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3 мая 2018
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Музей нарративного искусства Джорджа Лукаса

На территории Выставочного парка Лос-Анджелеса в 2021 году «приземлится» огромный космический корабль Музея нарративного искусства Джорджа Лукаса по проекту бюро MAD

Музей нарративного искусства Джорджа Лукаса (фото 0)
Церемония закладки Музея нарративного искусства
Фото: 
MAD

В честь Дня «Звездных войн» рассказываем о нашумевшем проекте создателя культовой киносаги Star Wars. Музей нарративного искусства был задуман Джорджем Лукасом (George Lucas) и его женой Меллоди Хобсон еще в 2014 году. Изначально объект должен был возникнуть в Чикаго, однако проект натолкнулся на жесткое сопротивление местных активистов и был перенесен. Потому в 2017 году знаменитый режиссер знаменитой киновселенной «Звездные войны» выбирал уже из двух проектов пекинского бюро MAD в Сан-Франциско и Лос-Анджелесе. Недавно стало известно, что право заполучить оригинальный музей предоставлено Городу ангелов.

Музей нарративного искусства Джорджа Лукаса (фото 0)
Фото: 
MAD

Бюджет будущего некоммерческого музея составляет 1,5 миллиарда долларов из средств Лукаса и его жены. «Я фанат архитектуры, и мне нужен был музей, который бы сам по себе был произведением искусства. И Ма Янсун (глава бюро МАD) сделал его таковым» — рассказывает режиссер. 

Музей нарративного искусства Джорджа Лукаса (фото 4)
Фото: 
MAD

Создается впечатление, что на озелененную территорию Выставочного парка Лос-Анджелеса приземлился огромный космический корабль. Первый этаж и крыша футуристичного здания станут открытыми общественными пространствами для жителей города.

Музей нарративного искусства Джорджа Лукаса (фото 6)
Фото: 
MAD

Коллекция музея будет включать предметы изобразительного искусства и различные кинематографические экспонаты: «Я считаю, что все виды искусства имеют право на существование», — комментирует свои планы Джордж Лукас.

Музей нарративного искусства Джорджа Лукаса (фото 8)
Фото: 
MAD

Интерьер спроектирован в виде огромной арки — открытой пещеры, залитой естественным солнечным светом. Открытие грандиозного музея планируется во второй половине 2021 года.

Музей нарративного искусства Джорджа Лукаса (фото 10)
Фото: 
MAD

Во всем мире 4 мая является неофициальным праздником, объединяющим миллионы людей по всему свету — днем «Звездных войн». Культовая цитата из фильма «Да пребудет с тобой Сила» (May the Force be with you) созвучна с днем календаря: May the fourth be with you.

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СШАДжордж ЛукасАрхитектурасовременная архитектураМузеиЛос-АнджелесMAD Architects
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