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5 июля 2018

Гавань-бассейн Бьярке Ингельса в Дании

Архитектурное бюро Бьярке Ингельса (BIG) построило в городе Орхус масштабную летнюю гавань с бассейнами и саунами

Гавань-бассейн Бьярке Ингельса в Дании (фото 0)
Фото: 
rasmus hjortshøj

Датское архитектурное бюро BIG Бяьрке Ингельса (Bjarke Ingels) завершило очередной проект на родине. В городе Орхус появилась грандиозная общественная гавань. Пространство рассчитано на 650 купальщиков и включает несколько бассейнов, в том числе для дайвинга, и две сауны. Эксперты считают, что орхусская гавань станет крупнейшей в мире общественной зоной в своем роде. Объект будет открыт для всех желающих до конца лета.

Гавань-бассейн Бьярке Ингельса в Дании (фото 2)
Фото: 
rasmus hjortshøj
Гавань-бассейн Бьярке Ингельса в Дании (фото 3)
Фото: 
rasmus hjortshøj
Гавань-бассейн Бьярке Ингельса в Дании (фото 4)
Фото: 
rasmus hjortshøj
Гавань-бассейн Бьярке Ингельса в Дании (фото 5)
Фото: 
rasmus hjortshøj
Гавань-бассейн Бьярке Ингельса в Дании (фото 6)
Фото: 
rasmus hjortshøj

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

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