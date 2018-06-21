Комплекс Amorepacific: новый проект David Chipperfield Architects

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Дэвид Чипперфильд спроектировал здание с открытыми садами на вершине
Архитектурное бюро Дэвида Чипперфильда (David Chipperfield) закончило работу над комплексом в Сеуле. Офис принадлежит компании Amorepacific — крупнейшей бьюти-корпорации в Южной Корее. Штаб квартира компании существует с 1956 года.
По задумке британского архитектора, в 30-этажное здание простой формы встроены три пустых объема. Внутри каждого расположен открытый сад с бассейном. С площадок, которые авторы проекта назвали «висящие сады», открывается панорамный вид на город.
Здание защищено от солнца при помощи brise-soleil — системы внешних элементов, которые крепятся к фасаду и защищают комплекс от нагрева и яркого света. Эти элементы покрывают все здание, кроме первого этажа.
Общая площадь здания — 216 000 кв.метров. На 30 этажах расположены офисные пространства, фитнес-зал, художественный музей, рестораны, центр по уходу за детьми и пространства для клиентов компании. Нижний этаж имеет дополнительные выставочные и складские помещения.
Площадки с бассейном и деревьями открыты для посещения. Верхние платформы используются как смотровые площадки или внутренние дворики для отдыха.
Elle Decoration
Хёрст Шкулёв Паблишинг
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