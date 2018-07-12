Топ-5 архитектурных пабликов ВКонтакте

Another Architecture Авторы паблика сосредоточены на визуальном контенте. Каждый день появляются новые тематические архитектурные подборки, интерьерные проекты и мировые арт-объекты. Также здесь встречаются примеры декораторских решений, среди которых — неоновая подсветка в зоне отдыха или использование советской мебели в современных интерьерах. На Another Architecture уже подписалось более 111 тысяч человек.

S ᴛ ʀ ᴜ ᴄ ᴛ ᴜ ʀ ᴇ s Минималистичный проект об искусстве, дизайне и архитектуре. Ежедневно здесь размещаются новостные и тематические материалы от деятелей искусства со всего мира. Авторы паблика придерживаются единого стиля постов, благодаря чему проект выглядит как самостоятельный графичный онлайн-журнал. Struсturеs собрал уже почти 30 тысяч участников.

Архитектура | Ardezart™ Больше 240 тысяч человек следят за обновлениями этого паблика. Несколько раз в сутки здесь публикуются фотографии и рисунки новой архитектуры и исторических построек. Также в паблике собран большой архив проектов знаменитых мировых архитекторов.

Архитектор Паблик рассказывает не только о новостях в области архитектуры, но и делится историческими фотографиями студий, бюро и известных авторов. Внутри можно найти подборки цифровой графики и акварельных зарисовок старых построек. На данный момент «Архитектор» насчитывает почти 39 тысяч подписчиков.