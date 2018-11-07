Дома из грузовых контейнеров: вдохновляющие примеры

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Из отслуживших свое грузовых контейнеров строят офисы, дома, торговые центры и стадионы
Быстросборные дома из грузовых контейнеров — новый тренд в современной архитектуре. Один из самых свежих примеров — многоквартирный дом, спроектированный студией LOT-EK в Йоханнесбурге (ЮАР). Семиэтажное здание состоит из 140 старых транспортных боксов, соединенных между собой переходами, металлическими лестницами и лифтами. Площадь квартир: от 28 до 56 кв м.
А в Индии собираются даже построить целых небоскреб! Бюро CRG Architects недавно предложило проект высотного здания Containerscraper, рассчитанного на 5000 человек. Предлагается поселить туда бездомных из городских трущоб Мумбаи.
Грузовые контейнеры появились в конце 1930-х, когда дальнобойщик Малкольм Маклин понял, что так товары возить проще, быстрее и дешевле, чем в коробках. (Впоследствии Маклин основал холдинг Maersk — одну из крупнейших грузовых компаний мира).
Долгое время старые контейнеры отправляли на металлолом. В 1960-х их начали использовать в качестве киосков и временных выставочных павильонов. А с конца 1980-х применять в строительстве бюджетного жилья. В 1987 году был получен первый патент на такую «жилую ячейку» — как дом-контейнер был квалифицирован в документе.
Пика популярности новый «строительный материал» достиг в начале 2000-х. Пионером карго-архитектуры, как стали называть это направление, выступил американский архитектор Адам Калкин (Adam Kalkin), основавший целое архитектурное бюро с говорящим названием Industrial zombie. Адам и его напарник, архитектор Мэттью Килти (Matthew Quilty) ассоциируют себя с зомби, потому что вдыхают новую жизнь в отслужившее свое, забытое, мертвое.
Из грузовых контейнеров архитекторы строят по всей Америке, а также в Европе, в Африке и Австралии. Бюро предлагает выставочные киоски, магазины на колесах и несколько типовых блоков жилья, от «однушки» до модернистской виллы. Чтобы воздвигнуть здание, Industrial zombie нужен только бетонный фундамент и от двух до дюжины контейнеров.
Контейнеры в основном используют для недорого жилья. Адам же считает, что с этим стереотипом можно и побороться. Так, в 2013-м он построил в штате Мэн современную виллу, ставшую эталонным примером карго-архитектуры. На создание особняка пошло 12 контейнеров. Постройка оснащена всеми необходимыми коммуникациями, а внутри смотрится суперавангардно.
В 2007-м Калкин даже привез свой концепт Push Button House, представлявший собой приспособленный для жилья контейнер, на Венецианское бьеннале. Стенки конструкции откидывались, демонстрируя закрепленные на них кровать и обеденный гарнитур.
Главный конкурент Industrial zombie — американский архитектор Питер Демария (Peter DeMaria). Он не эпатирует публику, но также стремится сломать стереотип «контейнеры — архитектура для бедных». Питер развивает технические возможности подобного проектирования — в 2016-м его особняк Redondo Beach House в Южной Калифорнии, выстроенный из контейнеров, прошел сертификацию повышенной сейсмоустойчивости.
Самый простой дом из контейнеров площадью 45 кв. м. (как московская «однушка») можно купить за 23000$. Американская компания Mods International поставила их производство на поток. А самый необычный стоит больше миллиона — это особняк Joshua Tree Residence, который в конце этого года появится в Калифорнии.
Конструкция, со стороны напоминающая ежика, занимает 640 кв. м. Ее автор, британский архитектор Джеймс Уитакер (James Whitaker) работал по уже известной схеме — первый такой «ершистый» дом из контейнеров он построил семь лет назад в Германии. В нем разместилось рекламное агентство.
Контейнеры массово применяют в строительстве студенческих кампусов, офисов и магазинов. В Китае их используют даже для муниципальных построек: в 2016-м в провинции Шаньси на севере страны такой офис построили для организации China’s People’s Architecture.
Студенческие общежития и исследовательские лаборатории контейнерного типа появились в Гавре (проект Cattani Architects, 2010 год) и под Нью-Йорком. Постройка медиалаборатории для колледжа Бард в долине Гудзона заняла у архитекторов из бюро MB Architecture всего один день!
Одно из главных достоинств карго-архитектуры — ее мобильность. Так, британский предприниматель Роджер Уэйд (Roger Wade) строит из контейнеров новый тип торговых центров. Первый «контейнер-молл» Boxpark Shoreditch появился на востоке Лондона семь лет назад. Внутри него располагались магазины и рестораны. Торговый комплекс по принципу временного поп-ап стора — немногие верили, что эта идея окупится. Но сейчас таких проектов уже великое множество. Уйэд не планирует останавливаться на достигнутом.
Архитекторы предлагают делать сборно-разборными даже стадионы. Испанское бюро Fenwick Iribarren Architects предложило такой мобильный проект для Чемпионата мира по футболу 2022 года, который пройдет в Катаре — построить карго-стадион из 1000 контейнеров, а потом разобрать и поставить где-нибудь еще, где есть необходимость в такой площадке. Архитекторы видят за контейнерами большое будущее. Еще бы: быстро, дешево и практично!
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