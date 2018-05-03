300 лет венскому фарфору: выставка в MAK

Ваш браузер устарел!
Наш сайт может отображаться неправильно на вашем устройстве.
Установите современный браузер, чтобы все сайты, которые вы посещаете, отображались корректно. Это абсолютно бесплатно и займет у вас пару минут.
Австрийский музей прикладного искусства представляет выставку, посвященную 300-летию Императорской венской фарфоровой мануфактуры
Императорская венская фарфоровая мануфактура была основана в 1718 году. По случаю грандиозного юбилея в Австрийском музее прикладного искусства (MAK) пройдет тематическая выставка, на которой будет представлено более 1000 объектов из фондов MAK, а также частных коллекций.
Императорская венская фарфоровая мануфактура является второй по величине в Европе после Мейсенской (Германия). История фабрики берет свое начало в 1718 году, когда основатель Клаудиус Инноценциус дю Пакье (Claudius Innocentius du Paquier) получил привелегию от австрийского императора на монопольное производство фарфора. И до этого момента для европейцев фарфор был предметом роскоши и дорогостоящей диковинкой из Японии и Китая.
Помимо миниатюр, посуды и скульптур, экспонируются оригинальные эскизы, художественные наброски, каталоги орнаментов, восковые модели — уникальные ресурсы, которые позволяют восстановить процесс производства фарфора на Венской мануфактуре.
Когда: 16 мая — 23 сентября 2018 года.
Где: Вена, Австрийский музей прикладного искусства (MAK), Stubenring, 5.