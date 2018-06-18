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18 июня 2018

Дом-трейлер от Invisible studio

Invisible Studio разработала компактный дом, который можно транспортировать

Дом студии Invisible studio (фото 0)

Британская команда Invisible Studio Architects создала прототип передвижного дома. Создатели проекта стремились придумать бюджетное и удобное жилье, которое предположительно сможет собрать любой желающий из купленных деталей и материалов. Благодаря такой конструкции дом можно транспортировать и легко адаптировать к нужной среде.

Дом студии Invisible studio (фото 2)

Бюджет на создание дома составил 20 000 фунтов стерлингов. В строительстве использовались вторично переработанные материалы, строительные отходы и местная необработанная древесина. Экологически чистые материалы использовались для всех частей строения, включая освещение и двери.

Дом студии Invisible studio (фото 3.1)
Дом студии Invisible studio (фото 3.2)

Внешняя отделка дома сделана из гофрированного стекловолокна и стали, а внутри использован поликарбонат. Благодаря такой отделке в дом проникает достаточное количество дневного света.

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

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