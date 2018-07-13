Карта архитектуры Московского метро

Фото: Алексей Народицкий

«Карта архитектуры метро Москвы» (Moscow Metro Architecture & Design) — гид на английском и русском языках, посвященный архитектуре одной из самых красивых подземок в мире. На одной стороне путеводителя изображена оригинальная карта метрополитена, а на другой — собрана информация об архитекторах станций и особенностях проектов. Кураторы «Карты» — историк-архитектор Николай Васильев и архитектор Николай Шумаков, фотограф — Алексей Народицкий.

Архитектура московского метро представлена во всем своем разнообразии: от сталинского ампира — до современных направлений. Например, среди объектов — «Комсомольская» в стиле барокко, авангардные «Красные ворота» и футуристичная Фонвизинская.

Фото: Алексей Народицкий

Путеводитель в первую очередь подойдет для туристов, которые впервые посещают Москву, но будет полезен и для жителей столицы. «Карту архитектуры метро Москвы» можно купить на официальном сайте издательства за 9 фунтов стерлингов.

Первым гидом серии стала «Карта архитектуры Лондонского метро» (London Underground Architecture and Design Map). Этот путеводитель курировал специалист по графическому дизайну, картографии и проектированию общественного транспорта — Марк Овенден (Mark Ovenden) и фотограф Уилл Скотт (Will Scott). В полной мере насладиться работами Уилла можно в отдельном материале по ссылке.