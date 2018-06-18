Отель Morpheus: новый проект Zaha Hadid Architects

Фото: Ivan Dupont

В городе Макао открылся отель Morpheus, построенный по проекту Захи Хадид. Работа над проектом в бюро Zaha Hadid началась в 2012 году, еще при жизни архитектора.

Фото: Ivan Dupont Фото: Virgile Simon Bertrand

Morpheus — пятая башня игорно-гостиничного комплекса City of Dreams. Это главный развлекательный центр Азии, который ежегодно посещают тысячи туристов.

Фото: VIRGILE SIMON BERTRAND

По словам архитекторов — это первое в мире «здание свободной формы». Авторы стремились избавить здание от лишних несущих стен и колонн, чтобы освободить пространство внутри здания. Для этого была придумана геометрическая конструкция, которая поддерживает стеклянную постройку обтекаемой формы.

Фото: VIRGILE SIMON BERTRAND

Отель состоит из двух фасадов, которые объединены тремя «мостами», внутри которых расположены зоны отдыха и бары отеля. Такая конструкция позволила создать больше номеров люкс с видом на город.

Фото: VIRGILE SIMON BERTRAND

Фото: VIRGILE SIMON BERTRAND

В 40-этажном отеле расположено 770 номеров, рестораны, магазины, казино, спа-центр и бассейн под открытым небом на крыше. Площадь отеля — 150 000 кв. м.

Фото: IVAN DUPONT