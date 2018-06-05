Социальное жилье по проекту Канье Уэста

Рэп-звезда Канье Уэст (Kanye West) в начале мая объявил о запуске архитектурного подразделения своего бренда Yeezy. Первым делом исполнитель сосредоточился на проекте социального жилья из цельных бетонных блоков. Два изображения, которые выложила команда Канье в соцсетях, демонстрируют простые помещения из сборного бетона с лаконичной отделкой, большим количеством естественного света. Подробности реализации проекта для малообеспеченных слоев населения пока не раскрываются — неизвестно, когда и где дома будут построены.