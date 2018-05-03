Музей нарративного искусства Джорджа Лукаса

На территории Выставочного парка Лос-Анджелеса в 2021 году «приземлится» огромный космический корабль Музея нарративного искусства Джорджа Лукаса по проекту бюро MAD

Церемония закладки Музея нарративного искусства Фото: MAD

В честь Дня «Звездных войн» рассказываем о нашумевшем проекте создателя культовой киносаги Star Wars. Музей нарративного искусства был задуман Джорджем Лукасом (George Lucas) и его женой Меллоди Хобсон еще в 2014 году. Изначально объект должен был возникнуть в Чикаго, однако проект натолкнулся на жесткое сопротивление местных активистов и был перенесен. Потому в 2017 году знаменитый режиссер знаменитой киновселенной «Звездные войны» выбирал уже из двух проектов пекинского бюро MAD в Сан-Франциско и Лос-Анджелесе. Недавно стало известно, что право заполучить оригинальный музей предоставлено Городу ангелов.

Фото: MAD

Бюджет будущего некоммерческого музея составляет 1,5 миллиарда долларов из средств Лукаса и его жены. «Я фанат архитектуры, и мне нужен был музей, который бы сам по себе был произведением искусства. И Ма Янсун (глава бюро МАD) сделал его таковым» — рассказывает режиссер.

Фото: MAD

Создается впечатление, что на озелененную территорию Выставочного парка Лос-Анджелеса приземлился огромный космический корабль. Первый этаж и крыша футуристичного здания станут открытыми общественными пространствами для жителей города.

Фото: MAD

Коллекция музея будет включать предметы изобразительного искусства и различные кинематографические экспонаты: «Я считаю, что все виды искусства имеют право на существование», — комментирует свои планы Джордж Лукас.

Фото: MAD

Интерьер спроектирован в виде огромной арки — открытой пещеры, залитой естественным солнечным светом. Открытие грандиозного музея планируется во второй половине 2021 года.

Фото: MAD