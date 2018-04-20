Эффектная реконструкция церкви в Португалии

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Город Фатима в Португалии привлекает тысячи паломников последнее столетие, и архитектор Паула Сантос выбрала неожиданный ход, чтобы каждый мог послушать здесь проповедь
13 мая 1917 года, по свидетельству местных подростков, здесь, в городе Фатима, им явилась Дева Мария. С тех пор в этот португальский город стекаются толпы паломников, чтобы услышать проповедь в местной церкви. До недавнего времени это было настоящей проблемой — здание просто не могло вместить всех желающих.
Но благодаря архитектору Пауле Сантос все изменилось — у базилики появился новый алтарь. Он разместился прямо на улице, под 600-метровой крышей из стекловолокна, поддерживаемой одной лишь бетонной плитой.
Под кафедрой проповедника расположились технические помещения, а также ризница. Все сооружение выкрашено в белый цвет, традиционный для сакральных сооружений Португалии, и украшено работами местных художников и скульпторов. Помимо нового алтаря, реконструкция позволила облегчить доступ к старому зданию людям с ограниченными возможностями.
Elle Decoration
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