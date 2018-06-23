Бюро Захи Хадид построит «Технопарк» в Сколково

Знаменитая лондонская архитектурная студия победила в открытом конкурсе, инициированном банком в 2016 году. Наряду с бюро Захи Хадид в конкурсе принимали участие такие знаменитости, как Норман Фостер, Массимилиано Фуксас, Eric Owen Moss Architects и бюро SPEECH Сергея Чобана и Сергея Кузнецова.

Победителя выбирал весь коллектив банка: структура провела голосование среди своих сотрудников, которым предстоит работать в «Технопарке», предложив определиться с проектом будущего офиса. В общей сложности в голосовании участвовало более 10000 человек. Руководство компании склонялось к предложению Нормана Фостера, с которым банк уже работал в рамках строительства люксового отеля в Ялте. Но сотрудники проголосовали за Хадид.