Завершилась реконструкция иконы модернизма Гонконга от Foster + Partners

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Бюро Foster + Partners реконструировало в Гонконге здание отеля Murray — безупречного образца модернизма 1969 года
Построенный в 1969 году британским архитектором Роном Филлипсом (Ron Phillips), 27-этажный небоскреб изначально занимали правительственные службы. В 2011 году здание выкупила группа Wharf Hotels, а реконструкцией занялось британское бюро Foster + Partners.
Идеальный белый фасад создает ощущение торжественности, а огромные неокрашенные арки на уровне земли и утопленные окна отвечают за эстетическую составляющую. Входная группа организована вокруг величественного старинного хлопкового дерева.
Отель включает 336 номеров, тренажерный зал, крытый бассейн и пять спа-салонов. Ключевым элементом лобби стала подвесная скульптура из древесного угля южнокорейского художника Бак Сон Чи (Bahk Seon-Ghi).
Величественная лестница провожает гостей на уровень с двумя ресторанами и террасой. В дальнейшем планируется открытие бара с коктейлями и европейскими закусками на крыше.
Из окон открываются захватывающие виды на гонконгский парк и зоологические сады. По соседству располагаются многочисленные небоскребы, в том числе знаменитое здание HSBC, также авторства Foster + Partners.
Основу обстановки составляют разнообразно текстурированные предметы мебели в минималистичной цветовой гамме.
Ванные комнаты оформлены мрамором в черно-белой гамме.
Elle Decoration
Хёрст Шкулёв Паблишинг
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