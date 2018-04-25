Foster + Partners завершает работу над штаб-квартирой BBС

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Архитектурное бюро Foster + Partners завершают строительство новой штаб-квартиры BBC Cymru Wales в Кардиффе
Здание предназначено для валлийского подразделения телекомпании BBC, расположенного на южном побережье Уэльса в городе Кардифф. Центр BBC является частью проекта по возрождению Центральной площади города, разработанного архитектурным бюро Foster + Partners.
«На создание проекта нас вдохновило его уникальное расположение и наследие BBC. Мы стремились создать знаковое место, которым смогут гордиться жители Кардиффа», — рассказывает архитектор Джерард Эвенден.
Металлическая крыша здания поддерживается тонкими колоннами, отверстия в которой обеспечивают естественное освещение в саду на крыше, откуда открывается захватывающая панорама на город.
Штаб-квартира будет включать в себя ряд административных помещений и производственных студий, а также кафе на первом этаже с видом на главную площадь и ресторан на крыше.
Атриум Skylit — центральное пространство штаб-квартиры, откуда открывается вид на четыре уровня стеклянных помещений. На 4000 кв.м будут расположены студии, офисы и производственные помещения вещательной корпорации.
В строительстве использовались экологически чистые материалы. Проект уже заслужил высокую оценку в рейтинге BREEAM энергоэффективности зданий. Окончание строительства запланировано на 2019 год. Foster + Partners также разрабатывает проект здания для журналистской школы Кардиффского университета — Two Central Square.