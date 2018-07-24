Жан Нувель: винодельня для русского мецената

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Знаменитый архитектор Жан Нувель спроектировал винодельческое хозяйство во Франции. Заказчик — основатель фонда Art Russе Андрей Филатов. Неожиданный вопрос — при чем здесь Юрий Гагарин?
Жан Нувель создал архитектурный комплекс из пяти зданий. Расположение построек воссоздает традиционный фермерский двор. «Здания не похожи друг на друга, все как на обычной ферме, где есть ангар, мастерская, сарай, конюшня, — объясняет архитектор. — Это своего рода коллекция зданий, где каждое имеет определенную функцию». Например, здание в центре носит название «Чан» и не случайно имеет цилиндрическую форму, которая позволяет оптимизировать работу винодельческого хозяйства в период сбора винограда. Но вот вопрос — при чем здесь Юрий Гагарин? Да-да, это его лицо расплывается в улыбке по зеркальным поверхностям винных резервуаров!
Владелец винодельни — Андрей Филатов, бизнесмен, меценат, коллекционер, основатель фонда Art Russe, в собрание которого входит около 400 произведений русской живописи и скульптуры периода с 1917 по 1991 год. Вся коллекция выставлена в галерее Аrt Russе в музейном комплексе Бьюли в Великобритании. Так вот, про Гагарина. По задумке Андрея Филатова, картины русских художников и советских художников с 2014 года можно увидеть не только в музее, но и на этикетках вина гран-крю «Шато Ля Грас Дьё де Приёр». Бутылки украшают «Садко в подводном царстве» Ильи Репина, «Опять двойка» Федора Решетникова, «Царевна Лебедь» Михаила Врубеля, «Гагарин. С Богом!» Анатолия Ганкевича. Последняя настолько понравилась Жану Нувелю, что он перенес ее изображение на пол в интерьере «Чана». Многократно отраженный в стальных резервуарах лик парящего в невесомости космонавта создает эффект головокружительный во всех смыслах.
«Здание „Чана“ выполнено из бетона, он позволяет поддерживать постоянную температуру в помещениях, что важно для производственного процесса, — рассказывает архитектор. — Для отделки фасада выбрали не подверженный коррозии алюминий и методом сериграфии нанесли на него фотографии реальных людей, которые создают вино. Именно создают, я не оговорился. В местах, откуда я родом, а это недалеко отсюда, производство вина приравнивается к искусству».
«Приступая к работе над проектом, я первым делом стараюсь узнать все факты — что разрешено, что запрещено, какие пожелания у клиента, — рассказывает Жан Нувель. — И когда получаю всю информацию, начинаю синтезировать факты через собственные философские размышления. Обычно я работаю в кровати по утрам, в темноте, в тишине. Процесс творчества для меня чем-то сродни рыбалке. Вдруг из темноты выплывают какие-то образы, формы...»
Работа Жана Нувеля позволила переосмыслить архитектонику традиционных винодельных шато. Масштабная реконструкция была подчинена задаче сохранить исторический характер места, сделав его более современным за счет внедрения передовых технологий и материалов. «Проект реализован в историческом месте, охраняемом Юнеско, поэтому наряду с элементами модернизма в нем есть отражение культурных традиций Сент-Эмильона, — говорит Жан Нувель. — Архитектура не существует сама по себе, она не создается из ничего. Она производится из тех отношений, которые архитектор строит с окружающей средой и с заказчиком. По просьбе Андрея, я постарался через архитектуру воздать должное искусству французских виноделов и русской культуре. Андрей коллекционирует искусство, и я надеюсь, что создал достойное произведение для его коллекции».
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