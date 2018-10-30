Собор Sagrada Família: 10 фактов о самом одиозном долгострое мира

Сага со строительством собора Святого Семейства в Барселоне подходит к финалу. В 2026 году ожидается окончание работ, а сам храм, похоже, наконец-то будет узаконен. Вспомним некоторые факты о самом одиозном долгострое мира

№1

Главный символ Барселоны — собор Sagrada Família (полное название Искупительный храм Святого Семейства — Temple Expiatori de la Sagrada Familia) — самое известное детище Антонио Гауди (Antonio Gaudí), строится уже 136 лет. Первый камень был заложен 19 марта 1882 года в районе Эшампле, который в то время был пригородом Барселоны. Нынешний главный архитектор проекта планирует закончить строительство к столетию со дня рождения Гауди — 10 июня 2026 года.

Строительство Sagrada Familia, 1887. Фото: GETTY

№2

Первым архитектором, взявшимся за возведение собора, был Франсиско Паула де Вильяр (Francisco Paula de Villar), а вовсе не Гауди, как многие считают. Он мыслил Sagrada Família как обычную неоготическую базилику в форме латинского креста, но из-за разногласий с заказчиками — общиной «Духовная ассоциация почитателей Святого Иосифа» (Asociación Espiritual de Devotos de San José) — вскоре покинул проект, и в 1883 году его сменил на посту Антонио Гауди.

Строительство Sagrada Familia, 1905.

№3

С самого начала строительство храма осуществлялось исключительно за счет частных пожертвований горожан и никак не поддерживалось и не финансировалось Церковью. Только в 2010 году недостроенный храм был освящен Папой Бенедиктом XVI и официально открыт для богослужений.

№4

Антонио Гауди посвятил созданию храма 42 года своей жизни. По его задумке в церкви должно быть 18 башен: 12 из них посвящены апостолам, четыре — евангелистам, одна — Иисусу и еще одна — Деве Марии. Самая высокая, расположенная в центре ансамбля и достигающая в высоту 170 м, призвана олицетворять Христа (ее строительство только началось). При жизни Гауди был построен только фасад Рождества да и то не до конца (была закончена лишь первая колокольня фасада). 10 июня 1926 года архитектор скончался в возрасте 73 лет в результате несчастного случая (попав под первый запущенный в Барселоне трамвай) и был похоронен в крипте Sagrada Família. Его останки до сих пор покоятся там, в капелле Девы Кармен.

Гробница Антонио Гауди в подземной усыпальнице Sagrada Familia.

Старинная почтовая открытка с изображением строительства фасада Рождества Sagrada Familia.

№5

Как художник и творец, Гауди стремился во всем подражать природе, пытаясь добиться максимальной правдоподобности. Моделей для скульптурных групп он искал по всему городу. Говорят, что Иуда лепился с церковного сторожа, алкоголика Жозепа, скончавшегося вскоре от белой горячки, а в Понтии Пилате многие признавали местного козопаса. Но этим дело не ограничивалось: для изготовления гипсовых слепков, с которых потом делались фигуры из камня, Гауди усыплял хлороформом живых цыплят, подбирал на улицах дохлых птиц, а однажды подвесил на сбруе осла, чтобы точнее снять с него мерки. Посетителей его студии ждало ужасающее зрелище: вереницы гипсовых уродцев под потолком — отливки для будущей сцены избиения младенцев, снятые с мертворожденных детей в больнице Hospital de Santa Cruz, куда Гауди регулярно наведывался за материалом для исследований.

Фасад Рождества Sagrada Familia. Фото: Getty

№6

Говорят, что процесс создания скульптур превращался для мастеров в настоящий ад — немногие могли выдержать все мытарства. Тяжеленные гипсовые фигуры приходилось постоянно тягать вверх-вниз: архитектору необходимо было убедиться, насколько реалистично они выглядят на высоте. Также их неоднократно фотографировали, имитируя с помощью хитроумных приспособлений и игры с ракурсами визуальные искажения. И только когда результат полностью удовлетворял Гауди, гипсовые модели отдавались в работу скульпторам, которые вытачивали по ним фигуры из камня.

Фасад Рождества, деталь.

№7

Гауди с молодости страдал ревматизмом, ему было сложно рисовать и чертить. Возможно, поэтому он так не любил чертежи и предпочитал работать с трехмерными моделями. Он не только лепил их из гипса, но и создавал с помощью цепей и мешочков с песком сложнейшие подвесные конструкции. Именно такие подвесные цепные модели позволили архитектору правильно рассчитать нагрузки и построить Sagrada Familia без подпорок и контрфорсов.

Студия Антонио Гауди в Sagrada Familia, 1883. Фото: Getty

Вот такие конструкции заменяли Антонио Гауди традиционные чертежи.

№8

Чертежи, планы, эскизы, гипсовые макеты, оставшиеся после Гауди, были уничтожены в начале гражданской войны в Испании. В июле 1936 года группа анархистов ворвалась в собор, подожгла подземную крипту и школу для детей строителей при храме и разбила макеты. Частично их удалось восстановить в 1939–1940 гг. — именно по этим моделям, сохранившим представление об изначальном замысле Гауди, и велось дальнейшее строительство собора.

Интерьеры собора Sagrada Familia.

Своды Sagrada Familia.

№9

Далеко не все считали Sagrada Família — шедевром архитектурной мысли. Джордж Оруэлл называл его «одним из самых уродских зданий в мире» и даже сказал как-то, что анархисты продемонстрировали дурной вкус, пощадив собор, когда у них был такой прекрасный шанс его разрушить.

Фрагмент мозаичного декора снаружи здания.

Фото: Getty

№10