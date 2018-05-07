Эдоардо Тресольди: призрачная архитектура

Подростком Эдоардо Тресольди все время что-то мастерил из проволоки. Спустя 20 лет проволочные инсталляции принесли ему славу. В прошлом году журнал Forbes назвал итальянца одним из самых влиятельных молодых художников современности.

Эдоардо Тресольди

Конструкция Etherea (Эфирия), Калифорния.

Эдоардо Тресольди (Edoardo Tresoldi) работает в необычной технике. Он создает масштабные подвесные конструкции, используя одну лишь металлическую проволоку. Подсветка делает их эфемерными, призрачными. Кому-то произведения Тресольди напоминают голограммы, кому-то — акварельные наброски.

Конструкция Etherea (Эфирия), Калифорния.

Сам художник считает их современными скульптурами. Он увлечен идеей трехмерного изображения genius loci — известных мест. Эдоардо видит своей задачей создать новый культурный код, трансформировать пространство при помощи своих «метафизических руин» (определение, данное арт-критиками). Творческий метод Тресольди получил название Absent Matter — «Отсутствие материи». Художник намеренно лишает предмет осязаемости и помещает его в меняющуюся среду, чтобы изменялось его восприятие.

Конструкция Etherea (Эфирия), Калифорния.

Архитектурные абстракции Тресольди действительно способны преобразить любое пространство. Например, в прошлом году ренессансные соборы-призраки неожиданно появились в респектабельных интерьерах универмага Le Bon Marché в Париже. А «голографическая» мечеть — на королевском приеме в Абу-Даби. Кстати, это эталонный образ эфемерности, скоротечности времени и бытия, главный для творчества Тресольди, — ведь павильон просуществовал всего сутки, затем его разобрали.

Классическая архитектура и человеческие фигуры — мотивы инсталляций Тресольди. Проволочные скульптуры, с «плотью» из металла, напоминающие накачанного «Мыслителя» Родена, словно бы, оживают. Художник изображает фигуру в движении: в инсталляции для Università Bicocca (Милан, 2015 г.) металический юноша карабкается по стене. Сетка вплетена в рисунок граффити и становится его скульптурным продолжением. Для фестиваля в Дании художник создал современного Гулливера — гигантскую фигуру, вглядывающуюся в сумрачное небо. Работа названа Looking for, «В поиске».

Инсталляция Università Bicocca. Инсталляция Looking for.

Одно из самых известных произведений Тресольди — трехмерная реконструкция раннехристианской базилики в археологическом парке Фоджи на юге Италии, выполненная два года назад. Эдоардо дотошно воспроизвел купола и арочные перекрытия, и даже резьбу колонн коринфского ордера.

Конструкция Etherea (Эфирия), Калифорния.

Свои первые работы в технике архитектурной инсталляции он относит к началу 2000-х. До этого была учеба в Милане и Риме. А если заглянуть в далекое прошлое, то творческая мастерская художника-авангардиста Марио Страфорини, в которой Эдоардо занимался со старшей школы.

Конструкция Etherea (Эфирия), Калифорния.

«Я лепил и строил, используя папье-маше и глину, — рассказывает он. — Пока однажды не наткнулся на моток проволоки. Конечно, первые мои поделки были невысокого художественного качества. Вряд ли можно требовать большего от подростка. Но техника меня увлекла, а впоследствии академическое образование дало нужную базу. Так я стал архитектором. Архитектором небытия, как я сам себя называю».