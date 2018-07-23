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23 июля 2018

25 домов-гибридов со всего мира

Как объединить жилое пространство с офисом, теплицей или даже спортивной площадкой? Архитекторы из нашей подборки нашли решение

Все привыкли, что обычно дома разделены на несколько стандартных функциональных зон: кухня, спальня и ванная комната. Однако иногда клиенту могут понадобиться комнаты, связанные с их работой или хобби. И перед архитектором встает новая задача — правильно объединить личную и рабочую зоны, чтобы создать комфортное пространство для заказчика.

25 домов-гибридов со всего мира (фото 0)
Дом и рабочая студия, Сан-Паулу, Бразилия.
25 домов-гибридов со всего мира (фото 1)
Дом и мастерская художницы, Боулдер, США.
25 домов-гибридов со всего мира (фото 2)
Дом с офисом и жилыми пространствами, Токио, Япония.
25 домов-гибридов со всего мира (фото 3)
Дом со скейт-площадкой, Токио, Япония.
Дома-гибриды (фото 0)
Дом и студия семьи керамистов, Осака, Япония.
25 домов-гибридов со всего мира (фото 5)
Дом-теплица, Дания.
25 домов-гибридов со всего мира (фото 6)
Квартира-патио, Барселона, Испания.
25 домов-гибридов со всего мира (фото 7)
Дом-парикмахерская, Тайвань, Китай.
25 домов-гибридов со всего мира (фото 8)
Дом-курорт с подвесными садами, Дананг, Вьетнам.
25 домов-гибридов со всего мира (фото 9)
Дом и пространство для мероприятий, Уэстон, США.
25 домов-гибридов со всего мира (фото 10)
Дом-теплица, Нёвиль-сюр-Сен, Франция.
25 домов-гибридов со всего мира (фото 11)
Дом-офис, Велкенрадт, Бельгия.
25 домов-гибридов со всего мира (фото 12)
Дом и автомастерская, Сан-Паулу, Бразилия.
25 домов-гибридов со всего мира (фото 13)
Дом-галерея, Англия.
25 домов-гибридов со всего мира (фото 14)
Частная галерея и дом, Сеул, Южная Корея.
25 домов-гибридов со всего мира (фото 15)
Квартира-офис, Бангалор, Индия.
25 домов-гибридов со всего мира (фото 16)
Дом и мастерская художника, Гаусин, Испания.
25 домов-гибридов со всего мира (фото 17)
Павильон для мероприятий и жилое пространство, Сент-Хелина, США.
25 домов-гибридов со всего мира (фото 18)
Дом-книжная полка, Иокогама , Япония.
25 домов-гибридов со всего мира (фото 19)
Дом и гараж для коллекционера машин, Остин, США.
25 домов-гибридов со всего мира (фото 20)
7-квартирный дом, район Урава, Япония.
25 домов-гибридов со всего мира (фото 21)
Дом-мастерская, Касива, Япония.
25 домов-гибридов со всего мира (фото 22)
Дом и частный учебный центр с бесконечным количеством стеллажей, Осака, Япония.
25 домов-гибридов со всего мира (фото 23)
Дом с баскетбольной площадкой, Сидзуока, Япония.
25 домов-гибридов со всего мира (фото 24)
Дом-дерево, Тосима, Япония.

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

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