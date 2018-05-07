Канье Уэст займется архитектурой

«Мы начинаем проект под названием Yeezy home, — написал Уэст. — Мы ищем архитекторов и промышленных дизайнеров, которые хотят сделать мир лучше».

Канье Уэст в твиттере объявил о запуске архитектурного подразделения своего бренда Yeezy.

Теперь Канье с командой архитекторов и дизайнеров планирует создавать собственные архитектурные проекты. Ранее он снял восемь коротких видеороликов о том, как функционирует компания «изнутри» и сообщил о 160 открытых вакансиях в Yeezy.

Yeezy Номе — подразделение бренда Yeezy, которое станет новым витком в развитии модного дома. Под этим лейблом 2015 года выпускается одежда, украшения и знаменитые кроссовки Yeezy.

Исполнитель стремится вернуться в мир дизайна. Сам он несколько лет учился рисованию в Американской академии искусств. Кроме того, сейчас рэпер работает над своей первой книгой, в которой будет множество философских рассуждений.

Уэст — не единственный персонаж поп-культуры, который начал заниматься дизайном. Среди других: Ленни Кравиц, Брэд Питт и космонавт Базз Олдрин.