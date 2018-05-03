Работа на себя: дома великих архитекторов

ДОМ РОДОЛЬФО ДОРДОНИ В МИЛАНЕ

1994 год Фото: Роберт Хольден 2010 год Фото: Роберт Хольден

Родольфо Дордони – один из самых успешных архитекторов нашего времени. В разное время знаменитый итальянец оформлял шоу-румы для Dolce & Gabbana и Panasonic, проектировал мебель для Capрellini, Matteograssi, Flou, Cassina, Foscarini. Пространство в Милане по стечению обстоятельств становилось его домом дважды: в 1994-м и 2010 году, и оба раза оно отражало и узнаваемый стиль Дордони, и тот этап жизни, на котором он находился. «Комнаты представляли собой эклектичный микс из воспоминаний о путешествиях и темпераментного изобилия цвета. Шестнадцать лет назад я был явно несдержан и слишком снисходителен к самому себе, — признается хозяин. — Сейчас я стал более зрелым, а квартира — гораздо изысканней. Серые стены и полы в сочетании с льющимися из окон лучами миланского солнца создали атмосферу покоя и безмятежности».

ДОМ БЕРТОЛЬДА ЛЮБЕТКИНА В ЛОНДОНЕ

Гостиная в пентхаусе Бертольда Любеткина

Бертольду Любеткину (1901–1990) выпала удивительная судьба в искусстве и в жизни: грузинский еврей, едва не ставший видным советским конструктивистом, вошел в историю как великий британский модернист. Любеткин жил в доме «Хайпойнт» в Лондоне, созданном по его проекту и получившем восторженные отзывы современников, в том числе Ле Корбюзье. Архитектор лично спроектировал в квартире все, от оконных ручек до мебели. Нынешний хозяин пентхауса, дизайнер тайского происхождения Оу Бахалудин, не стал в точности воссоздавать первоначальный интерьер, но сохранил его дух.

ДОМ ЖАНА ПРУВЕ В НАНСИ, ФРАНЦИЯ

Гостиная в доме Жана Пруве в Нанси; к ней примыкает небольшой садик с зарослями бамбука Фото: Ричард Пауэрс Мебель в столовой сделана по эскизам Жана Пруве Фото: Ричард Пауэрс

Дом Жана Пруве (1901–1984), смелого экспериментатора и классика архитектуры XX века, недалеко от французского Нанси имеет такую же неординарную судьбу, как и у его автора. После Второй мировой Жан Пруве придумал три типа домов («стандартное», «тропическое» и «переносное»), которые можно собирать на конвейере, — для радикального решения проблемы отсутствия жилья в послевоенное время. Однако проект не нашел поддержки, и архитектор остался с разрозненными частями домов разных серий. Из них-то он и создал свой дом, который впоследствии стал музеем.

ДОМ ФИЛИПА ДЖОНСОНА В КОННЕКТИКУТЕ

Из дома открываются замечательные виды, но сам он не просматривается целиком Фото: Нгок Минь Нго