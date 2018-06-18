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18 июня 2018

Отель Morpheus: новый проект Zaha Hadid Architects

В Макао открылся отель Morpheus разработанный по проекту Захи Хадид

Отель Morpheus: новый проект Zaha Hadid Architects (фото 0)
Фото: 
Ivan Dupont

В городе Макао открылся отель Morpheus, построенный по проекту Захи Хадид. Работа над проектом в бюро Zaha Hadid началась в 2012 году, еще при жизни архитектора.

Отель Morpheus: новый проект Zaha Hadid Architects (фото 2.1)
Фото: 
Ivan Dupont
Отель Morpheus: новый проект Zaha Hadid Architects (фото 2.2)
Фото: 
Virgile Simon Bertrand

Morpheus — пятая башня игорно-гостиничного комплекса City of Dreams. Это главный развлекательный центр Азии, который ежегодно посещают тысячи туристов.

Отель Morpheus: новый проект Zaha Hadid Architects (фото 4)
Фото: 
VIRGILE SIMON BERTRAND

По словам архитекторов — это первое в мире «здание свободной формы». Авторы стремились избавить здание от лишних несущих стен и колонн, чтобы освободить пространство внутри здания. Для этого была придумана геометрическая конструкция, которая поддерживает стеклянную постройку обтекаемой формы.

Отель Morpheus: новый проект Zaha Hadid Architects (фото 6)
Фото: 
VIRGILE SIMON BERTRAND

Отель состоит из двух фасадов, которые объединены тремя «мостами», внутри которых расположены зоны отдыха и бары отеля. Такая конструкция позволила создать больше номеров люкс с видом на город.

Отель Morpheus: новый проект Zaha Hadid Architects (фото 8)
Фото: 
VIRGILE SIMON BERTRAND
Отель Morpheus: новый проект Zaha Hadid Architects (фото 9)
Фото: 
VIRGILE SIMON BERTRAND

В 40-этажном отеле расположено 770 номеров, рестораны, магазины, казино, спа-центр и бассейн под открытым небом на крыше. Площадь отеля — 150 000 кв. м.

Отель Morpheus: новый проект Zaha Hadid Architects (фото 11)
Фото: 
IVAN DUPONT

Благодаря внешнему «экзоскелету» внутри здания создается естественное затемнение, что позволяет добиться оптимального освещения днем и защищает помещения от нагревания.

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

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