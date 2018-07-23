25 домов-гибридов со всего мира

Ваш браузер устарел!
Сайт может отображаться неправильно на вашем устройстве.
Установите современный браузер, чтобы все сайты, которые вы посещаете, отображались корректно. Это абсолютно бесплатно и займет у вас пару минут.
Как объединить жилое пространство с офисом, теплицей или даже спортивной площадкой? Архитекторы из нашей подборки нашли решение
Все привыкли, что обычно дома разделены на несколько стандартных функциональных зон: кухня, спальня и ванная комната. Однако иногда клиенту могут понадобиться комнаты, связанные с их работой или хобби. И перед архитектором встает новая задача — правильно объединить личную и рабочую зоны, чтобы создать комфортное пространство для заказчика.
Elle Decoration
Хёрст Шкулёв Паблишинг
Москва, ул. Шаболовка, дом 31б, 6-й подъезд (вход с Конного переулка)