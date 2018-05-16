Над чем работает бюро Foster + Partners



Административный центр Амаравати на реке Кришна, Индия Бюро Foster + Partners проектирует центр города Амаравати — новой административной столицы индийского штата Андхра-Прадеш. В работе бюро находится генеральный план участка площадью 217 квадратных километров и два ключевых здания: Законодательное собрание и Верховный суд, а также нескольких зданий Секретариата. В соответствии с экологической стратегией мастер-плана 60% территории занято зеленью и водой. Здание Законодательного собрания, расположенное в центре зеленого хребта, оснащено всеми современными технологиями и работает на энергии солнца. За связь с традициями отвечает комплекс Верховного Суда, чья ступенчатая ​​крыша вдохновлена древними ступами Индии.



Штаб-квартира Dajiang Innovation HQ в Шэньчжэнь, Китай Компания DJI занимается разработками робототехники и дронов. Отсюда и концепция проекта — устремленные ввысь башни-близнецы призывают оторваться от земли и отказаться от идеи привычных офисов. Подвесная конструкция зданий позволила создать уникальные шахты и огромные залы без несущих колонн. Наряду с воздушным мостом, которым соединены башни, они станут площадками для испытаний новых возможностей дронов. В распоряжении сотрудников также имеются современные спортивные залы и площадки для «перезарядки» — выращенные высоко над землей сады в стиле дзен-минимализма. Проект 2016 года, планируемое завершение — 2019 год.



Штаб-квартира банка Samba в Эр-Рияд, Саудовская Аравия Башня высотой 40 этажей увенчана 70-метровым шпилем, а в плане имеет форму бриллианта. Алмазные грани напоминает и инновационная трехмерная оболочка фасада и открытого атриума. Регулируемый навес защищает атриум от прямого солнечного света, а косвенный свет отражается в офисном полу со стеклянными вставками. Дизайн стеклянных панелей, которыми богато текстурирован фасад, отвечает сложной проблеме климата Эр-Рияда, где температура колеблется от нуля градусов зимой до экстремальной, сухой жары летом и внезапных сильных ливней. Каждая панель имеет фацеты, состоит из двух типов стекла с разной отражающей способностью и дополнена непрозрачными пластинами. Здание вписано в кластер башен коммерческого квартала, что упрощает инженерное обслуживание сооружения.



Станции скоростной железной дороги Haramain High Speed Rail, Саудовская Аравия Скоростная железная дорога «Харамайн» — крупный инфраструктурный проект Королевства Саудовская Аравия, который соединит Мекку, Медину, Джидду и «Экономический город короля Абдаллы». Линия предназначена в первую очередь для перевозки паломников. Первоначальный расчет количества пассажиров — 60 миллионов, к 2042 году ожидается увеличение до 135 миллионов. Учитывая такую динамику, станции в каждом из четырех городов представляют собой модульные арочные системы в стилистике исламской архитектуры с возможностью расширения по мере необходимости. Цветовую гамму определяют исторические символы города, а главным героем интерьера становится солнечный свет. Днем он проникает через отверстия в кровле, а ночью прожектора между перфорациями создают эффект звезд на небе.



Жилой комплекс Principal Place, Лондон В лондонском районе Хакни готовится ко вводу в эксплуатацию 50-этажная жилая башня Principal Tower. Дом высотой 175 метров станет одним из самых высоких жилых зданий Лондона. Комплекс состоит из трех частей, что отражает идентичность с основными осями окружающего городского плана. Идущие по периметру квартир балконы смягчают архитектурный облик постройки, обеспечивая плавные контуры здания, а собственная тепло- и электро-станции и современные инженерные системы способствуют сокращению потребления энергии.