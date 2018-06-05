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5 июня 2018

Первый архитектурный проект художника Олафура Элиассона

Первое здание Олафура Элиассона в Дании напоминает творчество художника — пространство посвящено сенсорному восприятию человека

Первый архитектурный проект художника Олафура Элиассона (фото 0)
Художник Олафур Элиассон и дизайнер Себастьян Бехманн на фоне здания в Вайле, Дания, 2018.
Фото: 
David de Larrea Remiro

Первое здание современного датско-исландского художника Олафура Элиассона (Olafur Eliasson) откроется 9 июня. Проект новой штаб-квартиры компании Kirk Kapital представляет собой интерпретацию и квинтэссенцию художественного метода Элиассона. «Я благодарен Kirk Kapital за оказанное мне доверие. Годы исследований человеческого восприятия, природных явлений и пространства воплотились в этом здании, которое одновременно является произведением искусства и функциональной архитектурной структурой», — комментирует проект Элиассон.

Во всем мире художник известен инсталляциями, объединяющими искусство и науку, дающими уникальный сенсорный опыт для зрителя. Например, центральным элементом работы The Weather Project (2003) стал гигантский круг-солнце. Сходные мотивы можно найти и в облике здания в городе Вайле, Дания.


Первый архитектурный проект художника Олафура Элиассона (фото 1)
Фото: 
Anders Sune Berg

Органическое здание Fjordenhus порождает новую связь между фьордом Вайле и центром города. До первого этажа можно добраться по пешеходному мосту или прогуляться по причалу, спроектированному ландшафтным архитектором Гюнтером Фогдтом (Gunther Vogt). Архитектура вступает в диалог с постоянно меняющейся поверхностью воды: живописными видами акватории можно насладиться со смотровых площадок Fjordenhus. По замыслу Олафура Элиассона штаб-квартира должна стать новым символом и достопримечательностью города Вайле.

Первый архитектурный проект художника Олафура Элиассона (фото 2.1)
Фото: 
Anders Sune Berg
Первый архитектурный проект художника Олафура Элиассона (фото 2.2)
Фото: 
Anders Sune Berg

Архитектурная концепция — это взаимоотношение твердых тел и пустот. Штаб-квартира образована четырьмя пересекающимися цилиндрами, которые взмывают из воды на 28 метров. Из здания вырезаны закругленные объемы, создающие сложные изогнутые формы и параболические арки.

Первый архитектурный проект художника Олафура Элиассона (фото 3)
Фото: 
Anders Sune Berg

Команда бюро Olafur Eliasson под руководством дизайнера Себастьян Бехманн (Sebastian Behmann) усилила все сенсорные аспекты здания, включая акустику. За визуальное восприятие отвечает не только фасад, облицованный разноцветным кирпичом, но и игра света и тени, которая получается за счет скульптурных светильников и необычной конструкции штаб-квартиры.

Первый архитектурный проект художника Олафура Элиассона (фото 4)
Фото: 
Anders Sune Berg
Первый архитектурный проект художника Олафура Элиассона (фото 5)
Фото: 
Anders Sune Berg
Первый архитектурный проект художника Олафура Элиассона (фото 6)
Фото: 
Anders Sune Berg
Первый архитектурный проект художника Олафура Элиассона (фото 7)
Фото: 
Anders Sune Berg
Первый архитектурный проект художника Олафура Элиассона (фото 8)
Фото: 
Anders Sune Berg
Первый архитектурный проект художника Олафура Элиассона (фото 9)
Фото: 
Anders Sune Berg
Первый архитектурный проект художника Олафура Элиассона (фото 10)
Фото: 
Anders Sune Berg
Первый архитектурный проект художника Олафура Элиассона (фото 11)
Фото: 
Anders Sune Berg

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

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