Новый аэропорт в Ростове-на-Дону

Программа по развитию транспортной системы России шагает по стране. Ранее мы уже писали о новом терминале в Перми от бюро Асадова и реконструкции аэропорта в Новом Уренгое от Twelve Architects. Это же лондонское бюро спроектировало и новый транспортный узел в Ростове-на-Дону — аэропорт «Платов».

Пропускная способность аэропорта — около пяти миллионов человек в год. Архитектурное бюро Twelve Architects спроектировало весь комплекс, включая два терминала международных и внутренних перелетов, а также отель. Эта инфраструктура окажется жизненно важной для города в условиях скорого открытия Чемпионата Мира по футболу 2018, который пройдет в России с 14 июня. Первый матч в Ростове состоится уже 17 июня.

Концептуальная особенность аэропорта «Платов» — эффектная крыша, которая состоит из ряда арок. По задумке бюро Twelve Architects дизайн ссылается на образ «небесного моста», соединяющего города и страны. Для расширения аэропорта в будущем можно будет легко добавить дополнительные арки.