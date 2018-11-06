В Калгари открылась городская библиотека по проекту Snøhetta

Завершился масштабный проект, работа над которыми велась с 2013 года. Здание центральной городской библиотеки Library Plaza в канадском Калгари, спроектированное бюро Snøhetta, официально открылось 1 ноября

Облик здания навеян окружающим горным ландшафтом. Выступающий «корпус» нависает над существующей линией городского трамвая, для его движения оставлен специальный тоннель, проходящий сквозь здание.

В 2013 году архитектурное бюро Snøhetta вместе с канадскими партнерами Dialog победили в отборочном конкурсе на проект нового здания публичной библиотеки в Калгари. И вот, наконец, 1 ноября библиотека распахнула свои двери для читателей. Высокотехнологичное общественное здание расположено на границе исторического центра Калгари и района Ист-Виллидж.

Работая над проектом библиотеки для северного региона Канады, команда дизайнеров учитывала разнообразие городской среды и уникальный климат. В ходе разработки проекта архитекторы прислушались к пожеланиям и предложениям более 16 000 горожан. Результатом стало яркое, гостеприимное и доступное общественное место в самом центре растущего мегаполиса. Центральный арочный туннель, отделанный деревом, по мнению авторов напоминает о горном ветре чинук, формирующем особые облака, характерные для региона Альберта. Архитектурное пространство служит своеобразными воротами соединяющими соседствующие районы, образуя новые общественные пространства в черте города.

Приподнятое над землей здание библиотеки с открытым проходом по центру строения, создает визуальную и пешеходную связь между районом Ист-Виллидж и историческим центром Калгари. В нижнем ярусе здания устроены полукруглые ниши, отделанные деревом: они напоминают об облаках, приносимых теплым горным ветром чинук (природного явления, характерного для провинции Альберта, где располагается Калгари).

Сквозь застекленный купол атриума просматривается небо. Четкая организация движения по спирали и проходы по периметру атриума образует легкую навигацию по всем этажам, начиная от главного входа.

Пришедших в библиотеку посетителей встречает просторное лобби, наполненное естественным светом.

Пространство библиотеки организовано по кругу и по спирали. Наиболее активные и загруженные людьми аудитории располагаются на нижнем уровне. Далее, с каждым следующим этажом плотность посетителей уменьшается. Вверх, по спирали идут более тихие залы. На третьем и четвертом этажах находятся помещения для чтения, индивидуальных занятий и учебы. В оформлении фасада использована уникальная геометрия, представляющая чередование панелей из прозрачного и тонированного стекла. Конструкция дает возможность регулировать уровень естественного освещения интерьера в дневное время. За прозрачным остеклением находятся оживленные многолюдные залы. За тонированными стеклами располагаются тихие, сосредоточенные на чтении и обучении аудитории.