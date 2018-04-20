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20 апреля 2018

Эффектная реконструкция церкви в Португалии

Город Фатима в Португалии привлекает тысячи паломников последнее столетие, и архитектор Паула Сантос выбрала неожиданный ход, чтобы каждый мог послушать здесь проповедь

Эффектная реконструкция церкви в Португалии (фото 0)

13 мая 1917 года, по свидетельству местных подростков, здесь, в городе Фатима, им явилась Дева Мария. С тех пор в этот португальский город стекаются толпы паломников, чтобы услышать проповедь в местной церкви. До недавнего времени это было настоящей проблемой — здание просто не могло вместить всех желающих.

Эффектная реконструкция церкви в Португалии (фото 2)

Но благодаря архитектору Пауле Сантос все изменилось — у базилики появился новый алтарь. Он разместился прямо на улице, под 600-метровой крышей из стекловолокна, поддерживаемой одной лишь бетонной плитой. 

Эффектная реконструкция церкви в Португалии (фото 4)

Под кафедрой проповедника расположились технические помещения, а также ризница. Все сооружение выкрашено в белый цвет, традиционный для сакральных сооружений Португалии, и украшено работами местных художников и скульпторов. Помимо нового алтаря, реконструкция позволила облегчить доступ к старому зданию людям с ограниченными возможностями. 

Эффектная реконструкция церкви в Португалии (фото 6)
Эффектная реконструкция церкви в Португалии (фото 7)
Эффектная реконструкция церкви в Португалии (фото 8.1)
Эффектная реконструкция церкви в Португалии (фото 8.2)
Эффектная реконструкция церкви в Португалии (фото 9)

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

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