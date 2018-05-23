Ваш браузер устарел!

Сайт может отображаться неправильно на вашем устройстве.
Установите современный браузер, чтобы все сайты, которые вы посещаете, отображались корректно. Это абсолютно бесплатно и займет у вас пару минут.

Обновить браузер ×

От 33 кв. метров

Дизайн маленьких квартир

Звездные террасы

Как отдыхают знаменитости

ДИЗАЙНЕРЫ И ИХ СОБАКИ

Питомцы знаменитостей

ТОП-20: ЛЮДИ В ЧЕРНОМ

Самые стильные архитекторы и дизайнеры
23 мая 2018

Новый аэропорт в Ростове-на-Дону

Лондонское бюро Twelve Architects разработало проект нового транспортного узла в Ростове-на-Дону с эффектной крышей

Новый аэропорт в Ростове-на-Дону (фото 0)

Программа по развитию транспортной системы России шагает по стране. Ранее мы уже писали о новом терминале в Перми от бюро Асадова и реконструкции аэропорта в Новом Уренгое от Twelve Architects. Это же лондонское бюро спроектировало и новый транспортный узел в Ростове-на-Дону — аэропорт «Платов».

Новый аэропорт в Ростове-на-Дону (фото 2)

Пропускная способность аэропорта — около пяти миллионов человек в год. Архитектурное бюро Twelve Architects спроектировало весь комплекс, включая два терминала международных и внутренних перелетов, а также отель. Эта инфраструктура окажется жизненно важной для города в условиях скорого открытия Чемпионата Мира по футболу 2018, который пройдет в России с 14 июня. Первый матч в Ростове состоится уже 17 июня.

Новый аэропорт в Ростове-на-Дону (фото 4)

Концептуальная особенность аэропорта «Платов» — эффектная крыша, которая состоит из ряда арок. По задумке бюро Twelve Architects дизайн ссылается на образ «небесного моста», соединяющего города и страны. Для расширения аэропорта в будущем можно будет легко добавить дополнительные арки.

Новый аэропорт в Ростове-на-Дону (фото 6)

Три арки выходят за пределы здания, обозначая маршруты для путешественников к вылетам, прибытию и т. д. Внутри терминал разделен восьмиметровым просветом, который визуально обозначает внутренние и международные рейсы. Волнообразное оформление интерьеров является отсылкой к реке Дон, протекающей по городу.

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

Телефон:
+7 (495) 633-5-633
Факс:
+7 (495) 633-57-95
E-mail:

Москва, ул. Шаболовка, дом 31б, 6-й подъезд (вход с Конного переулка)

Материалы по темам
РоссияРостов-на-ДонуTwelve Architectsаэропорт
Блоги
Ольга Мальева
Ольга Мальева О том, что ее вдохновляет
Ведущие эксперты
Ведущие эксперты Где покупать коллекционную мебель
Нина Кэмпбелл
Нина Кэмпбелл Советы по оформлению дома
Дима Логинов
Дима Логинов Главные ошибки начинающих дизайнеров
 