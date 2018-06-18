Отель Morpheus: новый проект Zaha Hadid Architects

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В Макао открылся отель Morpheus разработанный по проекту Захи Хадид
В городе Макао открылся отель Morpheus, построенный по проекту Захи Хадид. Работа над проектом в бюро Zaha Hadid началась в 2012 году, еще при жизни архитектора.
Morpheus — пятая башня игорно-гостиничного комплекса City of Dreams. Это главный развлекательный центр Азии, который ежегодно посещают тысячи туристов.
По словам архитекторов — это первое в мире «здание свободной формы». Авторы стремились избавить здание от лишних несущих стен и колонн, чтобы освободить пространство внутри здания. Для этого была придумана геометрическая конструкция, которая поддерживает стеклянную постройку обтекаемой формы.
Отель состоит из двух фасадов, которые объединены тремя «мостами», внутри которых расположены зоны отдыха и бары отеля. Такая конструкция позволила создать больше номеров люкс с видом на город.
В 40-этажном отеле расположено 770 номеров, рестораны, магазины, казино, спа-центр и бассейн под открытым небом на крыше. Площадь отеля — 150 000 кв. м.
Благодаря внешнему «экзоскелету» внутри здания создается естественное затемнение, что позволяет добиться оптимального освещения днем и защищает помещения от нагревания.
Elle Decoration
Хёрст Шкулёв Паблишинг
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