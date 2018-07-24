Жан Нувель: винодельня для русского мецената

Старинное поместье Chateau La Grace Dieu des Prieurs в Сент-Эмильоне основано в 1885 году, в 2013 году было куплено предпринимателем Андреем Филатовым. Проект обновления Шато делал лауреат архитектурной Притцкеровской премии Жан Нувель.

«Я гедонист! И считаю, что главное назначение архитектуры — доставлять удовольствие! В этом смысле архитектура и вино очень похожи». Жан Нувель.

Жан Нувель создал архитектурный комплекс из пяти зданий. Расположение построек воссоздает традиционный фермерский двор. «Здания не похожи друг на друга, все как на обычной ферме, где есть ангар, мастерская, сарай, конюшня, — объясняет архитектор. — Это своего рода коллекция зданий, где каждое имеет определенную функцию». Например, здание в центре носит название «Чан» и не случайно имеет цилиндрическую форму, которая позволяет оптимизировать работу винодельческого хозяйства в период сбора винограда. Но вот вопрос — при чем здесь Юрий Гагарин? Да-да, это его лицо расплывается в улыбке по зеркальным поверхностям винных резервуаров!

Внутри "Чана" архитектор Жан Нувель сделал наливной пол с растянутой репродукцией мозаики Анатолия Ганкевича «Гагарин. С Богом!». Эта же работа украшает этикетки бутылок Saint Emilion Grand Cru наряду с другими картинами русских художников.

Владелец винодельни — Андрей Филатов, бизнесмен, меценат, коллекционер, основатель фонда Art Russe, в собрание которого входит около 400 произведений русской живописи и скульптуры периода с 1917 по 1991 год. Вся коллекция выставлена в галерее Аrt Russе в музейном комплексе Бьюли в Великобритании. Так вот, про Гагарина. По задумке Андрея Филатова, картины русских художников и советских художников с 2014 года можно увидеть не только в музее, но и на этикетках вина гран-крю «Шато Ля Грас Дьё де Приёр». Бутылки украшают «Садко в подводном царстве» Ильи Репина, «Опять двойка» Федора Решетникова, «Царевна Лебедь» Михаила Врубеля, «Гагарин. С Богом!» Анатолия Ганкевича. Последняя настолько понравилась Жану Нувелю, что он перенес ее изображение на пол в интерьере «Чана». Многократно отраженный в стальных резервуарах лик парящего в невесомости космонавта создает эффект головокружительный во всех смыслах.

Здание под названием «Бельведер» в восточной части двора получило свое название по панорамной террасе на крыше. Это типичный пример сельской архитектуры Франции. Импозантное строение с трех сторон увито растительностью и окружено виноградниками.

«Я надеюсь, что объединение Art Russe и Saint Emilion Grand Cru создаст синергию для популяризации русской живописи», — объясняет свою идею владелец.

«Здание „Чана“ выполнено из бетона, он позволяет поддерживать постоянную температуру в помещениях, что важно для производственного процесса, — рассказывает архитектор. — Для отделки фасада выбрали не подверженный коррозии алюминий и методом сериграфии нанесли на него фотографии реальных людей, которые создают вино. Именно создают, я не оговорился. В местах, откуда я родом, а это недалеко отсюда, производство вина приравнивается к искусству».

Вид с крыши "Чана" на "Жирондин" — классический бордоский дом, который бережно отреставрировали и сделали центром нового архитектурного ансамбля.

«Приступая к работе над проектом, я первым делом стараюсь узнать все факты — что разрешено, что запрещено, какие пожелания у клиента, — рассказывает Жан Нувель. — И когда получаю всю информацию, начинаю синтезировать факты через собственные философские размышления. Обычно я работаю в кровати по утрам, в темноте, в тишине. Процесс творчества для меня чем-то сродни рыбалке. Вдруг из темноты выплывают какие-то образы, формы...»

Работа Жана Нувеля позволила переосмыслить архитектонику традиционных винодельных шато. Масштабная реконструкция была подчинена задаче сохранить исторический характер места, сделав его более современным за счет внедрения передовых технологий и материалов. «Проект реализован в историческом месте, охраняемом Юнеско, поэтому наряду с элементами модернизма в нем есть отражение культурных традиций Сент-Эмильона, — говорит Жан Нувель. — Архитектура не существует сама по себе, она не создается из ничего. Она производится из тех отношений, которые архитектор строит с окружающей средой и с заказчиком. По просьбе Андрея, я постарался через архитектуру воздать должное искусству французских виноделов и русской культуре. Андрей коллекционирует искусство, и я надеюсь, что создал достойное произведение для его коллекции».

В левой части комплекса постройка под названием "Омбрель" — это хозяйства структура, представляет собой покатую изящную крышу, установленную прямо над виноградниками. Здесь происходит маркировка и расфасовка бутылок в ящики и проводятся дегустации.

"Форт" — очень характерная для XIX века постройка, стоит прямо посреди виноградника, перекликаясь с основной частью ансамбля. Это небольшой замок, приспособленный для организации приемов, встреч с художниками и проведения выставок. Огромная теплица из стекла похожа на капеллу с колоколами на крыше и импрессионистскими фресками из света и стекла внутри.