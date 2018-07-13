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13 июля 2018

Карта архитектуры Московского метро

Независимое издательство Blue Crow Media представило новый архитектурный путеводитель по Московскому метрополитену

Книга «Карта архитектуры метро Москвы» (фото 1)
Фото: 
Алексей Народицкий

«Карта архитектуры метро Москвы» (Moscow Metro Architecture & Design) — гид на английском и русском языках, посвященный архитектуре одной из самых красивых подземок в мире. На одной стороне путеводителя изображена оригинальная карта метрополитена, а на другой — собрана информация об архитекторах станций и особенностях проектов. Кураторы «Карты» — историк-архитектор Николай Васильев и архитектор Николай Шумаков, фотограф  — Алексей Народицкий.

Книга «Карта архитектуры метро Москвы» (фото 5)

Архитектура московского метро представлена во всем своем разнообразии: от сталинского ампира — до современных направлений. Например, среди объектов — «Комсомольская» в стиле барокко, авангардные «Красные ворота» и футуристичная Фонвизинская.

Книга «Карта архитектуры метро Москвы» (фото 2)
Фото: 
Алексей Народицкий

Путеводитель в первую очередь подойдет для туристов, которые впервые посещают Москву, но будет полезен и для жителей столицы. «Карту архитектуры метро Москвы» можно купить на официальном сайте издательства за 9 фунтов стерлингов.

Книга «Карта архитектуры метро Москвы» (фото 6.1)
Книга «Карта архитектуры метро Москвы» (фото 6.2)

Первым гидом серии стала «Карта архитектуры Лондонского метро» (London Underground Architecture and Design Map). Этот путеводитель курировал специалист по графическому дизайну, картографии и проектированию общественного транспорта  — Марк Овенден (Mark Ovenden) и фотограф Уилл Скотт (Will Scott). В полной мере насладиться работами Уилла можно в отдельном материале по ссылке.

Книга «Карта архитектуры метро Москвы» (фото 3)
Фото: 
Алексей Народицкий

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

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