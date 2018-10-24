Музей по проекту Даниэля Либескинда в Вильнюсе

На прошлой неделе свои двери открыл новый Музей современного искусства в Вильнюсе. Проектом занималась студия Даниэля Либескинда в сотрудничестве с литовскими дизайнерами из DO architects и Baltic Engineers

Фото: Norbert Tukaj

Здание музея площадью около 3100 кв. м расположилось в двух шагах старого города Вильнюса, который признан объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. «Для нас было крайне важным соединить в проекте настоящее, прошлое и будущее», — говорит директор музея Мильда Иванаускене. — «Новый комплекс будет знакомить посетителей с местным искусством и исследовать его связи с мировой арт-сценой. Эти работы, скрывавшиеся долгое время от публики за железным занавесом, наконец получат свою площадку и международное признание».

Фото: HUFTON + CROW

Фото: HUFTON + CROW

Архитектура Вильнюса представлена разнообразными стилями от барокко до готики и советского брутализма. Город за последние пять лет изменился больше, чем в предыдущие двадцать, и преобразится еще сильнее, считает дизайнер и автор проекта музея Даниэль Либескинд (Daniel Libeskind). «Как человек, который искренне ценит историю и красоту Вильнюса, я считаю, что это здание станет прекрасным местом, где можно насладиться искусством и духом города», — добавляет он.

Фото: NORBERT TUKAJ

Конструкция имеет довольно простой и прямолинейный фасад, облицованный белой штукатуркой. Этим материалом покрыты большинство домов в городе. Выразительная широкая лестница пересекает здание насквозь: она направляет посетителей к залам музея и в верхней точке выходит к ступенчатой крыше с террасой, которая служит местом для публичных выступлений и дружеских бесед.

Фото: NORBERT TUKAJ

Внутри музея — множество галерей со свободной планировкой, залитых светом из гигантских окон во всю пятиметровую стену. В залах будут выставляться как постоянные, так и временные экспозиции. Для посетителей также работают кафе, книжный магазин и учебная аудитория. Музей открыт для посещений по адресу Pylimo g. 17, Vilnius 01141, Литва с 10:00 до 20:00.