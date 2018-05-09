Доступная архитектура: модульные дома Дэвида Аджайе

Интересная история в стиле «из грязи в князи» разворачивается с маленькими заброшенными участками в Лондоне. Девелопер Land Converter ищет непримечательную недвижимость и привлекает звезд архитектуры к сотрудничеству. В результате все в выигрыше: землевладельцы получают компенсацию, а покупатели — современный дом мечты по конкурентноспособной цене.

Последний проект разработчика — четыре модульных дома Cube Нaus от сэра Дэвида Аджайе (David Adjaye), Фэй Тугуд (Faye Toogood), архитектурного бюро Carl Turner Architects и Skene Catling de la Peña (Шарлотта Скин-Кэтлинг и Хайме де ла Пенья). Главная задача — сделать авторский дизайн настраиваемым, чтобы его можно было переконфигурировать, чтобы он соответствовать любому даже самому нестандартному участку земли. Таким образом, будущие владельцы смогут обрести функциональное современное жилье от именитого автора с продуманной планировкой и экологичной отделкой.