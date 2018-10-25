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25 октября 2018

Стартовал сбор средств для реставрации виллы Эйлин Грей E-1027

Интерьеры и обстановка шедевра архитектурного модернизма будут восстановлены на добровольные пожертвования поклонников легенды дизайна

Стартовал сбор средств для реставрации виллы Эйлин Грей (фото 0)

Объявлено о старте краудфандинговой кампании сбора средств для реставрации модернистской виллы E-1027 Эйлин Грей (Eileen Gray), расположенной на юге Франции. После долгих лет забвения и восстановления несущих конструкций, в 2015 году легендарная постройка была открыта для общественности. Укрепление структуры спасло дом 1927 года от угрозы надвигающегося разрушения. Цель новой реставрации — восстановление уникальных интерьеров и авторской мебели, созданной дизайнером Эйлин Грей. Встроенные и отдельностоящие объекты обстановки планируется восстановить, используя оригинальные материалы и методы Грей.

Стартовал сбор средств для реставрации виллы Эйлин Грей (фото 2)

Легендарный дизайнер и архитектор Эйлин Грей, стоявшая у истоков модернизма, стала одной из первых женщин вторгшихся на мужской архитектурный олимп, первой половины ХХ века. Вилла получившая название E-1027 — первая и самая знаменитая постройка Эйлин Грей, была спроектирована и возведена ей для тогдашнего возлюбленного Жана Бадовичи. Эмигрант из Бухареста, архитектор и журналист, ведущий богемный образ жизни в Париже, стал спутником британской аристократки Грей в 1920-х годах, вдохновив ее на создание архитектурного шедевра, впоследствии признанного символом модернизма.

Стартовал сбор средств для реставрации виллы Эйлин Грей (фото 4)

Бадовичи был значительно моложе Грей и питал страсть к светским развлечениям. Специально для него Эйлин спроектировала уникальную столовую-альков, где находились все необходимые приспособления для бара, хранения вин и приготовления коктейлей в одной продуманной системе. Складной консольный стол-трансформер превращал коридор в бар, а сделанный под размер выдвижной поднос для нарезанного лимона находился на расстоянии вытянутой руки. К сожалению, сегодня в обстановке нет оригинальной мебели, экспозицию представляют современные реплики исторических образцов. Для предстоящей реставрации аутентичной обстановки планируется использовать сохранившиеся образцы мебели, разработанные Эйлин Грей в 1920-е годы, ее чертежи и рисунки, а также фото сделанные на вилле E-1027, хранящиеся в музеях и частных собраниях по всему миру.

Стартовал сбор средств для реставрации виллы Эйлин Грей (фото 6)
На террасе виллы E-1027 с видом на море недавно установлен памятный бюст Эйлин Грей, работы современного скульптора Веры Клют (Vera Klute)
Фото: 
Lucy Woods

Сегодня экскурсии на виллу E-1027 представляют собой посещения групп из 12 человек в сопровождении гида. Рассказ об истории дома сопровождается демонстрацией архивных фото, показывающих как выглядел оригинальный интерьер. Запланированное обновление поможет вдохнуть новую жизнь и вернуть интерьеру первоначальный дух и характер дома, каким замышляла его Эйлин Грей.

Стартовал сбор средств для реставрации виллы Эйлин Грей (фото 7)

«Эйлин Грей была чрезвычайно требовательна и точна в выборе материалов, текстур и цветов для каждого предмета», — говорит Майкл Ликерман, директор некоммерческой организации Cap Modernе с 2014 года занимающейся сохранением виллы E-1027 для общественности. «Наша задача — провести реконструкцию с максимальной точностью, аккуратно возрождая детали, в которых нашел отражение гений дизайна великой Эйлин Грей».

Стартовал сбор средств для реставрации виллы Эйлин Грей (фото 8)

После того, как в 1932 году Эйлин Грей рассталась с Жаном Бадовичи и покинула виллу, постройка пережила бурные и непростые времена. В годы второй мировой войны дом был использован немецкими солдатами в качестве полигона для учебной стрельбы, а в 1990-х даже стал местом убийства. Пережив упадок после забвения, в 2014 году почти разрушенный символ модернизма получил шанс на возрождение. Благодаря совместным усилиям энтузиастов Cap Moderne и ассоциации Conservatoire du Littoral вилла E-1027 была спасена от разрушения. Начиная с 2015 года архитектурный шедевр открыт для посещений. Экскурсии проводятся с мая по октябрь, а число желающих растет каждый год.

Стартовал сбор средств для реставрации виллы Эйлин Грей (фото 9)

В этом месяце творцы и энтузиасты со всего света объединяют усилия по сбору средств для возрождения архитектурного шедевра. В числе активистов продвигающих кампанию сбора денег для возрождения E-1027 — известный британский дизайнер Фэу Тугуд (Faye Toogood) и французский фотограф Франсуа Алар (François Halard). Тугуд и Алард создали эксклюзивную серию снимков виллы E-1027, которые будут предложены в качестве вознаграждения участникам компании, вложившим свои деньги в восстановление виллы E-1027. Планируется, что кампания по сбору денег закончится 10 ноября 2018 года.

www.capmoderne.com ﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

www.indiegogo.com/projects/irish-female-bisexual-genius#/


Стартовал сбор средств для реставрации виллы Эйлин Грей (фото 10)
Стартовал сбор средств для реставрации виллы Эйлин Грей (фото 11)
Стартовал сбор средств для реставрации виллы Эйлин Грей (фото 12)
Стартовал сбор средств для реставрации виллы Эйлин Грей (фото 13)

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

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Эйлин Грей (Eileen Gray)модернизмE-1027
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