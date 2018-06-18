Дом-трейлер от Invisible studio

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Invisible Studio разработала компактный дом, который можно транспортировать
Британская команда Invisible Studio Architects создала прототип передвижного дома. Создатели проекта стремились придумать бюджетное и удобное жилье, которое предположительно сможет собрать любой желающий из купленных деталей и материалов. Благодаря такой конструкции дом можно транспортировать и легко адаптировать к нужной среде.
Бюджет на создание дома составил 20 000 фунтов стерлингов. В строительстве использовались вторично переработанные материалы, строительные отходы и местная необработанная древесина. Экологически чистые материалы использовались для всех частей строения, включая освещение и двери.
Внешняя отделка дома сделана из гофрированного стекловолокна и стали, а внутри использован поликарбонат. Благодаря такой отделке в дом проникает достаточное количество дневного света.
Elle Decoration
Хёрст Шкулёв Паблишинг
Москва, ул. Шаболовка, дом 31б, 6-й подъезд (вход с Конного переулка)