10 павильонов Венецианской архитектурной биеннале 2018

Россия на 16-й Архитектурной биеннале в Венеции представит экспозицию, посвященную сооружению и функционированию железной дороги. Открытие выставки «Станция «Россия» в Павильоне России состоится 23 мая 2018 года. Проект связан с заявленной кураторами биеннале темой «Свободное пространство» (FreeSpace), которая имеет для России особое значение. Россия обитаема там, где проходит железная дорога. Железная дорога служила и еще долго будет служить инструментом покорения бескрайнего русского пространства. Генеральным партнером Павильона в этом году выступит ОАО «РЖД».

Павильон России, архитектор Алексей Щусев, 1914.

Выставка состоит из пяти частей, каждой из которых отведен отдельный зал. В первом зале «Введение в географию» размещено видео, рассказывающее о масштабах страны, об интенсивности движения, пассажиропотоках и вокзалах нашей страны. Во втором зале «Проектное депо» представлены старые и современные фотографии с вокзалами и пассажирами, кадры с камер наблюдения. В центре зала — зависший над лестницей макет первого, павловского вокзала. Третий — зал «Ожидание будущего» — футуристический проект группы НЭР, посвященный размышлениям на тему вокзалов в мегаполисах. Плюс, современное предложение по развитию площади трех вокзалов в Москве. В четвертом зале — «Камера ожидания», с двух сторон заполненная ячейками с артефактами и инсталляция из забытых/потерянных чемоданов. В последнем пятом зале в большом замороженном окне, имитирующем вагонное, демонстрируется фильм «7 days in 7 minutes», снятый молодым московским режиссером Даниилом Зинченко, отправившимся в путешествие через всю страну на встречу с дедом, живущим во Владивостоке.

Проект скоростной дороги Москва-Казань, Николай Шумаков.

Ватиканский павильон будет впервые представлен на венецианской биеннале. Создатели проекта вдохновились архитектурой Деревянной часовни, построенной в 1920 году Гуннаром Асплундом в Стокгольме. Здание часовни будет полностью покрыто 9000 деревянных черепиц, а внутри будет проведена выставка эскизов Гуннара Асплундо, иллюстрирующих концепцию и процесс строительства оригинальной часовни.

Датский павильон размышляет о силе инноваций. Выставка будет посвящена международным достижениям в таких сферах, как мобильность, культурная устойчивость и эффективность потребления ресурсов. Одним из экспонатов станет BLOX — новое здание бюро OMA в Копенгагене. BLOX — многофункциональное здание, которое иллюстрирует, как архитектурные инновации и совместные усилия могут привести к революционному образу жизни.

Швейцарский павильон посвящен обстановке современного жилья. Посетителям Биеннале предлагается зайти вyenhkm и осмотреть стандартный интерьер квартиры. При подготовке этого тура кураторская команда собрала обширный архив фотографий без мебели, чтобы воссоздать вид типичного жилого пространства Швейцарии.

Китайский павильон посвящен теме «Строительство будущей деревни». Кураторы стремились осветить проблему обустройства сельской местности в Китае. На востоке страны деревня давно стала новой областью для экспериментов.

Кураторы австрийского павильона заявляют: «Города во многом определяются их общественными пространствами». Цель павильона показать, что именно благодаря качественным общественным пространствам можно найти баланс в работе города, действовать с прицелом на будущее. Для австрийского проекта три концептуальные команды разработают взаимозависимую пространственную установку из трех частей.

Японский павильон посвящен проблеме доступа к ресурсам и их использования. Кураторы хотят сказать, что одной из главных ролей архитектуры 21-го века является преодоление барьера доступности ресурсов. Целью этой выставки является создание платформ для активного обсуждения экологических проблем в архитектурной и городской теории.

Финский павильон посвящен обустройству библиотек будущего. Представители Финляндии вдохновились архитектурными проектами Алвара Аалто. Выставка исследует развитие финской библиотечной архитектуры и стремится разработать проект настоящей библиотеки будущего. Проект сосредоточен на строительстве новой Хельсинской центральной библиотеки, по проекту ALA Architects. Она откроется в декабре 2018 года.

Скандинавский павильон исследует возможность взаимодействия природы и архитектуры. Финская архитектурная компания Lundén была выбрана для разработки павильона. Цель проекта — исследовать новые способы проектирования зданий, которые подчеркнут невидимое взаимодействие между построенным зданием и естественной средой.