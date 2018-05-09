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9 мая 2018

Доступная архитектура: модульные дома Дэвида Аджайе

Девелопер Land Converter привлекает к проекту по созданию современного модульного жилья в Лондоне знаменитых дизайнеров и архитектурные бюро

Доступная архитектура: модульные дома Дэвида Аджайе (фото 0)

Интересная история в стиле «из грязи в князи» разворачивается с маленькими заброшенными участками в Лондоне. Девелопер Land Converter ищет непримечательную недвижимость и привлекает звезд архитектуры к сотрудничеству. В результате все в выигрыше: землевладельцы получают компенсацию, а покупатели — современный дом мечты по конкурентноспособной цене.

Доступная архитектура: модульные дома Дэвида Аджайе (фото 2)

Последний проект разработчика — четыре модульных дома Cube Нaus от сэра Дэвида Аджайе (David Adjaye), Фэй Тугуд (Faye Toogood), архитектурного бюро Carl Turner Architects и Skene Catling de la Peña (Шарлотта Скин-Кэтлинг и Хайме де ла Пенья). Главная задача — сделать авторский дизайн настраиваемым, чтобы его можно было переконфигурировать, чтобы он соответствовать любому даже самому нестандартному участку земли. Таким образом, будущие владельцы смогут обрести функциональное современное жилье от именитого автора с продуманной планировкой и экологичной отделкой.

Доступная архитектура: модульные дома Дэвида Аджайе (фото 4)

И хотя проект Cube Haus нельзя назвать «доступным жильем» в полном смысле этого слова, партнеры планируют назначить цены от 700 000 фунтов. Скорее дома подойдут для более-менее состоятельных людей, которые не планировали привлекать к работе архитекторов. «Мы знаем о нехватке жилья в Лондоне, и хотим построить как можно больше качественных домов», — комментирует проект Буэно де Мескита из Land Converter.

Доступная архитектура: модульные дома Дэвида Аджайе (фото 6)
Доступная архитектура: модульные дома Дэвида Аджайе (фото 7)
Доступная архитектура: модульные дома Дэвида Аджайе (фото 8)
Доступная архитектура: модульные дома Дэвида Аджайе (фото 9)
Доступная архитектура: модульные дома Дэвида Аджайе (фото 10)
Доступная архитектура: модульные дома Дэвида Аджайе (фото 11)
Доступная архитектура: модульные дома Дэвида Аджайе (фото 12)

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

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Дэвид Аджайе (David Adjaye)Фэй Тугуд (Faye Toogood)Skene Catling de la Peña
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