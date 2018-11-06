В Калгари открылась городская библиотека по проекту Snøhetta

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Завершился масштабный проект, работа над которыми велась с 2013 года. Здание центральной городской библиотеки Library Plaza в канадском Калгари, спроектированное бюро Snøhetta, официально открылось 1 ноября
В 2013 году архитектурное бюро Snøhetta вместе с канадскими партнерами Dialog победили в отборочном конкурсе на проект нового здания публичной библиотеки в Калгари. И вот, наконец, 1 ноября библиотека распахнула свои двери для читателей. Высокотехнологичное общественное здание расположено на границе исторического центра Калгари и района Ист-Виллидж.
Работая над проектом библиотеки для северного региона Канады, команда дизайнеров учитывала разнообразие городской среды и уникальный климат. В ходе разработки проекта архитекторы прислушались к пожеланиям и предложениям более 16 000 горожан. Результатом стало яркое, гостеприимное и доступное общественное место в самом центре растущего мегаполиса.
Центральный арочный туннель, отделанный деревом, по мнению авторов напоминает о горном ветре чинук, формирующем особые облака, характерные для региона Альберта. Архитектурное пространство служит своеобразными воротами соединяющими соседствующие районы, образуя новые общественные пространства в черте города.
Сквозь застекленный купол атриума просматривается небо. Четкая организация движения по спирали и проходы по периметру атриума образует легкую навигацию по всем этажам, начиная от главного входа.
Пространство библиотеки организовано по кругу и по спирали. Наиболее активные и загруженные людьми аудитории располагаются на нижнем уровне. Далее, с каждым следующим этажом плотность посетителей уменьшается. Вверх, по спирали идут более тихие залы. На третьем и четвертом этажах находятся помещения для чтения, индивидуальных занятий и учебы.
В оформлении фасада использована уникальная геометрия, представляющая чередование панелей из прозрачного и тонированного стекла. Конструкция дает возможность регулировать уровень естественного освещения интерьера в дневное время. За прозрачным остеклением находятся оживленные многолюдные залы. За тонированными стеклами располагаются тихие, сосредоточенные на чтении и обучении аудитории.
Пространство максимально адаптировано для родителей с детьми: по мере подъема здесь встречаются разные зоны с мягкими ковриками, детской мебелью, игрушками и книжками, где ребенок может отдохнуть, поиграть и почитать. «Традиционно в больших публичных библиотеках детям отводится нижний этаж, — говорит со-основатель бюро Snøhetta Крейг Дайкерс (Craig Dykers), — Мы же хотели, чтобы они полноправно пользовались пространством наравне со взрослыми».
Elle Decoration
Хёрст Шкулёв Паблишинг
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