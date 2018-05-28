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28 мая 2018

Комплекс бруталистов Питера и Элисон Смитсон на биеннале в Венеции

Музей Виктории и Альберта выставил фрагмент постройки Robin Hood Gardens четы архитекторов-бруталистов Смитсон

Комплекс Robin Hood Gardens на биеннале в Венеции (фото 0)

В этом году на архитектурной биеннале в Венеции лондонский Музей Виктории и Альберта представляет выставку Robin Hood Gardens: A Ruin in Reverse. Музей экспонирует фрагмент фасада жилого комплекса, построенного по проекту архитекторов Элисон и Питера Смитсон (Alison and Peter Smithson) в 1974 году. Выставка посвящена истории социальной недвижимости и проблеме нехватки доступного жилья в Лондоне. Музей Виктории и Альберта участвует в Венецианской архитектурной биеннале третий год подряд.

Комплекс Robin Hood Gardens на биеннале в Венеции (фото 3)

Комплекс Robin Hood Gardens уже был представлен Смитсонами на Венецианской биеннале 1976 года. Музей Виктории и Альберта приобрел часть разрушающегося здания. Его снос был назначен на декабрь 2017 года. Также музей выкупил некоторые части строения, чтобы восстановить оригинальный внешний вид интерьеров одной из квартир исторической постройки. Когда этот фрагмент комплекса будет восстановлен полностью, не уточняется.

Комплекс Robin Hood Gardens на биеннале в Венеции (фото 5)

Комплекс Robin Hood Gardens состоял из двух бетонных блоков, расположенных на противоположных сторонах большого сада. Широкие дорожки под названием «улицы в небе» (streets in the sky) были призваны воссоздавать вид классической террасы в домах Лондона. 

Элементы здания на биеннале поддерживаются с помощью специальной конструкции, которую разработала инженерная компания Arup. Благодаря ей посетители выставки могут подняться наверх и оценить дизайн.

Комплекс Robin Hood Gardens на биеннале в Венеции (фото 7)

Выставка также включает в себя серию фотографий и фильмов, рассказывающих об этапах строительства дома.

Комплекс Robin Hood Gardens на биеннале в Венеции (фото 9)

Когда: до 25 ноября 2018 года.

Где: Италия, Венеция, Sale d’Armi A, Arsenale Sestiere Castello Campiello Tana 2169/F, 30122.

Комплекс Robin Hood Gardens на биеннале в Венеции (фото 11)
Комплекс Robin Hood Gardens на биеннале в Венеции (фото 12)

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

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