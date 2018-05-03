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3 мая 2018
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300 лет венскому фарфору: выставка в MAK

Австрийский музей прикладного искусства представляет выставку, посвященную 300-летию Императорской венской фарфоровой мануфактуры

300 лет венскому фарфору: выставка в MAK (фото 0)
Коллекция фарфоровых фигурок. Дизайн: студия Mostlikely для Императорской венской фарфоровой мануфактуры.

Императорская венская фарфоровая мануфактура была основана в 1718 году. По случаю грандиозного юбилея в Австрийском музее прикладного искусства (MAK) пройдет тематическая выставка, на которой будет представлено более 1000 объектов из фондов MAK, а также частных коллекций. 

300 лет венскому фарфору: выставка в MAK (фото 0)
Сервиз-дежене. Императорская Венская Фарфоровая Мануфактура. Ок. 1800.
Фото: 
MAK

Императорская венская фарфоровая мануфактура является второй по величине в Европе после Мейсенской (Германия). История фабрики берет свое начало в 1718 году, когда основатель Клаудиус Инноценциус дю Пакье (Claudius Innocentius du Paquier) получил привелегию от австрийского императора на монопольное производство фарфора. И до этого момента для европейцев фарфор был предметом роскоши и дорогостоящей диковинкой из Японии и Китая.

300 лет венскому фарфору: выставка в MAK (фото 1.1)
Кубок, демонстрирующий образцы цвета. Императорская Венская Фарфоровая Мануфактура.
Фото: 
MAK/Katrin Wißkirchen
300 лет венскому фарфору: выставка в MAK (фото 1.2)
Миниатюра «Обручение». Императорская Венская Фарфоровая Мануфактура. Ок. 1780.
Фото: 
MAK/Mika K. Wisskirchen

Помимо миниатюр, посуды и скульптур, экспонируются оригинальные эскизы, художественные наброски, каталоги орнаментов, восковые модели — уникальные ресурсы, которые позволяют восстановить процесс производства фарфора на Венской мануфактуре. 

300 лет венскому фарфору: выставка в MAK (фото 3)
Чайный набор. Императорская Венская Фарфоровая Мануфактура. 1760–1770.
Фото: 
MAK/Georg Mayer

Когда: 16 мая — 23 сентября 2018 года.

Где: Вена, Австрийский музей прикладного искусства (MAK), Stubenring, 5.

300 лет венскому фарфору: выставка в MAK (фото 6.1)
Блюдо Клаудиуса Инноценциуса дю Пакье. 1730–1735.
Фото: 
Esterhazy Private Foundation
300 лет венскому фарфору: выставка в MAK (фото 6.2)
Ваза на пьедестале. Императорская Венская Фарфоровая Мануфактура. Ок. 1835.
Фото: 
MAK
300 лет венскому фарфору: выставка в MAK (фото 4)
Предмет сервировки для центра стола. Императорская Венская Фарфоровая Мануфактура. 1750–1755.
Фото: 
MAK/Mika K. Wisskirchen
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