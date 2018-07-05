Гавань-бассейн Бьярке Ингельса в Дании

Датское архитектурное бюро BIG Бяьрке Ингельса (Bjarke Ingels) завершило очередной проект на родине. В городе Орхус появилась грандиозная общественная гавань. Пространство рассчитано на 650 купальщиков и включает несколько бассейнов, в том числе для дайвинга, и две сауны. Эксперты считают, что орхусская гавань станет крупнейшей в мире общественной зоной в своем роде. Объект будет открыт для всех желающих до конца лета.