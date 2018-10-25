Стартовал сбор средств для реставрации виллы Эйлин Грей E-1027

Объявлено о старте краудфандинговой кампании сбора средств для реставрации модернистской виллы E-1027 Эйлин Грей (Eileen Gray), расположенной на юге Франции. После долгих лет забвения и восстановления несущих конструкций, в 2015 году легендарная постройка была открыта для общественности. Укрепление структуры спасло дом 1927 года от угрозы надвигающегося разрушения. Цель новой реставрации — восстановление уникальных интерьеров и авторской мебели, созданной дизайнером Эйлин Грей. Встроенные и отдельностоящие объекты обстановки планируется восстановить, используя оригинальные материалы и методы Грей.

Легендарный дизайнер и архитектор Эйлин Грей, стоявшая у истоков модернизма, стала одной из первых женщин вторгшихся на мужской архитектурный олимп, первой половины ХХ века. Вилла получившая название E-1027 — первая и самая знаменитая постройка Эйлин Грей, была спроектирована и возведена ей для тогдашнего возлюбленного Жана Бадовичи. Эмигрант из Бухареста, архитектор и журналист, ведущий богемный образ жизни в Париже, стал спутником британской аристократки Грей в 1920-х годах, вдохновив ее на создание архитектурного шедевра, впоследствии признанного символом модернизма.

Бадовичи был значительно моложе Грей и питал страсть к светским развлечениям. Специально для него Эйлин спроектировала уникальную столовую-альков, где находились все необходимые приспособления для бара, хранения вин и приготовления коктейлей в одной продуманной системе. Складной консольный стол-трансформер превращал коридор в бар, а сделанный под размер выдвижной поднос для нарезанного лимона находился на расстоянии вытянутой руки. К сожалению, сегодня в обстановке нет оригинальной мебели, экспозицию представляют современные реплики исторических образцов. Для предстоящей реставрации аутентичной обстановки планируется использовать сохранившиеся образцы мебели, разработанные Эйлин Грей в 1920-е годы, ее чертежи и рисунки, а также фото сделанные на вилле E-1027, хранящиеся в музеях и частных собраниях по всему миру.

На террасе виллы E-1027 с видом на море недавно установлен памятный бюст Эйлин Грей, работы современного скульптора Веры Клют (Vera Klute) Фото: Lucy Woods

Сегодня экскурсии на виллу E-1027 представляют собой посещения групп из 12 человек в сопровождении гида. Рассказ об истории дома сопровождается демонстрацией архивных фото, показывающих как выглядел оригинальный интерьер. Запланированное обновление поможет вдохнуть новую жизнь и вернуть интерьеру первоначальный дух и характер дома, каким замышляла его Эйлин Грей.

«Эйлин Грей была чрезвычайно требовательна и точна в выборе материалов, текстур и цветов для каждого предмета», — говорит Майкл Ликерман, директор некоммерческой организации Cap Modernе с 2014 года занимающейся сохранением виллы E-1027 для общественности. «Наша задача — провести реконструкцию с максимальной точностью, аккуратно возрождая детали, в которых нашел отражение гений дизайна великой Эйлин Грей».

После того, как в 1932 году Эйлин Грей рассталась с Жаном Бадовичи и покинула виллу, постройка пережила бурные и непростые времена. В годы второй мировой войны дом был использован немецкими солдатами в качестве полигона для учебной стрельбы, а в 1990-х даже стал местом убийства. Пережив упадок после забвения, в 2014 году почти разрушенный символ модернизма получил шанс на возрождение. Благодаря совместным усилиям энтузиастов Cap Moderne и ассоциации Conservatoire du Littoral вилла E-1027 была спасена от разрушения. Начиная с 2015 года архитектурный шедевр открыт для посещений. Экскурсии проводятся с мая по октябрь, а число желающих растет каждый год.