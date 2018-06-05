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5 июня 2018

Социальное жилье по проекту Канье Уэста

Спустя месяц с момента открытия архитектурного подразделения Yeezy home, Канье Уэст представил в соцсетях первые визуализации проекта доступного жилья

Социальное жилье по проекту Канье Уэста (фото 0)
Проект социального жилья от Yeezy home.
Фото: 
Jalil Peraza

Рэп-звезда Канье Уэст (Kanye West) в начале мая объявил о запуске архитектурного подразделения своего бренда Yeezy. Первым делом исполнитель сосредоточился на проекте социального жилья из цельных бетонных блоков. Два изображения, которые выложила команда Канье в соцсетях, демонстрируют простые помещения из сборного бетона с лаконичной отделкой, большим количеством естественного света. Подробности реализации проекта для малообеспеченных слоев населения пока не раскрываются — неизвестно, когда и где дома будут построены.

Социальное жилье по проекту Канье Уэста (фото 2)
Проект социального жилья от Yeezy home.
Фото: 
Jalil Peraza

Эстетика доступного жилья напоминает интерьеры штаб-квартиры Yeezy в Калабасасе, штат Калифорния. Простые бетонные помещения выполнены в духе необрутализма. В здании 1970-х годов разместилась звукозаписывающая студия, швейная мастерская, пространство для мероприятий. Предметы обстановки для штаб-квартиры были спроектированы самим Канье Уэстом.  

Социальное жилье по проекту Канье Уэста (фото 4)
Штаб-квартира Yeezy в Калабасасе.
Фото: 
Nicholas Cope

В амбициозную команду Yeezy home, которая планирует «сделать мир лучше», помимо самого Канье Уэста также вошли дизайнеры Петра Кастрин (Petra Kustrin), Джалиль Пераза (Jalil Peraza), Нейч Скафка (Nejc Skufca) и Вадик Мармеладов (Vadik Marmeladov).

Социальное жилье по проекту Канье Уэста (фото 6)
Фото: 
Nicholas Cope
Социальное жилье по проекту Канье Уэста (фото 7)
Штаб-квартира Yeezy в Калабасасе.
Фото: 
Nicholas Cope
Социальное жилье по проекту Канье Уэста (фото 8)
Штаб-квартира Yeezy в Калабасасе.
Фото: 
Nicholas Cope
Социальное жилье по проекту Канье Уэста (фото 9)
Штаб-квартира Yeezy в Калабасасе.
Фото: 
Nicholas Cope

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

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