Дом-трейлер от Invisible studio

Invisible Studio разработала компактный дом, который можно транспортировать

Британская команда Invisible Studio Architects создала прототип передвижного дома. Создатели проекта стремились придумать бюджетное и удобное жилье, которое предположительно сможет собрать любой желающий из купленных деталей и материалов. Благодаря такой конструкции дом можно транспортировать и легко адаптировать к нужной среде.

Бюджет на создание дома составил 20 000 фунтов стерлингов. В строительстве использовались вторично переработанные материалы, строительные отходы и местная необработанная древесина. Экологически чистые материалы использовались для всех частей строения, включая освещение и двери.