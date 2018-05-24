Ваш браузер устарел!

Сайт может отображаться неправильно на вашем устройстве.
Установите современный браузер, чтобы все сайты, которые вы посещаете, отображались корректно. Это абсолютно бесплатно и займет у вас пару минут.

Обновить браузер ×

Звездные террасы

Как отдыхают знаменитости

ТОП-20: ЛЮДИ В ЧЕРНОМ

Самые стильные архитекторы и дизайнеры

ДИЗАЙНЕРЫ И ИХ СОБАКИ

Питомцы знаменитостей

От 33 кв. метров

Дизайн маленьких квартир
24 мая 2018

Студенты АА построят летний павильон на Даниловском рынке

Участники третьего воркшопа от Лондонской Архитектурной ассоциации возведут на Даниловском рынке летний павильон

Студенты АА построят летний павильон на Даниловском рынке (фото 0)

9 мая в Музее авангарда на Шаболовке открылся третий воркшоп Лондонской Архитектурной ассоциации. Событие станет заключительной частью проекта по изучению района Шаболовки под названием «Архитектурный объект как городской катализатор». Программа рассчитана на студентов профильных вузов старших курсов. За два предыдущих года участники провели урбанистические исследования и подготовили несколько концепций развития Шаболовки.

Студенты АА построят летний павильон на Даниловском рынке (фото 2)
Выставка работ студентов воркшопа «Шаболовка. А что если?»
Фото: 
г. матвеев

Впервые участники мероприятия не только освоят теоретическую программу, но и приступят к практике. Студенты под руководством опытных преподавателей возведут на Даниловском рынке летний павильон. Пространство будет радовать горожан в течение всего теплого сезона. Эксперимент, при котором общегородскую задачу решают с помощью студенческого практикума, проводится впервые.

Студенты АА построят летний павильон на Даниловском рынке (фото 4)
Выставка работ студентов воркшопа «Шаболовка. А что если?»
Фото: 
Г. МАТВЕЕВ

Организаторы заявляют: «Даниловский рынок является „местом силы“ района. Оно объединяет местное сообщество и активных горожан. Здесь расположен не только маркет свежих продуктов, но и один из лучших московских фудкортов. Новая площадка будет органично вписана в существующее пространство.» В летнем павильоне планируется проведение гастрономических лекций, мастер-классов, кинопоказов, а также просмотр матчей Чемпионата Мира по футболу 2018.

Студенты АА построят летний павильон на Даниловском рынке (фото 6)
Выставка работ студентов воркшопа «Шаболовка. А что если?»
Фото: 
Г. МАТВЕЕВ

В команду преподавателей войдут приглашенный архитектор ООН Бланка Гарсиа Гарделуги, Леонид Слонимский (бюро Kosmos Architects) и Родион Еремеев (бюро Archifellows). Группа третьего проекта AAVS Moscow имеет ограниченное количество мест. Участие в воркшопе обойдется в £695: в эту сумму входит оплата годового членского взноса в АА с доступом ко всем медиаресурсам школы (архив лекций и проектов, фонд библиотеки), необходимые для работы материалы и программное обеспечение. Студенты должны иметь только свой компьютер. Заполнить онлайн-заявку можно на сайте до 2 июня.

Студенты АА построят летний павильон на Даниловском рынке (фото 8)
Выставка работ студентов воркшопа «Шаболовка. А что если?»
Фото: 
Г. МАТВЕЕВ

Когда: 9 — 23 июня 2018 года.

Где: Музей авангарда на Шаболовке, Москва, ул. Серпуховский Вал, 24к2.

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

Телефон:
+7 (495) 633-5-633
Факс:
+7 (495) 633-57-95
E-mail:

Москва, ул. Шаболовка, дом 31б, 6-й подъезд (вход с Конного переулка)

Материалы по темам
Даниловский рыноккурсы
Блоги
Ольга Мальева
Ольга Мальева О том, что ее вдохновляет
Дима Логинов
Дима Логинов Главные ошибки начинающих дизайнеров
Ведущие эксперты
Ведущие эксперты Где покупать коллекционную мебель
Нина Кэмпбелл
Нина Кэмпбелл Советы по оформлению дома
 