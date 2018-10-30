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30 октября 2018

Продается дом архитектора Филипа Джонсона

Он расположен на одном участке со знаменитым «Стеклянным домом» — памятником модернистской американской архитектуры

Продается дом архитектора Филипа Джонсона (фото 0)

Стеклянный дом (Glass House) в окрестностях Нью-Канаана (штат Коннектикут, США) был спроектирован Филипом Джонсоном (Philip Johnson) в конце 1940-х годов и является сегодня памятником, охраняемым государством, и одной из главных достопримечательностей Коннектикута. Изначально архитектор планировал в нем жить, но спустя несколько лет, в 1953 году, построил рядом еще одно здание — так называемый Alice Ball House, — и поселился там, а в стеклянном павильоне принимал гостей и устраивал вечеринки.

В 2015 году Alice Ball House был куплен архитектором Реджа Бахом (Reja Bakh) за 2,3 млн долларов, который приобрел его в качестве загородного дома. Преданный поклонник модернистской архитектуры, Бах спроектировал к нему пристройку, которая не будет нарушать исторический ансамбль и гармонично дополнит существующие здания.

А недавно стало известно, что архитектор выставил Alice Ball на продажу вместе с планами реконструкции. Приобрести легендарную недвижимость можно за 7,7 млн. долларов.

Продается дом архитектора Филипа Джонсона (фото 3)

Новый объединенный проект, который архитектор назвал Wall House, предполагает просторную гостиную открытой планировки, три спальни, (количество которых можно будеть изменить в зависимости от того, кто будет новый владелец и каков будет состав его семьи), крытый бассейн и спа-комплекс, большой подземный гараж для «коллекционных авто», который будет освещаться естественным светом через окна в крыше, и винный погреб.

Продается дом архитектора Филипа Джонсона (фото 5)

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

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СШАФилип Джонсон (Philip Johnson)КоннектикутРеджа Бах (Reja Bakh)
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