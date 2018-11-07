Дома из грузовых контейнеров: вдохновляющие примеры

Многоквартирный дом из 140 грузовых контейнеров, проект студии LOT-EK в Йоханнесбурге (ЮАР).

Быстросборные дома из грузовых контейнеров — новый тренд в современной архитектуре. Один из самых свежих примеров — многоквартирный дом, спроектированный студией LOT-EK в Йоханнесбурге (ЮАР). Семиэтажное здание состоит из 140 старых транспортных боксов, соединенных между собой переходами, металлическими лестницами и лифтами. Площадь квартир: от 28 до 56 кв м.

А в Индии собираются даже построить целых небоскреб! Бюро CRG Architects недавно предложило проект высотного здания Containerscraper, рассчитанного на 5000 человек. Предлагается поселить туда бездомных из городских трущоб Мумбаи.

Небоскреб Containerscraper по проекту CRG Architects

Грузовые контейнеры появились в конце 1930-х, когда дальнобойщик Малкольм Маклин понял, что так товары возить проще, быстрее и дешевле, чем в коробках. (Впоследствии Маклин основал холдинг Maersk — одну из крупнейших грузовых компаний мира).

Парящая вилла во Франции, Джосу Жилле (Josué Gillet)

Долгое время старые контейнеры отправляли на металлолом. В 1960-х их начали использовать в качестве киосков и временных выставочных павильонов. А с конца 1980-х применять в строительстве бюджетного жилья. В 1987 году был получен первый патент на такую «жилую ячейку» — как дом-контейнер был квалифицирован в документе.

Дом в Бруклине по проекту LOT-EK

Пика популярности новый «строительный материал» достиг в начале 2000-х. Пионером карго-архитектуры, как стали называть это направление, выступил американский архитектор Адам Калкин (Adam Kalkin), основавший целое архитектурное бюро с говорящим названием Industrial zombie. Адам и его напарник, архитектор Мэттью Килти (Matthew Quilty) ассоциируют себя с зомби, потому что вдыхают новую жизнь в отслужившее свое, забытое, мертвое.

Bunny Lane House, Адам Калкин (Adam Kalkin)

Из грузовых контейнеров архитекторы строят по всей Америке, а также в Европе, в Африке и Австралии. Бюро предлагает выставочные киоски, магазины на колесах и несколько типовых блоков жилья, от «однушки» до модернистской виллы. Чтобы воздвигнуть здание, Industrial zombie нужен только бетонный фундамент и от двух до дюжины контейнеров.

Частный дом из грузовых контейнеров, Адам Калкин (Adam Kalkin) Фото: peter aaron

Контейнеры в основном используют для недорого жилья. Адам же считает, что с этим стереотипом можно и побороться. Так, в 2013-м он построил в штате Мэн современную виллу, ставшую эталонным примером карго-архитектуры. На создание особняка пошло 12 контейнеров. Постройка оснащена всеми необходимыми коммуникациями, а внутри смотрится суперавангардно. В 2007-м Калкин даже привез свой концепт Push Button House, представлявший собой приспособленный для жилья контейнер, на Венецианское бьеннале. Стенки конструкции откидывались, демонстрируя закрепленные на них кровать и обеденный гарнитур.

Push Button House, Адам Калкин (Adam Kalkin)

Главный конкурент Industrial zombie — американский архитектор Питер Демария (Peter DeMaria). Он не эпатирует публику, но также стремится сломать стереотип «контейнеры — архитектура для бедных». Питер развивает технические возможности подобного проектирования — в 2016-м его особняк Redondo Beach House в Южной Калифорнии, выстроенный из контейнеров, прошел сертификацию повышенной сейсмоустойчивости.

Особняк Redondo Beach House в Южной Калифорнии, Питер Демария (Peter DeMaria)

Самый простой дом из контейнеров площадью 45 кв. м. (как московская «однушка») можно купить за 23000$. Американская компания Mods International поставила их производство на поток. А самый необычный стоит больше миллиона — это особняк Joshua Tree Residence, который в конце этого года появится в Калифорнии.

Дом Joshua Tree Residence в калифорнийской пустыне по проекту Джеймса Уитакера (James Whitaker)

Дом Joshua Tree Residence в калифорнийской пустыне по проекту Джеймса Уитакера (James Whitaker)

Конструкция, со стороны напоминающая ежика, занимает 640 кв. м. Ее автор, британский архитектор Джеймс Уитакер (James Whitaker) работал по уже известной схеме — первый такой «ершистый» дом из контейнеров он построил семь лет назад в Германии. В нем разместилось рекламное агентство.

Дом Joshua Tree Residence, Джеймс Уитакер (James Whitaker) Дом Joshua Tree Residence, Джеймс Уитакер (James Whitaker)

Контейнеры массово применяют в строительстве студенческих кампусов, офисов и магазинов. В Китае их используют даже для муниципальных построек: в 2016-м в провинции Шаньси на севере страны такой офис построили для организации China’s People’s Architecture.

Container Stack Pavilion в Китае по проекту People's Architecture Office

Студенческие общежития и исследовательские лаборатории контейнерного типа появились в Гавре (проект Cattani Architects, 2010 год) и под Нью-Йорком. Постройка медиалаборатории для колледжа Бард в долине Гудзона заняла у архитекторов из бюро MB Architecture всего один день!

Медиалаборатория Bard College от MB Architecture

Одно из главных достоинств карго-архитектуры — ее мобильность. Так, британский предприниматель Роджер Уэйд (Roger Wade) строит из контейнеров новый тип торговых центров. Первый «контейнер-молл» Boxpark Shoreditch появился на востоке Лондона семь лет назад. Внутри него располагались магазины и рестораны. Торговый комплекс по принципу временного поп-ап стора — немногие верили, что эта идея окупится. Но сейчас таких проектов уже великое множество. Уйэд не планирует останавливаться на достигнутом.

Boxpark Shoreditch, Лондон

Архитекторы предлагают делать сборно-разборными даже стадионы. Испанское бюро Fenwick Iribarren Architects предложило такой мобильный проект для Чемпионата мира по футболу 2022 года, который пройдет в Катаре — построить карго-стадион из 1000 контейнеров, а потом разобрать и поставить где-нибудь еще, где есть необходимость в такой площадке. Архитекторы видят за контейнерами большое будущее. Еще бы: быстро, дешево и практично!