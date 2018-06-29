Тонкая работа: материал SaphirKeramik в коллекциях Laufen

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Высокотехнологичный материал SaphirKeramik открывает дизайнерам безграничные возможности для творчества, благодаря своим уникальным свойствам и прочности. Тому пример — новые разработки Laufen, представленные на апрельской выставке в Милане
Материал SaphirKeramik был изобретен компанией Laufen в 2013 году и произвел настоящую революцию в мире дизайна для ванных комнат. В отличие от традиционной керамики он обладает повышенной прочностью, которая достигается за счет добавления в состав минерала корунд (в природе он встречается в разных видах, в том числе и в виде сапфира, отсюда и название — SaphirKeramik).
Твердый и одновременно пластичный и легко моделируемый, SaphirKeramik позволяет производить раковины с ультратонкими стенками толщиной всего 3–5 мм и радиусом кромки и углов всего 1–2 мм, открывая дизайнерам широкое поле для творческих экспериментов с формой и конфигурациями. При этом материал обладает всеми достоинствами традиционной керамики, такими как гигиеничность, устойчивость к абразивным чистящим средствам и механическим повреждениями, долговечность, экологичность.
Laufen постоянно исследует и расширяет границы возможностей SaphirKeramik. Так, например, раньше максимальная длина раковин из этого материала составляла 90 см, а сегодня компания выпускает модели длиной 120 см. И это далеко не предел!
Нагляднее всего уникальные свойства SaphirKeramik проявляются в руках мастеров дизайна. С первых дней к работе над коллекциями привлекаются звезды мирового дизайнерского Олимпа, такие как Роберто и Людовика Паломба (линия Kartell by Laufen), Константин Грчик (коллекция Val), Тоан Нгуэн (коллекция Ino). В 2017 году к звездной команде присоединилась Патрисия Уркиола (коллекция Sonar), а в этом году Марсель Вандерс: премьера его концепта The New Classic состоялась на апрельской выставке Salone del Mobile в Милане.
Сверхтонкие стенки, элегантные контуры, строгие минималистичные линии — все это новый концепт Патрисии Уркиолы Sonar. Источником вдохновения для этой коллекции служили два, на первый взгляд, противоположных начала: минималистичная архитектура и природная динамика и энергия звуковых волн и их взаимодействие с водой. Конструкция раковин продумана до мельчайших деталей и максимально раскрывает возможности SaphirKeramik: наклонные плоскости, срезы, небольшие внутренние выступы — здесь все служит идее оптимизации потока воды и достижения максимального качества и удобства использования.
Коллекция The New Classic Марселя Вандерса для Laufen — одна из самых ожидаемых премьер миланской выставки Salone del Mobile этого года. Основная концепция озвучена в самом названии: это действительно «Новая классика» — не ироничная игра с классическими шаблонами, но серьезное творческое переосмысление традиционных форм с использованием самых современных технологий и инновационного материала SaphirKeramik.
«То, что мы сделали, — поэзия, — говорит про свою работу Марсель Вандерс, — Ванная комната — место для релаксации, омоложения и полного покоя. Ключевую роль в создании тонкой взаимосвязи между человеческой душой и этим интимным пространством играет дизайн». И материал — именно с его помощью удалось добиться особой утонченности, плавности, обтекаемости, «женственности», чувственности форм и создать настоящую поэму в SaphirKeramik. www.laufen.ru
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