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7 мая 2018

Канье Уэст займется архитектурой

Реп-исполнитель запускает новое подразделение своего бренда Yeezy

Канье Уэст в твиттере объявил о запуске архитектурного подразделения своего бренда Yeezy.

«Мы начинаем проект под названием Yeezy home, — написал Уэст. — Мы ищем архитекторов и промышленных дизайнеров, которые хотят сделать мир лучше».

Канье Уэст займется архитектурой (фото 1)

Yeezy Номе — подразделение бренда Yeezy, которое станет новым витком в развитии модного дома. Под этим лейблом 2015 года выпускается одежда, украшения и знаменитые кроссовки Yeezy.

Теперь Канье с командой архитекторов и дизайнеров планирует создавать собственные архитектурные проекты. Ранее он снял восемь коротких видеороликов о том, как функционирует компания «изнутри» и сообщил о 160 открытых вакансиях в Yeezy.

Канье Уэст займется архитектурой (фото 3)
Кроссовки Adidas Yeezy 500 Desert Rat

Исполнитель стремится вернуться в мир дизайна. Сам он  несколько лет учился рисованию в Американской академии искусств.  Кроме того, сейчас рэпер работает над своей первой книгой, в которой будет множество философских рассуждений.

Уэст — не единственный персонаж поп-культуры, который начал заниматься дизайном. Среди других: Ленни Кравиц, Брэд Питт и космонавт Базз Олдрин.

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

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