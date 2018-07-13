Ваш браузер устарел!

Сайт может отображаться неправильно на вашем устройстве.
Установите современный браузер, чтобы все сайты, которые вы посещаете, отображались корректно. Это абсолютно бесплатно и займет у вас пару минут.

Обновить браузер ×

Дом Ди Каприо

Дом актера в Лос-Анджелесе

Заха Хадид

15 лучших построек

ТОП-20: ЛЮДИ В ЧЕРНОМ

Самые стильные архитекторы и дизайнеры

Маттиа Бонетти

Дизайн в стиле фэнтези

Особняк в центре Лондона

Интерьер в английском стиле

Отель Morpheus

Проект Zaha Hadid Architects

Проект Пьеро Лиссони

Новая работа архитектора

Must have после 30 лет

Что должно быть в вашем доме после 30

Дом Барышникова

Семейная вилла в Доминикане

Коллекционная мебель

Где покупать limited
13 июля 2018

«Дом Эннисов» Фрэнка Ллойда Райта выставлен на продажу

Приобрести памятник архитектуры XX века, засветившийся в голливудских блокбастерах, музыкальных клипах и сериале «Игра Престолов», можно за 23 млн долларов

«Дом Эннисов» Фрэнка Ллойда Райта выставлен на продажу (фото 0)
«Дом Эннисов», проект Фрэнка Ллойда Райта, после реставрации
Фото: 
thewilliamsestates.com

«Дом Эннисов» (Ennis House) в Лос-Анджелесе был спроектирован Фрэнком Ллойдом Райтом в 1924 году для бизнесмена Чарльза Энниса и его супруги Мейбл и стал вершиной так называемого «текстильного» стиля, изобретенного великим американским архитектором в начале 1920-х гг. Конструкция собрана из 27 тысяч полых «текстильных» блоков, состоящих из смеси гравия, гранита и песка, которые нанизаны на арматуру и украшены с обеих сторон рельефным узором в духе майянских рисунков.

Судьба у этого дома была непростая. Сначала архитектор рассорился с заказчиками, и Эннисы заканчивали проект уже без него. Затем уже в середине 1990-х здание сильно пострадало от землетрясения, а спустя десять лет от затяжных дождей, обрушившихся на Калифорнию. Все эти годы здание находилось в аварийном состоянии и требовало глобальной реставрации.

В 2011 году «Дом Эннисов» был приобретен американским миллиардером и филантропом Роном Бёрклом за 4,5 млн долларов. Еще порядка 17 млн он вложил, чтобы привести памятник архитектуры в порядок. И сейчас, когда масштабная реставрация наконец-то закончена, он готов расстаться с исторической недвижимостью за 23 млн долларов.

«Дом Эннисов» Фрэнка Ллойда Райта выставлен на продажу (фото 1)
Интерьер «Дома Эннисов», проект Фрэнка Ллойда Райта.
Фото: 
thewilliamsestates.com

Дом расположен на вершине холма, с которого открываются великолепные виды на Лос-Анджелес. Его площадь составляет приблизительно 560 кв м, в нем четыре спальни и 3,5 ванных комнаты. Интерьеры выглядят величественно и торжественно: высокие потолки, витражные окна, длинные коридоры, мраморные или деревянные полы, мебель ар-деко, мозаичное панно в столовой работы самого Фрэнка Ллойда Райта — здесь все больше напоминает дворец, чем обычное жилище.

Неудивительно, что «Дом Эннисов» так полюбили режиссеры. Он засветился во многих голливудских блокбастерах, музыкальных клипах и сериалах, в числе которых «Баффи — истребительница вампиров», «Бегущий по лезвию» Ридли Скотта, «Твин Пикс» Линча, клипы Рики Мартина и — среди последних — «Игра Престолов».

«Дом Эннисов» Фрэнка Ллойда Райта выставлен на продажу (фото 2)
В некоторых эпизодах сериала «Игра Престолов» «Дом Эннисов» выполняет роль дворца Дейнерис в Миэрине.
Фото: 
HBO
«Дом Эннисов» Фрэнка Ллойда Райта выставлен на продажу (фото 3)
А в фильме «Бегущий по лезвию» Ридли Скотта 1982 г. в «Доме Эннисов» живет главный герой Рик Декард.

Снаружи здания есть бассейн, который тянется вдоль длинного коридора, соединяющего парадные и монументальные общественные зоны с более скромными приватными. Он был сразу задуман Фрэнком Ллойдом Райтом, но не реализован и построен лишь в 1940-е годы, когда владельцем «Дома Эннисов» стал радиоведущий, актер и продюсер Джон Несбитт. Также на территории есть небольшой пруд с рыбками, гараж и гостевой домик.

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

Телефон:
+7 (495) 633-5-633
Факс:
+7 (495) 633-57-95
E-mail:

Москва, ул. Шаболовка, дом 31б, 6-й подъезд (вход с Конного переулка)

Материалы по темам
Фрэнк Ллойд Райт (Frank Lloyd Wright)Лос-Анджелес
Блоги
Ирина Глик
Ирина Глик Рассказ о городе детства — Богородицке
Дима Логинов
Дима Логинов Главные ошибки начинающих дизайнеров
Ольга Мальева
Ольга Мальева О том, что ее вдохновляет
Нина Кэмпбелл
Нина Кэмпбелл Советы по оформлению дома
 