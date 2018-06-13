Большая игра: главные стадионы ЧМ 2018

14 июня в России впервые стартует Чемпионат мира по футболу. Матчи будут проходить в одиннадцати городах нашей страны. Приглашаем на экскурсию по стадионам, которые примут у себя участников состязаний

СТАДИОН «ЛУЖНИКИ», Москва

Стадион «Лужники» после реконструкции.

Столичный стадион «Лужники» — главная площадка ЧМ по футболу 2018. Здесь пройдет семь встреч, в том числе матч открытия между Россией и Саудовской Аравией и финал. Стадион рассчитан на 81 тыс. зрителей (до реконструкции 78 тыс.). В ходе реконструкции игровое поле было полностью модернизировано: сегодня оно представляет собой настоящий слоеный «пирог» из инженерных коммуникаций. Нижний слой в основании поля полностью заменили, удалив весь грунт на глубине более двух метров. Газон — натуральный и полностью соответствует жестким требованиям к качеству травы FIFA. Поддерживать его состояние на высоком уровне помогают уникальные системы дренажа, обогрева и аэрации. Изменилось не только поле. Трибуны теперь расположены ближе, цвет сидений поменялся (раньше кресла были красными, желтыми и оранжевыми, теперь же для оформления трибун использутеся девять разных оттенков — от бордового до золотистого). Под кровлей обустроена смотровая площадка, которая будет работать в дни свободные от матчей. Крыша стала больше: ее удлинили на 11,5 метров и теперь она полностью закрывает трибуны. Ее внешняя сторона оборудована светодиодами, превращая кровлю в огромный медиаэкран.

Стадион «Лужники».



СТАДИОН «Спартак» («Открытие Арена»), Москва

Стадион «Спартак».

Стадион «Открытие Арена» — домашняя арена московского «Спартака». Он был возведен на средства футбольного клуба, и его владелец — председатель совета директоров ФК Леонид Федун. Первый камень был заложен 2 июня 2007 года, а официальное открытие состоялось 5 сентября 2015 года. К ЧМ 2018 стадион оснастили новыми системами видеонаблюдения и безопасности. В соответствии с требованиями FIFA и UEFA во время официальных матчей и международных турниров стадион не может носить имя спонсора и использует некоммерческое назавание «Стадион Спартак».

Стадион «Спартак».



«Волгоград Арена»

Стадион «Волгоград Арена».

«Волгоград Арена» возведена на месте бывшего стадиона «Центральный» на берегу Волги. Он имеет круглую форму и оригинальные фасады, представляющие собой сужающийся книзу конус — решение, которое позволило компактно разместить сооружение на участке и максимально использовать полезную площадь. Снаружи здание покрыто ажурной металлической сеткой, которая придает ему сходство с короной (особенно в ночное время, когда работает подсветка и здание светится изнутри золотистым сиянием). Стадион стоит у подножия Мамаева кургана. Чтобы конструкция не портила вид, футбольное поле было опущено на пять метров: высота стадиона теперь составляет 49,5 м, и он отлично вписывается в окружающую среду. Трибуны выполнены в цветах футбольного клуба «Ротор»: ожидается, что после Чемпионата мира стадион станет его домашней ареной.

Стадион «Волгоград Арена».



«Екатеринбург Арена»

Стадион «Екатеринбург Арена».

«Екатеринбург Арена» — реконструированный стадион «Центральный», от которого осталась часть исторического фасада в сталинском стиле и название (которое к ЧМ 2018 попросили изменить на более международное и читаемое). Последняя реконструкция началась в 2015 году с целью адаптировать сооружение к требованиям FIFA (предыдущая завершилась в 2011 году). Обновленный стадион вписан в исторические стены 1957 года, старые конструкции отреставрированы, навес крыши выполнен из легких металлоконструкций, кроме того архитекторы возвели временные трибуны, вынесенные за пределы основной чаши, что позволило увеличить количество зрительских мест до требуемых 35 тысяч. Такое неординарное решение вызвало множество споров и критики, и с момента своего официального открытия «Екатеринбург Арена» неоднократно входит в топ самых странных стадионов мира.

Стадион «Екатеринбург Арена».



«КАЗАНЬ АРЕНА»

Стадион «Казань Арена».

«Казань Арена» стал первым российским стадионом, построенным к Чемпионату мира по футболу 2018 года. Он был готов уже летом 2013 и рассчитан более чем на 45 тысяч мест. Это домашняя арена казанского футбольного клуба «Рубин». Архитектурный проект подготовила и реализовала известная фирма Populous, на счету которой строительство «Уэмбли» и лондонского «Арсенала». У сооружения необычная крыша, напоминающая с высоты водяную лилию, и огромный медиафасад, на который может транслироваться любая информация, позволяя в числе прочего наблюдать за самыми интересными моментами матчей снаружи. Среди приятных бонусов — бесплатный wi-fi на всей территории стадиона.

Стадион «Казань Арена».



Стадион «Калининград»

Стадион «Калининград».

Стадион «Калининград» стоит на берегу Октябрьского острова недалеко от набережной реки Старая Преголя. Этот проект оказался самым проблемным из всех строившихся к ЧМ 2018: он неоднократно менял подрядчиков и упрощался в ходе строительства. Зыбкие почвы возле реки требовали возведения специальных свай и дополнительных укрепляющих конструкций. В какой-то момент даже вставал вопрос о переносе матчей ЧМ 2018 из Калининграда в один из резервных городов. Но в конечном счете стадион был достроен, хотя и существенно упрощен по сравнению с первоначальным амбициозным планом. Зрительские трибуны теперь вмещают 35 тысяч мест, из которых 10 тысяч — временные и будут демонтированы после чемпионата. Также проектировщикам пришлось отказаться от раздвижной крыши и ограничиться навесами над трибунами. После ЧМ 2018 арена станет домашним полем местного ФК «Балтика».

Стадион «Калининград».



СТАДИОН «НИЖНИЙ НОВГОРОД»

Стадион «Нижний Новгород».

Стадион «Нижний Новгород», расположившийся на стрелке Оки и Волги, — одна из главных и самых красивых площадок ЧМ 2018: здесь пройдут шесть матчей группового этапа. Арена рассчитана на 45 тысяч зрительских мест и после турнира станет базой местного футбольного клуба «Олимпиец». Главная архитектурная особенность сооружения — трехгранная колоннада вокруг фасадов с подсветкой. Футбольное поле открыто, трибуны закрыты крышей на металлоконструкциях, выполненной в бело-голубой гамме. Первоначально стадион хотели назвать «Волга Арена», но потом от этого названия было решено отказаться, чтобы избежать лишней путаницы: поскольку это не единственный спортивный объект ЧМ 2018 на берегу Волги.

Стадион «Нижний Новгород».



«РОСТОВ АРЕНА», Ростов-на-Дону

Стадион «Ростов Арена».

«Ростов Арена» стоит на левом берегу Дона и рассчитана на 45 тысяч зрителей. Сложный грунт и непосредственная близость реки с самого начала вызывали массу проблем, которые приходилось решать по ходу строительства. Так, например, стройплощадка была создана из намывного слоя песка высотой целых шесть метров. В финальном виде стадион представляет собой пятиэтажное сооружение овальной формы с открытым полем. Трехъярусные трибуны спрятаны под волнообразный козырек. Главная архитектурная особенность — витражный фасад, состоящий из металлоконструкций и стекла. После проведения ЧМ 2018 стадион станет домашней ареной футбольного клуба «Ростов».

Стадион «Ростов Арена».



«Самара Арена»

Стадион «Самара Арена».

Самый неординарный стадион ЧМ 2018 — «Самара Арена», который после турнира будет называться «Космос Арена». Здесь будут проходить не только групповые матчи, но и игры play-off. Внешне сооружение напоминает гигантскую летающую тарелку, что не случайно: Самара славится своей космической станцией. Главная архитектурная «фишка» — купол из металлоконструкций, который полностью накрывает арену. Высота этого «сфероида» составляет 60 метров! Стадион можно будет использоваться как в летнее, так и в зимнее время: крыша полностью закрывает зрительские места, у трибун предусмотрен обогрев. Просто космос!

Стадион «Самара Арена».



«Мордовия Арена», Саранск

Стадион «Мордовия Арена».

Построить новый стадион в Саранске было решено еще до того, как Россия была выбрана в качестве хозяйки ЧМ по футболу 2018. Работы планировалось закончить к 2012 году, а открытие приурочить к Всероссийской спартакиаде того же года. Однако первоначальный план пришлось адаптировать к требованиям FIFA и сделать сооружение более вместительным. Согласно новому проекту стадион рассчитан на 45 тысяч зрителей. Большая часть трибун представляет собой временную разборную конструкцию и будет демонтирована после окончания мундиаля. В итоге стадион будет вмещать 30 тысяч человек, а освободившиеся площади будут использованы для оборудования фитнес-центров, волейбольных площадок и теннисных залов. Сам стадион станет домашней аренов местного футбольного клуба «Мордовия».

Стадион «Мордовия Арена».



СТАДИОН «Фишт», Сочи

Стадион «Фишт».

Стадион «Фишт» (Сочи) был построен в 2013 году к ХХII зимним Олимпийским играм и расположен в Олимпийском парке Адлера. Необычное название он получил в честь одноименной горной вершины Главного Кавказского хребта (в переводе с адыгейского слово означает «белая голова»). Архитектурный проект принадлежит американской компании Populous (она же занималась строительством «Казань Арены»). Необычная форма должна одновременно напоминать морскую раковину и снежную вершину. После Олимпиады 2014 года стадион был закрыт на реконструкцию, чтобы привести его в соответствие с требованиями FIFA для проведения международных футбольных матчей. Центральная часть крыши была демонтирована, в результате обновленный «Фишт» имеет открытую арену. Две боковые трибуны накрывает крыша из полупрозрачного поликарбоната, две торцевые трибуны открыты. Футбольное поле оборудовано натуральным газоном, для которого были созданы системы дренажа, полива, вентиляции и подогрева (для этого под покрытием было проложено 32 км труб!)

Стадион «Фишт»



Стадион «Санкт-Петербург»

Стадион «Санкт-Петербург».

«Санкт-Петербург» — один из самых дорогих, современных и высокотехнологичных стадионов России. Он рассчитан на 68 тысяч зрительских мест и оборудован раздвижной крышей и выкатным полем, позволяя проводить матчи в любое время года и использовать его для концертов и других массовых мероприятий без ущерба для газона. Арена располагается на Крестовском острове на месте исторического «Стадиона им. Кирова». Проект разрабатывал известный японский архитектор Кисе Курокава (Kisho Kurokawa), который оставил расположение футбольного поля, как на старой арене. Кроме того, на стадионе сохранились старые кассовые павильоны и памятник Кирова. Все остальное здесь — суперсовременное и инновационное. Это домашняя арена российского ФК «Зенит».