В гармонии с природой: дом в Брисбене

Архитектор Александр Бьюкенен спроектировал дом Coorparoo для семьи из трех человек. На склоне с эвкалиптовыми деревьями стоит постройка, состоящая из нескольких помещений с вертикальными деревянными решетками. В центре расположился открытый внутренний двор. Бьюкенен не хотел нарушать привычную экосистему, поэтому спроектировал здание так, чтобы не разрушать природу вокруг.

В доме есть три спальни — для каждого члена семьи, в центре дома расположен камин. Основные материалы, которые использовались в интерьерах — дерево, бетон и металл.

Архитектор стремился создать ощущение большого свободного пространства, поэтому не все комнаты имеют одинаковую высоту потолка. Взаимодействие разных пропорций создает ощущение «бесконечного пространства».

Панорамные горизонтальные окна выходят во внутренний двор. С помощью фундамента удалось выровнять пространство, чтобы расположить дом на склоне, под деревянной конструкцией спрятана бетонная платформа, которая выступает и в качестве ступенчатого порога во внутренний двор.