Студенты АА построят летний павильон на Даниловском рынке

9 мая в Музее авангарда на Шаболовке открылся третий воркшоп Лондонской Архитектурной ассоциации. Событие станет заключительной частью проекта по изучению района Шаболовки под названием «Архитектурный объект как городской катализатор». Программа рассчитана на студентов профильных вузов старших курсов. За два предыдущих года участники провели урбанистические исследования и подготовили несколько концепций развития Шаболовки.

Выставка работ студентов воркшопа «Шаболовка. А что если?» Фото: г. матвеев

Впервые участники мероприятия не только освоят теоретическую программу, но и приступят к практике. Студенты под руководством опытных преподавателей возведут на Даниловском рынке летний павильон. Пространство будет радовать горожан в течение всего теплого сезона. Эксперимент, при котором общегородскую задачу решают с помощью студенческого практикума, проводится впервые.

Выставка работ студентов воркшопа «Шаболовка. А что если?» Фото: Г. МАТВЕЕВ

Организаторы заявляют: «Даниловский рынок является „местом силы“ района. Оно объединяет местное сообщество и активных горожан. Здесь расположен не только маркет свежих продуктов, но и один из лучших московских фудкортов. Новая площадка будет органично вписана в существующее пространство.» В летнем павильоне планируется проведение гастрономических лекций, мастер-классов, кинопоказов, а также просмотр матчей Чемпионата Мира по футболу 2018.

Выставка работ студентов воркшопа «Шаболовка. А что если?» Фото: Г. МАТВЕЕВ

В команду преподавателей войдут приглашенный архитектор ООН Бланка Гарсиа Гарделуги, Леонид Слонимский (бюро Kosmos Architects) и Родион Еремеев (бюро Archifellows). Группа третьего проекта AAVS Moscow имеет ограниченное количество мест. Участие в воркшопе обойдется в £695: в эту сумму входит оплата годового членского взноса в АА с доступом ко всем медиаресурсам школы (архив лекций и проектов, фонд библиотеки), необходимые для работы материалы и программное обеспечение. Студенты должны иметь только свой компьютер. Заполнить онлайн-заявку можно на сайте до 2 июня.

Выставка работ студентов воркшопа «Шаболовка. А что если?» Фото: Г. МАТВЕЕВ