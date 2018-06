Тонкая работа: материал SaphirKeramik в коллекциях Laufen

Нагляднее всего уникальные свойства SaphirKeramik проявляются в руках мастеров дизайна. С первых дней к работе над коллекциями привлекаются звезды мирового дизайнерского Олимпа, такие как Роберто и Людовика Паломба (линия Kartell by Laufen), Константин Грчик (коллекция Val), Тоан Нгуэн (коллекция Ino). В 2017 году к звездной команде присоединилась Патрисия Уркиола (коллекция Sonar), а в этом году Марсель Вандерс: премьера его концепта The New Classic состоялась на апрельской выставке Salone del Mobile в Милане.