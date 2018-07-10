Eye of the Storm: дом устойчивый к ураганам

В Южной Каролине выставлен на продажу противоураганный дом. В нем все сделано для того, чтобы любоваться стихией было максимально комфортно

В 1989 году ураган «Хьюго» разрушил пляжный домик на берегу океана, после чего домовладельцы решили построить что-то более серьезное. Проект новой бетонной конструкции поручили разработать архитектурному бюро X Dilling и дизайнеру Джордж Пол (George Paul). Дом получил название «Глаз бури» (Eye of the Storm) — этот термин обозначает область прояснения в центре циклона.

Идея проекта состоит в необычной аэродинамике строения. Такая форма без крыши и углов позволяет выдерживать высокоинтенсивные потоки воздуха и порывы ветра при урагане.

Овальные отверстия в куполе создают открытые террасы и балконы в доме. Со стороны океана предусмотрены сразу несколько открытых балконов. Основная терраса площадью 159 кв.м является главной смотровой площадкой дома. На нее можно попасть из главной спальни.

Интерьер дома выполнен в том же стиле, что и фасад. Преобладают светлые тона и округлые формы. На первом этаже расположены гостиная, столовая и кухня. Практически все пространство открытое и не имеет перегородок или балок из-за монолитной конструкции.