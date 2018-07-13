«Дом Эннисов» Фрэнка Ллойда Райта выставлен на продажу

«Дом Эннисов» (Ennis House) в Лос-Анджелесе был спроектирован Фрэнком Ллойдом Райтом в 1924 году для бизнесмена Чарльза Энниса и его супруги Мейбл и стал вершиной так называемого «текстильного» стиля, изобретенного великим американским архитектором в начале 1920-х гг. Конструкция собрана из 27 тысяч полых «текстильных» блоков, состоящих из смеси гравия, гранита и песка, которые нанизаны на арматуру и украшены с обеих сторон рельефным узором в духе майянских рисунков.

Судьба у этого дома была непростая. Сначала архитектор рассорился с заказчиками, и Эннисы заканчивали проект уже без него. Затем уже в середине 1990-х здание сильно пострадало от землетрясения, а спустя десять лет от затяжных дождей, обрушившихся на Калифорнию. Все эти годы здание находилось в аварийном состоянии и требовало глобальной реставрации.

В 2011 году «Дом Эннисов» был приобретен американским миллиардером и филантропом Роном Бёрклом за 4,5 млн долларов. Еще порядка 17 млн он вложил, чтобы привести памятник архитектуры в порядок. И сейчас, когда масштабная реставрация наконец-то закончена, он готов расстаться с исторической недвижимостью за 23 млн долларов.