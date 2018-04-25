Foster + Partners завершает работу над штаб-квартирой BBС

Здание предназначено для валлийского подразделения телекомпании BBC, расположенного на южном побережье Уэльса в городе Кардифф. Центр BBC является частью проекта по возрождению Центральной площади города, разработанного архитектурным бюро Foster + Partners.

«На создание проекта нас вдохновило его уникальное расположение и наследие BBC. Мы стремились создать знаковое место, которым смогут гордиться жители Кардиффа», — рассказывает архитектор Джерард Эвенден.

Металлическая крыша здания поддерживается тонкими колоннами, отверстия в которой обеспечивают естественное освещение в саду на крыше, откуда открывается захватывающая панорама на город.

Штаб-квартира будет включать в себя ряд административных помещений и производственных студий, а также кафе на первом этаже с видом на главную площадь и ресторан на крыше.

Атриум Skylit — центральное пространство штаб-квартиры, откуда открывается вид на четыре уровня стеклянных помещений. На 4000 кв.м будут расположены студии, офисы и производственные помещения вещательной корпорации.