В гармонии с природой: дом в Брисбене

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Дом Coorparoo в Брисбене архитекторы виртуозно вписали между деревьями эвкалипта
Архитектор Александр Бьюкенен спроектировал дом Coorparoo для семьи из трех человек. На склоне с эвкалиптовыми деревьями стоит постройка, состоящая из нескольких помещений с вертикальными деревянными решетками. В центре расположился открытый внутренний двор. Бьюкенен не хотел нарушать привычную экосистему, поэтому спроектировал здание так, чтобы не разрушать природу вокруг.
В доме есть три спальни — для каждого члена семьи, в центре дома расположен камин. Основные материалы, которые использовались в интерьерах — дерево, бетон и металл.
Архитектор стремился создать ощущение большого свободного пространства, поэтому не все комнаты имеют одинаковую высоту потолка. Взаимодействие разных пропорций создает ощущение «бесконечного пространства».
Панорамные горизонтальные окна выходят во внутренний двор. С помощью фундамента удалось выровнять пространство, чтобы расположить дом на склоне, под деревянной конструкцией спрятана бетонная платформа, которая выступает и в качестве ступенчатого порога во внутренний двор.
Стены, которые разделяют дом и внутренний двор — раздвижные. Такая конструкция позволяет объединить пространство в теплое время года.
Elle Decoration
Хёрст Шкулёв Паблишинг
Москва, ул. Шаболовка, дом 31б, 6-й подъезд (вход с Конного переулка)