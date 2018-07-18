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18 июля 2018

Розовая часовня Дэвида Чипперфильда в Японии

Бетонная часовня и центр для посетителей на кладбище в Инагаве по проекту архитектора Дэвида Чипперфильда выполнены в духе японского созерцательного отношения к миру

Розовая часовня Дэвида Чипперфилда в Японии (фото 0)
Фото: 
Edmund Sumner

К северу от Осаки, на острове Хонсю находится небольшое поселение Инагава. Специально для местного кладбища британский архитектор Дэвид Чипперфильд (David Chipperfield) разработал проект центра для посетителей и часовни из пигментированного бетона. Новые здания расположены у подножия живописного холма. Лаконичный силуэт комплекса с плоскими крышами органично вписывается в окружающий ландшафт, не нарушая его.

Розовая часовня Дэвида Чипперфилда в Японии (фото 1)
Фото: 
Edmund Sumner

Большой центральный портал ведет во внутренний двор, окруженный помещениями для посетителей. «Здания были спроектированы как яркая граница между внешним миром и спокойным местом для созерцания», — комментируют архитекторы студии David Chipperfield Architects. Панорамные окна поддерживают визуальную связь между внутренними пространствами и пейзажем.

Розовая часовня Дэвида Чипперфилда в Японии (фото 2)
Фото: 
Edmund Sumner

Здание часовни дополнено боковыми входами и арками: проникающий естественный свет и прилегающие сады погружают посетителей в атмосферу уединения, побуждая наблюдать за изменчивостью природы и бесконечным ходом времени в течение дня. С вершины холма к комплексу Чипперфильда устремляется вниз поток воды, который впоследствии собирается в бассейн во внутреннем дворике.

Розовая часовня Дэвида Чипперфилда в Японии (фото 3)
Фото: 
Edmund Sumner
Розовая часовня Дэвида Чипперфилда в Японии (фото 4)
Фото: 
Edmund Sumner
Розовая часовня Дэвида Чипперфилда в Японии (фото 5)
Фото: 
Edmund Sumner
Розовая часовня Дэвида Чипперфилда в Японии (фото 6)
Фото: 
Edmund Sumner
Розовая часовня Дэвида Чипперфилда в Японии (фото 7)
Фото: 
Edmund Sumner

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

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