Продается дом архитектора Филипа Джонсона

Стеклянный дом (Glass House) в окрестностях Нью-Канаана (штат Коннектикут, США) был спроектирован Филипом Джонсоном (Philip Johnson) в конце 1940-х годов и является сегодня памятником, охраняемым государством, и одной из главных достопримечательностей Коннектикута. Изначально архитектор планировал в нем жить, но спустя несколько лет, в 1953 году, построил рядом еще одно здание — так называемый Alice Ball House, — и поселился там, а в стеклянном павильоне принимал гостей и устраивал вечеринки.

В 2015 году Alice Ball House был куплен архитектором Реджа Бахом (Reja Bakh) за 2,3 млн долларов, который приобрел его в качестве загородного дома. Преданный поклонник модернистской архитектуры, Бах спроектировал к нему пристройку, которая не будет нарушать исторический ансамбль и гармонично дополнит существующие здания.