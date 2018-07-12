Победитель Red Dot 2018: бассейн от VOX Architects

На этой неделе в немецком городе Эссен прошла торжественная церемония награждения лучших дизайн-проектов по версии международной премии Red Dot Design Award . Награду в категории Interior Architecture and Interior Design получила российская студия VOX Architects с проектом бассейна World Class «Олимпийский».

«Олимпийский» стал третьим реализованным проектом сети World Class от студии VOX Architects. Главное пространство клуба занимает плавательный бассейн. В соответствии с выработанной концепцией, в основу дизайна легла мощная динамика и сильный контраст форм, цветов и материалов.

Реконструкция была выполнена всего за два месяца. Архитектурные формы переосмыслены в духе футуризма: балки получили пластическую выразительность и обрели четкие формы. Бассейн разделен на две части: входная группа с нависающим потолком оформлена в насыщенной красной палитре, а открытая плавательная зона реализована с плавными формами и доминирующим белым оттенком. Пространство наполнилось светом, за счет чего визуально стало казаться больше.