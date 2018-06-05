Первый архитектурный проект художника Олафура Элиассона

Первое здание современного датско-исландского художника Олафура Элиассона (Olafur Eliasson) откроется 9 июня. Проект новой штаб-квартиры компании Kirk Kapital представляет собой интерпретацию и квинтэссенцию художественного метода Элиассона. «Я благодарен Kirk Kapital за оказанное мне доверие. Годы исследований человеческого восприятия, природных явлений и пространства воплотились в этом здании, которое одновременно является произведением искусства и функциональной архитектурной структурой», — комментирует проект Элиассон.

Во всем мире художник известен инсталляциями, объединяющими искусство и науку, дающими уникальный сенсорный опыт для зрителя. Например, центральным элементом работы The Weather Project (2003) стал гигантский круг-солнце. Сходные мотивы можно найти и в облике здания в городе Вайле, Дания.



