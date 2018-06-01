Хлеба и зрелищ: музеи в бывших зернохранилищах



Музей современного искусства Тайчжоу

Музей современного искусства Тайчжоу (Taizhou Contemporary Art Museum) по проекту шанхайского бюро Atelier Deshaus расположился в здании бывшего зернохранилища. На территории большой промышленной зоны находятся помещения фабрик и складов в стиле брутальной советской архитектуры. Проект реконструкции затронул в общей сложности 2500 кв. метров площади.

Фото: Tian Fangfang

Южный фасад музея имеет вогнутую структуру, напоминая о промышленном прошлом пространства. Восемь выставочных залов расположены на разных уровнях. Гости музея совершают плавное восхождение по спирали, итогом которого становится выход на смотровую площадку с живописным видом на горы Фэн.

Фото: Tian Fangfang

Фото: Tian Fangfang



Музей искусств в Нинбо

Итальянский архитектор Массимо Рой (Massimo Roj) и его бюро CMR спроектировали Музей искусств в горах Нинбо (Duao Art Museum). В прошлом реконструированное здание использовалось в качестве армейского зернохранилища и продуктового склада.

Архитектурное бюро сумело связать реконструированное здание и живописный природный ландшафт. Три этажа и семь «крыльев» раскинулись по разным направлениям: такое конструктивное решение было принято после анализа естественного освещения. Выставочная площадь на первом этаже окружена садом — так архитекторы сломали границу между «естественным» и «построенным»: одно плавно перетекает в другое.



Музей по проекту Томаса Хизервика в Кейптауне

Бывшее зернохранилище с гигантскими силосными башнями было построено еще в 1924 году и до сих пор считается самым высоким зданием к югу от Сахары. Впавшее в негодность в 2001 году, брошенное на разграбление мародерам и птицам, опустошенное наводнениями строение было возрождено к новой жизни британским архитектором Томасом Хизервиком (Thomas Heatherwick), благодаря глобальной реконструкции. В элеваторной части еще весной 2017 года был открыт отель The Silo с гранеными окнами, а 22 сентября первым посетителям распахнул двери Музей современного африканского искусства (Museum of Contemporary Art Africa — MOCAA) Зайтца, расположившийся в 42-х гигантских силосных башнях.

Часть труб была срезана до основания, чтобы создать шесть тысяч квадратных метров выставочного пространства, винтовые лестницы, сад скульптур и сердце музея — напоминающий старинный собор атриум со стеклянной крышей и естественным освещением, от которого буквально захыватывает дух. Музей был создан при поддержке Йохена Зайтца, чья частная коллекция современного африканского искусства стала основой постоянной экспозиции.



Музей западных регионов в пустыне Гоби

На Северо-Западе пустыни Гоби, в 30-ти километрах от города Урумчи в Китае, архитекторы из Yudian design превратили бывший зерноперерабатывающий завод середины прошлого века в Музей западных регионов (Dong Zhuang Museum of Western regions). Здание площадью почти 8 000 кв. метров гармонично вписывается в окружающую среду, учитывает структуру и экологическое разнообразие местной дикой природы. Складывается впечатление, будто бы огромный белый камень скатился с соседней горы.

При строительстве были задействованы только местные материалы: песок, цемент, арматура и небольшое количество стекла. Толстые стены и маленькие окна защищают интерьеры от палящего солнца пустыни в летнее время и пронизывающих холодов зимой. Северные стены дополнительно укреплены от сильных ветров, а на востоке и юге можно свободно любоваться открывающимися пейзажами. Архитекторы по-максимуму задействовали естественное не только солнечное, но и лунное освещение.



Музей Armani в Милане

Музей Armani в Милане разместился в здании бывшего элеватора, построенного в 1950-х годах. Современное выставочное пространство на 4500 кв. метрах площади рассказывает о профессиональном опыте бренда, захватывает множество народов и культур. При реконструкции была сохранена оригинальная форма строения, что напрямую соотносится со взглядами Джорджо Армани, его стремлению к единообразию.

Внутреннее открытое пространство было сконструировано на основе макета базилики. Объединяющим элементом стала центральная лестница, позволяющая оценить весь масштаб здания. Общую атмосферу дополняют окрашенные в черный цвет потолки, выявляющие подлинную структуру перекрытий и коммуникаций. Подробнее о музее читайте в отдельном материале по ссылке.

В условиях перенаселения, страны по всему миру стремятся реконструировать бывшие промышленные территории на благо жителей. Все больше и больше городов вступает в эру реноваций, а потому внимания заслуживают не только уже реанимированные зернохранилища, но и будущие проекты.



Музей янтаря в Гданьске

В историческом центре Гданьска расположен остров со старыми зернохранилищами. После Второй мировой войны это пространство, в отличие от остальных частей города, перестроено не было. И до настоящего времени остров оставался полузаброшенным районом.

Фото: Piotr Szulc

Выпускник Гданьского политехнического университета Петр Шульц (Piotr Szulc) в качестве дипломной работы представил проект развития промышленной территории. Молодой архитектор предлагает открытие выставочных площадей, общественного сада, деловых и образовательных помещений, Музея янтаря и тематических мастерских, отеля и др.

Фото: Piotr Szulc

Фото: Piotr Szulc



Арт-галерея в Норвегии

Два архитектурных бюро из Барселоны MX_SI и Mestres Wåge Arquitectes выиграли конкурс на реконструкцию заброшенного зернохранилища 1935-го года в городе Кристиансанн, Норвегия. Строительство началось весной 2017 года. В здании будет размещена художественная галерея и культурный центр. В первую очередь, авторы проекта подошли с полной ответственностью и уважением к самому элеватору, одному из первых построенных в стране. Архитектурные бюро постарались по-максимуму сохранить структурные и скульптурные особенности строения.

В бывшем элеваторе будет организовано разнообразное сложное городское пространство с различными событийными, программными и климатическими характеристиками. Основание бетонных труб практически полностью предполагается срезать для организации больших разноуровневых залов на нижних этажах. Здесь разместится новый музей, школа изобразительного искусства, гостиница и художественный коворкинг. Топовая часть силосных труб будет сохранена, и через некоторые из них можно будет увидеть небо. Верхняя площадка здания подарит посетителям панорамный вид на город, отсюда же можно будет напрямую заглядывать в нижние залы.



Культурный центр в Амстердаме