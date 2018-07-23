25 домов-гибридов со всего мира

Все привыкли, что обычно дома разделены на несколько стандартных функциональных зон: кухня, спальня и ванная комната. Однако иногда клиенту могут понадобиться комнаты, связанные с их работой или хобби. И перед архитектором встает новая задача — правильно объединить личную и рабочую зоны, чтобы создать комфортное пространство для заказчика.