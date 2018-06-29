Тонкая работа: материал SaphirKeramik в коллекциях Laufen

Материал SaphirKeramik был изобретен компанией Laufen в 2013 году и произвел настоящую революцию в мире дизайна для ванных комнат. В отличие от традиционной керамики он обладает повышенной прочностью, которая достигается за счет добавления в состав минерала корунд (в природе он встречается в разных видах, в том числе и в виде сапфира, отсюда и название — SaphirKeramik).

Твердый и одновременно пластичный и легко моделируемый, SaphirKeramik позволяет производить раковины с ультратонкими стенками толщиной всего 3–5 мм и радиусом кромки и углов всего 1–2 мм, открывая дизайнерам широкое поле для творческих экспериментов с формой и конфигурациями. При этом материал обладает всеми достоинствами традиционной керамики, такими как гигиеничность, устойчивость к абразивным чистящим средствам и механическим повреждениями, долговечность, экологичность.

Laufen постоянно исследует и расширяет границы возможностей SaphirKeramik. Так, например, раньше максимальная длина раковин из этого материала составляла 90 см, а сегодня компания выпускает модели длиной 120 см. И это далеко не предел!