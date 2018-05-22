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22 мая 2018

Время, Пространство и Жизнь: Джозеф Кошут

Джозеф Кошут размышляет об мировом искусстве и архитектуре

Время, Пространство и Жизнь: Джозеф Кошут (фото 0)
Джозеф Кошут.

Немецкое агентство PLANE—SITE представляет серию интервью с мэтрами архитектуры на тему времени, пространства и жизни. Проект TIME SPACE EXISTENСЕ создан при финансовой поддержке European Cultural Centre и голландского фонда GAA. В рамках проекта представлено более 100 архитекторов с 6 континентов, среди которых: Моше Сафди, Ричард Мейер, Кенго Кума, Фумихико Маки, Даниэль Либескинд.

Один из пионеров концептуального искусства Джозеф Кошут известен своими инсталляциями по всему миру. В этом видео из серии Время, Пространство и Жизнь художник рассказывает о своих отношениях с архитектурой, об обязаности художника бороться с корпоративной культурой и об истории неона в рекламе.

Время, Пространство и Жизнь: Джозеф Кошут (фото 4)
Экспозиция Джозефа Кошута на выставке Amnesia: Various, Luminous, Fixed в галерее Sprüth Magers, Лондон, 2014–2015.

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

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