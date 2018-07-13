«Дом Эннисов» Фрэнка Ллойда Райта выставлен на продажу

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Приобрести памятник архитектуры XX века, засветившийся в голливудских блокбастерах, музыкальных клипах и сериале «Игра Престолов», можно за 23 млн долларов
«Дом Эннисов» (Ennis House) в Лос-Анджелесе был спроектирован Фрэнком Ллойдом Райтом в 1924 году для бизнесмена Чарльза Энниса и его супруги Мейбл и стал вершиной так называемого «текстильного» стиля, изобретенного великим американским архитектором в начале 1920-х гг. Конструкция собрана из 27 тысяч полых «текстильных» блоков, состоящих из смеси гравия, гранита и песка, которые нанизаны на арматуру и украшены с обеих сторон рельефным узором в духе майянских рисунков.
Судьба у этого дома была непростая. Сначала архитектор рассорился с заказчиками, и Эннисы заканчивали проект уже без него. Затем уже в середине 1990-х здание сильно пострадало от землетрясения, а спустя десять лет от затяжных дождей, обрушившихся на Калифорнию. Все эти годы здание находилось в аварийном состоянии и требовало глобальной реставрации.
В 2011 году «Дом Эннисов» был приобретен американским миллиардером и филантропом Роном Бёрклом за 4,5 млн долларов. Еще порядка 17 млн он вложил, чтобы привести памятник архитектуры в порядок. И сейчас, когда масштабная реставрация наконец-то закончена, он готов расстаться с исторической недвижимостью за 23 млн долларов.
Дом расположен на вершине холма, с которого открываются великолепные виды на Лос-Анджелес. Его площадь составляет приблизительно 560 кв м, в нем четыре спальни и 3,5 ванных комнаты. Интерьеры выглядят величественно и торжественно: высокие потолки, витражные окна, длинные коридоры, мраморные или деревянные полы, мебель ар-деко, мозаичное панно в столовой работы самого Фрэнка Ллойда Райта — здесь все больше напоминает дворец, чем обычное жилище.
Неудивительно, что «Дом Эннисов» так полюбили режиссеры. Он засветился во многих голливудских блокбастерах, музыкальных клипах и сериалах, в числе которых «Баффи — истребительница вампиров», «Бегущий по лезвию» Ридли Скотта, «Твин Пикс» Линча, клипы Рики Мартина и — среди последних — «Игра Престолов».
Снаружи здания есть бассейн, который тянется вдоль длинного коридора, соединяющего парадные и монументальные общественные зоны с более скромными приватными. Он был сразу задуман Фрэнком Ллойдом Райтом, но не реализован и построен лишь в 1940-е годы, когда владельцем «Дома Эннисов» стал радиоведущий, актер и продюсер Джон Несбитт. Также на территории есть небольшой пруд с рыбками, гараж и гостевой домик.
Elle Decoration
Хёрст Шкулёв Паблишинг
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