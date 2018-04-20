Эффектная реконструкция церкви в Португалии

13 мая 1917 года, по свидетельству местных подростков, здесь, в городе Фатима, им явилась Дева Мария. С тех пор в этот португальский город стекаются толпы паломников, чтобы услышать проповедь в местной церкви. До недавнего времени это было настоящей проблемой — здание просто не могло вместить всех желающих.