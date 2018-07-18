Розовая часовня Дэвида Чипперфильда в Японии

Бетонная часовня и центр для посетителей на кладбище в Инагаве по проекту архитектора Дэвида Чипперфильда выполнены в духе японского созерцательного отношения к миру

Фото: Edmund Sumner

К северу от Осаки, на острове Хонсю находится небольшое поселение Инагава. Специально для местного кладбища британский архитектор Дэвид Чипперфильд (David Chipperfield) разработал проект центра для посетителей и часовни из пигментированного бетона. Новые здания расположены у подножия живописного холма. Лаконичный силуэт комплекса с плоскими крышами органично вписывается в окружающий ландшафт, не нарушая его.

Фото: Edmund Sumner

Большой центральный портал ведет во внутренний двор, окруженный помещениями для посетителей. «Здания были спроектированы как яркая граница между внешним миром и спокойным местом для созерцания», — комментируют архитекторы студии David Chipperfield Architects. Панорамные окна поддерживают визуальную связь между внутренними пространствами и пейзажем.

Фото: Edmund Sumner

Здание часовни дополнено боковыми входами и арками: проникающий естественный свет и прилегающие сады погружают посетителей в атмосферу уединения, побуждая наблюдать за изменчивостью природы и бесконечным ходом времени в течение дня. С вершины холма к комплексу Чипперфильда устремляется вниз поток воды, который впоследствии собирается в бассейн во внутреннем дворике.

Фото: Edmund Sumner

Фото: Edmund Sumner

Фото: Edmund Sumner

Фото: Edmund Sumner