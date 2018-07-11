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11 июля 2018

Олафур Элиассон — о первом архитектурном опыте

Художник Олафур Элиассон рассказал о своем первом архитектурном проекте — штаб-квартире Fjordenhus в датском городе Вайле

В новом видеоролике датский художник Олафур Элиассон (Olafur Eliasson) поделился впечатлениями о новом опыте в качестве архитектора и рассказал об особенностях проекта Fjordenhus.

Штаб-квартира компании Kirk Kapital в датском городе Вайле— это квинтэссенция творческого метода Элиассона. В этот первый архитектурный проект художник вложил частичку самого себя.

«Я благодарен Kirk Kapital за оказанное мне доверие. Годы исследований человеческого восприятия, природных явлений и пространства воплотились в этом здании, которое одновременно является произведением искусства и функциональной архитектурной структурой», — комментирует проект Элиассон.

Олафур Элиассон (фото 1.1)
Художник Олафур Элиассон и дизайнер Себастьян Бехманн на фоне здания в Вайле, Дания, 2018.
Олафур Элиассон (фото 1.2)
Фото: 
ANDERS SUNE BERG

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

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