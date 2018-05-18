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18 мая 2018

Завершилась реконструкция иконы модернизма Гонконга от Foster + Partners

Бюро Foster + Partners реконструировало в Гонконге здание отеля Murray — безупречного образца модернизма 1969 года

Реконструкция иконы модернизма Гонконга от Foster + Partners (фото 0)
Фото: 
Foster + Partners

Построенный в 1969 году британским архитектором Роном Филлипсом (Ron Phillips), 27-этажный небоскреб изначально занимали правительственные службы. В 2011 году здание выкупила группа Wharf Hotels, а реконструкцией занялось британское бюро Foster + Partners.

Завершилась реконструкция иконы модернизма Гонконга от Foster + Partners (фото 2)
Фото: 
FOSTER + PARTNERS
Реконструкция иконы модернизма Гонконга от Foster + Partners (фото 2.1)
Фото: 
Foster + Partners
Реконструкция иконы модернизма Гонконга от Foster + Partners (фото 2.2)
Фото: 
Foster + Partners

Идеальный белый фасад создает ощущение торжественности, а огромные неокрашенные арки на уровне земли и утопленные окна отвечают за эстетическую составляющую. Входная группа организована вокруг величественного старинного хлопкового дерева.

Завершилась реконструкция иконы модернизма Гонконга от Foster + Partners (фото 5)
Фото: 
FOSTER + PARTNERS
Реконструкция иконы модернизма Гонконга от Foster + Partners (фото 4)
Фото: 
Foster + Partners

Отель включает 336 номеров, тренажерный зал, крытый бассейн и пять спа-салонов. Ключевым элементом лобби стала подвесная скульптура из древесного угля южнокорейского художника Бак Сон Чи (Bahk Seon-Ghi).

Завершилась реконструкция иконы модернизма Гонконга от Foster + Partners (фото 8)
Фото: 
FOSTER + PARTNERS
Реконструкция иконы модернизма Гонконга от Foster + Partners (фото 6)
Фото: 
Foster + Partners

Величественная лестница провожает гостей на уровень с двумя ресторанами и террасой. В дальнейшем планируется открытие бара с коктейлями и европейскими закусками на крыше.

Реконструкция иконы модернизма Гонконга от Foster + Partners (фото 8)
Фото: 
Foster + Partners

Из окон открываются захватывающие виды на гонконгский парк и зоологические сады. По соседству располагаются многочисленные небоскребы, в том числе знаменитое здание HSBC, также авторства Foster + Partners.

Реконструкция иконы модернизма Гонконга от Foster + Partners (фото 10)
Фото: 
Foster + Partners

Основу обстановки составляют разнообразно текстурированные предметы мебели в минималистичной цветовой гамме.

Завершилась реконструкция иконы модернизма Гонконга от Foster + Partners (фото 15)
Фото: 
FOSTER + PARTNERS
Реконструкция иконы модернизма Гонконга от Foster + Partners (фото 12)
Фото: 
Foster + Partners

Ванные комнаты оформлены мрамором в черно-белой гамме.

Реконструкция иконы модернизма Гонконга от Foster + Partners (фото 14)
Фото: 
Foster + Partners

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

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