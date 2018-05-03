300 лет венскому фарфору: выставка в MAK

Императорская венская фарфоровая мануфактура была основана в 1718 году. По случаю грандиозного юбилея в Австрийском музее прикладного искусства (MAK) пройдет тематическая выставка, на которой будет представлено более 1000 объектов из фондов MAK, а также частных коллекций.

Императорская венская фарфоровая мануфактура является второй по величине в Европе после Мейсенской (Германия). История фабрики берет свое начало в 1718 году, когда основатель Клаудиус Инноценциус дю Пакье (Claudius Innocentius du Paquier) получил привелегию от австрийского императора на монопольное производство фарфора. И до этого момента для европейцев фарфор был предметом роскоши и дорогостоящей диковинкой из Японии и Китая.