 4, фото 8)
Он и Она: необычный проект реновации в Китае (галерея 4, фото 9)
Он и Она: необычный проект реновации в Китае (галерея 4, фото 10)
Он и Она: необычный проект реновации в Китае (галерея 4, фото 11)
Он и Она: необычный проект реновации в Китае (галерея 4, фото 12)
Он и Она: необычный проект реновации в Китае (галерея 4, фото 13)
Он и Она: необычный проект реновации в Китае (галерея 4, фото 14)

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

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