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23 июня 2018

Бюро Захи Хадид построит «Технопарк» в Сколково

Проект Zaha Hadid Architects для «Сбербанка», на днях получивший разрешение на строительство, должен быть закончен к 2020 году

Zaha Hadid (фото 1)

Знаменитая лондонская архитектурная студия победила в открытом конкурсе, инициированном банком в 2016 году. Наряду с бюро Захи Хадид в конкурсе принимали участие такие знаменитости, как Норман Фостер, Массимилиано Фуксас, Eric Owen Moss Architects и бюро SPEECH Сергея Чобана и Сергея Кузнецова.

Победителя выбирал весь коллектив банка: структура провела голосование среди своих сотрудников, которым предстоит работать в «Технопарке», предложив определиться с проектом будущего офиса. В общей сложности в голосовании участвовало более 10000 человек. Руководство компании склонялось к предложению Нормана Фостера, с которым банк уже работал в рамках строительства люксового отеля в Ялте. Но сотрудники проголосовали за Хадид.

Zaha Hadid (фото 0)

Здание «Технопарка» площадью 132000 кв. м. разместится на территории в 8 гектаров в российской Силиконовой долине, как часто называют Сколково. Постройка запоминается изогнутой линией фасада — текучие формы в целом характерны для творчества Хадид. Масштабное остекление придает зданию при всей монументальности конструкции ощущение легкости. Со стороны оно напоминает вздымающуюся волну или горный пик. Комплекс состоит из нескольких блоков, соединенных переходами в форме стеклянных труб. А попасть внутрь можно через вход обтекаемой формы — словно бы, перед посетителем не статичная конструкция, а плавящаяся, текучая масса, пришедшая в движение.

Zaha Hadid (фото 2)

Интерьер «Технопарка» также построен на плавных, текучих линиях. Центральным элементом декора станут биоморфные конструкции, похожие на деревья из футуристической сказки. Они пронзают здание насквозь и служат опорами для мощного свода, наполняющего пространство естественным светом. Наряду со стационарными рабочими местами интерьер также включает коворкинги, переговорные, многофункциональные и легко трансформируемым пространства, плюс лаунджи и зоны отдыха. Продуман ландшафтный дизайн комплекса, транспортные развязки, а также блок жилья для сотрудников организации.


Zaha Hadid (фото 3)

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

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