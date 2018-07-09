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9 июля 2018

Новый музей Виктории и Альберта от Кенго Кумы

Осенью 2018 года в городе Данди откроется филиал крупнейшего в мире музея дизайна V&А по проекту японского архитектора Кенго Кумы

Музея Виктории и Альберта (фото 0)

В сентября этого года будет закончено строительство филиала Музея Виктории и Альберта (The Victoria and Albert Museum). Новое здание находится в Шотландии, в городе Данди. Проект первого музея дизайна в стране разработал японский архитектор Кенго Кума (Kengo Kuma).

Музея Виктории и Альберта (фото 6)

Новое здание напоминает шотландские скалы, вознесшиеся из вод реки Тей. «Музей в Данди оживит ландшафт набережной. Я попытался создать новый тип органической формы. Пространство сможет привлечь гостей из столицы, а Данди станет культурным центром всей страны. Проект может полностью изменить образ города», — говорит Кенго Кума. 

Музея Виктории и Альберта (фото 7)

Музей создавался в сотрудничестве с главным филиалом Музея Виктории и Альберта. При разработке основных экспозиций авторы опирались на лондонские коллекции и выставки, однако руководство музея в Шотландии планирует разработать собственную уникальную программу мероприятий.

Музея Виктории и Альберта (фото 9)

В музее планируют представить коллекцию шотландского дизайна и создать программу временных экспозиций и общественых мероприятий. Уже в сентябре здесь пройдет выставка «Океанские лайнеры: скорость и стиль», которая воскресит золотой век одного из самых величественных видов транспорта. Посетители отправятся в путешествие по парадным палубам «Титаника», каютам «Нормандии», инженерным отсекам «Королевы Мэри».

Музея Виктории и Альберта (фото 5)

Сейчас ведутся работы по обустройству интерьеров музея, оснащению галерей и кафе, а также установка необходимых объектов. Музей откроется 15 сентября 2018 года.

Музея Виктории и Альберта (фото 13)

История Музея Виктории и Альберта началась в Лондоне в 1852 году. Музей декоративно-прикладного искусства и дизайна был построен в Южном Кенсингтоне при поддержке королевской семьи — Королевы Виктории и принца-консорта Альберта. В 1899 году было заложено новое главное здание музея, после чего он был назван в честь королевы и ее мужа. Главное здание музея разработал английский архитектор Астон Уэбб (Aston Webb).

Музея Виктории и Альберта (фото 2)
Музей Виктории и Альберта в Лондоне.

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

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