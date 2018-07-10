Ваш браузер устарел!

Сайт может отображаться неправильно на вашем устройстве.
Установите современный браузер, чтобы все сайты, которые вы посещаете, отображались корректно. Это абсолютно бесплатно и займет у вас пару минут.

Обновить браузер ×

Must have после 30 лет

Что должно быть в вашем доме после 30

Дом Ди Каприо

Дом актера в Лос-Анджелесе

Дом Барышникова

Семейная вилла в Доминикане

Коллекционная мебель

Где покупать limited

Отель Morpheus

Проект Zaha Hadid Architects

ТОП-20: ЛЮДИ В ЧЕРНОМ

Самые стильные архитекторы и дизайнеры

Особняк в центре Лондона

Интерьер в английском стиле

Маттиа Бонетти

Дизайн в стиле фэнтези

Заха Хадид

15 лучших построек

Проект Пьеро Лиссони

Новая работа архитектора
10 июля 2018

Eye of the Storm: дом устойчивый к ураганам

В Южной Каролине выставлен на продажу противоураганный дом. В нем все сделано для того, чтобы любоваться стихией было максимально комфортно

Дом-купол (фото 2)

В 1989 году ураган «Хьюго» разрушил пляжный домик на берегу океана, после чего домовладельцы решили построить что-то более серьезное. Проект новой бетонной конструкции поручили разработать архитектурному бюро X Dilling и дизайнеру Джордж Пол (George Paul). Дом получил название «Глаз бури» (Eye of the Storm) — этот термин обозначает область прояснения в центре циклона.

Дом-купол (фото 0)

Идея проекта состоит в необычной аэродинамике строения. Такая форма без крыши и углов позволяет выдерживать высокоинтенсивные потоки воздуха и порывы ветра при урагане.

Дом-купол (фото 1)

Овальные отверстия в куполе создают открытые террасы и балконы в доме. Со стороны океана предусмотрены сразу несколько открытых балконов. Основная терраса площадью 159 кв.м является главной смотровой площадкой дома. На нее можно попасть из главной спальни.

Дом-купол (фото 3)

Интерьер дома выполнен в том же стиле, что и фасад. Преобладают светлые тона и округлые формы. На первом этаже расположены гостиная, столовая и кухня. Практически все пространство открытое и не имеет перегородок или балок из-за монолитной конструкции.

Дом-купол (фото 4)

На втором этаже три спальни, четыре ванные комнаты и кладовая, которые разделены с помощью стен изогнутой формы.

Дом-купол (фото 6)
Дом-купол (фото 5)
Дом-купол (фото 7)

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

Телефон:
+7 (495) 633-5-633
Факс:
+7 (495) 633-57-95
E-mail:

Москва, ул. Шаболовка, дом 31б, 6-й подъезд (вход с Конного переулка)

Материалы по темам
X DillingДжордж Пол (George Paul)
Блоги
Дима Логинов
Дима Логинов Главные ошибки начинающих дизайнеров
Варвара Зеленецкая
Варвара Зеленецкая Чем заменить «магию брендов»
Нина Кэмпбелл
Нина Кэмпбелл Советы по оформлению дома
Ирина Глик
Ирина Глик Рассказ о городе детства — Богородицке
 