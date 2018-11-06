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6 ноября 2018

В Калгари открылась городская библиотека по проекту Snøhetta

Завершился масштабный проект, работа над которыми велась с 2013 года. Здание центральной городской библиотеки Library Plaza в канадском Калгари, спроектированное бюро Snøhetta, официально открылось 1 ноября

В Калгари открылась городская библиотека по проекту Snøhetta (фото 0)
Облик здания навеян окружающим горным ландшафтом. Выступающий «корпус» нависает над существующей линией городского трамвая, для его движения оставлен специальный тоннель, проходящий сквозь здание.

В 2013 году архитектурное бюро Snøhetta вместе с канадскими партнерами Dialog победили в отборочном конкурсе на проект нового здания публичной библиотеки в Калгари. И вот, наконец, 1 ноября библиотека распахнула свои двери для читателей. Высокотехнологичное общественное здание расположено на границе исторического центра Калгари и района Ист-Виллидж.

Работая над проектом библиотеки для северного региона Канады, команда дизайнеров учитывала разнообразие городской среды и уникальный климат. В ходе разработки проекта архитекторы прислушались к пожеланиям и предложениям более 16 000 горожан. Результатом стало яркое, гостеприимное и доступное общественное место в самом центре растущего мегаполиса.

Центральный арочный туннель, отделанный деревом, по мнению авторов напоминает о горном ветре чинук, формирующем особые облака, характерные для региона Альберта. Архитектурное пространство служит своеобразными воротами соединяющими соседствующие районы, образуя новые общественные пространства в черте города.

В Калгари открылась городская библиотека по проекту Snøhetta (фото 3)
Приподнятое над землей здание библиотеки с открытым проходом по центру строения, создает визуальную и пешеходную связь между районом Ист-Виллидж и историческим центром Калгари. В нижнем ярусе здания устроены полукруглые ниши, отделанные деревом: они напоминают об облаках, приносимых теплым горным ветром чинук (природного явления, характерного для провинции Альберта, где располагается Калгари).

Сквозь застекленный купол атриума просматривается небо. Четкая организация движения по спирали и проходы по периметру атриума образует легкую навигацию по всем этажам, начиная от главного входа.

В Калгари открылась городская библиотека по проекту Snøhetta (фото 5)
Пришедших в библиотеку посетителей встречает просторное лобби, наполненное естественным светом.

Пространство библиотеки организовано по кругу и по спирали. Наиболее активные и загруженные людьми аудитории располагаются на нижнем уровне. Далее, с каждым следующим этажом плотность посетителей уменьшается. Вверх, по спирали идут более тихие залы. На третьем и четвертом этажах находятся помещения для чтения, индивидуальных занятий и учебы.

В оформлении фасада использована уникальная геометрия, представляющая чередование панелей из прозрачного и тонированного стекла. Конструкция дает возможность регулировать уровень естественного освещения интерьера в дневное время. За прозрачным остеклением находятся оживленные многолюдные залы. За тонированными стеклами располагаются тихие, сосредоточенные на чтении и обучении аудитории.

В Калгари открылась городская библиотека по проекту Snøhetta (фото 7)

Пространство максимально адаптировано для родителей с детьми: по мере подъема здесь встречаются разные зоны с мягкими ковриками, детской мебелью, игрушками и книжками, где ребенок может отдохнуть, поиграть и почитать. «Традиционно в больших публичных библиотеках детям отводится нижний этаж, — говорит со-основатель бюро Snøhetta Крейг Дайкерс (Craig Dykers), — Мы же хотели, чтобы они полноправно пользовались пространством наравне со взрослыми».

В Калгари открылась городская библиотека по проекту Snøhetta (фото 9)

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

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Материалы по темам
SnøhettaбиблиотекаКанадаКалгариКрейг Дайкерс (Craig Dykers)
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