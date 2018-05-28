Комплекс бруталистов Питера и Элисон Смитсон на биеннале в Венеции

В этом году на архитектурной биеннале в Венеции лондонский Музей Виктории и Альберта представляет выставку Robin Hood Gardens: A Ruin in Reverse. Музей экспонирует фрагмент фасада жилого комплекса, построенного по проекту архитекторов Элисон и Питера Смитсон (Alison and Peter Smithson) в 1974 году. Выставка посвящена истории социальной недвижимости и проблеме нехватки доступного жилья в Лондоне. Музей Виктории и Альберта участвует в Венецианской архитектурной биеннале третий год подряд.

Комплекс Robin Hood Gardens уже был представлен Смитсонами на Венецианской биеннале 1976 года. Музей Виктории и Альберта приобрел часть разрушающегося здания. Его снос был назначен на декабрь 2017 года. Также музей выкупил некоторые части строения, чтобы восстановить оригинальный внешний вид интерьеров одной из квартир исторической постройки. Когда этот фрагмент комплекса будет восстановлен полностью, не уточняется.

Комплекс Robin Hood Gardens состоял из двух бетонных блоков, расположенных на противоположных сторонах большого сада. Широкие дорожки под названием «улицы в небе» (streets in the sky) были призваны воссоздавать вид классической террасы в домах Лондона.

Элементы здания на биеннале поддерживаются с помощью специальной конструкции, которую разработала инженерная компания Arup. Благодаря ей посетители выставки могут подняться наверх и оценить дизайн.