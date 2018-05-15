Он и Она: необычный проект реновации в Китае

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Шанхайское бюро Wutopia Lab предложило концептуальный проект реновации традиционных китайских кварталов, основанный на гендерных теориях
Шэньчжэнь — город на границе с Гонконгом, который сегодня считается одним из самых динамично развивающихся промышленных мегаполисов Китая. Недавно здесь проходила Биеннале урбанизма и архитектуры, в рамках которой был реализован необычный проект. Шанхайская архитектурная компания Wutopia Lab разработала концепт реновации двух зданий в традиционном китайском квартале Dameisha Village. С помощью цвета, форм и освещения архитекторы представили свое видение того, как должен выглядеть идеальный дом для мужчины и для женщины.
Оба здания сразу выделяются на фоне обычной серой и безликой застройки квартала. «Дом для Нее» выполнен в нежно-розовых тонах, «для Него» — в синем цвете, который, по мнению дизайнеров, является воплощением духа соперничества, жажды жизни и активного мужского начала. Эта идея получает дальнейшее развитие и в интерьерах здания — с их треугольными дверными проемами, строгой геометрией форм, спокойной сине-зеленой гаммой концептуальными арт-инсталляциями вроде стены из пустых пивных бутылок или свисающих с потолка свиных окороков. В одной из комнат пол покрыт солью, что символизирует соляные поля (еще во времена династии Хань район Шэньчжэня считался центром соляной индустрии Китая).
«Дом для Нее» — полная противоположность мужскому проекту. Это само воплощение чувственности, одухотворенности и женственности: стены снаружи и изнутри окрашены в розовый, дверные проемы имеют полукруглую форму, один из фасадов закрыт ролл-шторами, которые, как вуаль, скрывают за собой балкон и защищают его от солнца. На последнем этаже есть выход на крышу.
Архитекторы считают, что этот проект при всей его метафоричности является хорошим примером современной реновации и реконструции традиционных китайских кварталов.
Elle Decoration
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