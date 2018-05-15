Он и Она: необычный проект реновации в Китае

Шэньчжэнь — город на границе с Гонконгом, который сегодня считается одним из самых динамично развивающихся промышленных мегаполисов Китая. Недавно здесь проходила Биеннале урбанизма и архитектуры, в рамках которой был реализован необычный проект. Шанхайская архитектурная компания Wutopia Lab разработала концепт реновации двух зданий в традиционном китайском квартале Dameisha Village. С помощью цвета, форм и освещения архитекторы представили свое видение того, как должен выглядеть идеальный дом для мужчины и для женщины.

Оба здания сразу выделяются на фоне обычной серой и безликой застройки квартала. «Дом для Нее» выполнен в нежно-розовых тонах, «для Него» — в синем цвете, который, по мнению дизайнеров, является воплощением духа соперничества, жажды жизни и активного мужского начала. Эта идея получает дальнейшее развитие и в интерьерах здания — с их треугольными дверными проемами, строгой геометрией форм, спокойной сине-зеленой гаммой концептуальными арт-инсталляциями вроде стены из пустых пивных бутылок или свисающих с потолка свиных окороков. В одной из комнат пол покрыт солью, что символизирует соляные поля (еще во времена династии Хань район Шэньчжэня считался центром соляной индустрии Китая).