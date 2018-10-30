Продается дом архитектора Филипа Джонсона

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Он расположен на одном участке со знаменитым «Стеклянным домом» — памятником модернистской американской архитектуры
Стеклянный дом (Glass House) в окрестностях Нью-Канаана (штат Коннектикут, США) был спроектирован Филипом Джонсоном (Philip Johnson) в конце 1940-х годов и является сегодня памятником, охраняемым государством, и одной из главных достопримечательностей Коннектикута. Изначально архитектор планировал в нем жить, но спустя несколько лет, в 1953 году, построил рядом еще одно здание — так называемый Alice Ball House, — и поселился там, а в стеклянном павильоне принимал гостей и устраивал вечеринки.
В 2015 году Alice Ball House был куплен архитектором Реджа Бахом (Reja Bakh) за 2,3 млн долларов, который приобрел его в качестве загородного дома. Преданный поклонник модернистской архитектуры, Бах спроектировал к нему пристройку, которая не будет нарушать исторический ансамбль и гармонично дополнит существующие здания.
А недавно стало известно, что архитектор выставил Alice Ball на продажу вместе с планами реконструкции. Приобрести легендарную недвижимость можно за 7,7 млн. долларов.
Новый объединенный проект, который архитектор назвал Wall House, предполагает просторную гостиную открытой планировки, три спальни, (количество которых можно будеть изменить в зависимости от того, кто будет новый владелец и каков будет состав его семьи), крытый бассейн и спа-комплекс, большой подземный гараж для «коллекционных авто», который будет освещаться естественным светом через окна в крыше, и винный погреб.
Elle Decoration
Хёрст Шкулёв Паблишинг
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