Арт-проект Heiliger Wald: форма и цвет Валерия Пчелина и Игоря Михайленко

Совместный проект художников Игоря Михайленко и Валерия Пчелина прививает любовь к чувственной абстрактной скульптуре и живописи. Скульптор Пчелина и живописец Михайленко провели первый показ их совместного арт-проекта Heiliger Wald («Священный Лес») в Краснодаре, создав пространство чистой формы и чистого цвета.

Черные, словно обугленные, объекты Пчелина сделаны из дерева методом сплачивания. Они варьируют свой размер: от интерьерного — до величины более человека. Напоминают условные биоформы: крыло, плавник, клык. Но узнаваемость, на которую реагирует зритель — лишь органические признаки фигур.

Пчелин творит свои объекты по законам архитектуры и дизайна, учитывая принципы жесткости, натяжения и равновесия. В то же время его объекты не утилитарны, их функция — создавать драматургию места, усиливать содержательность пространства, притягивать красотой.

«Я говорю о присутствии в нашей реальности кого-то важного, существующего в большем числе измерений, чем мы. О действии сил, которые не связаны с людьми. Человек не может влиять на них, но может с ними встречаться», — говорит Валерий Пчелин.

Беспредметная живопись Михайленко очищает палитру эмоций зрителя. 200×145 см — любимый размер автора, равный человеку и легко расширяющийся до диптиха и триптиха на больших стенах. Цвет, линия, пятно, форма — такова база Михайленко, работающего в традиции абстрактного экспрессионизма.

Холсты он грунтует так, чтобы акрил мог свободно течь по поверхности полотна, рождая сочетания чистых цветов. Работа в этой технике требует быстроты, точности движения и умения остановить импровизацию в единственно верный момент.

«Я двигаюсь навстречу красоте. Краска в какой-то момент начинает так ложиться, как ей самой нужно, и я ощущаю себя проводником. Все это напоминает шаманский ритуал» — комментирует Игорь Михайленко.

Название проекта «Священный Лес» отсылает к германо-скандинавской мифологии, в которой идет повествование о возникновении мира из хаоса, из союза воды и огня с холодом. Пластическая ситуация созданного Пчелиным и Михайленко художественного пространства построена на общем вертикальном движении, напоминающем движение растущего леса, и переносит зрителя в Священный Лес, в место языческих обрядов и встреч с ирреальным и метафизическим.

«Мы занимаемся дизайном по форме, но искусством по сути. Для художника достаточно проблематики развития формы, проблематики чистого искусства. Форма должна воздействовать более самостоятельно от содержательности, в этом случае ее смыслы будут считываться зрителем персонально, зритель становится соавтором художника, подключая свой опыт и воображение. Чем больше ассоциаций рождается у него, тем больше его вовлеченность и шире восприятие мира», — говорят художники о своем творческом методе.

Пчелин и Михайленко опираются на свой многолетний опыт совместной работы с дизайнерами, архитекторами и декораторами. Произведения проекта увлекают визуальностью, легко существуют в «негалерейной» среде, эффектно и естественно выглядят в интерьерах. Авторы провели первый показ арт-проекта Heiliger Wald у себя на родине, в залах Краснодарского художественного музея им. Ф. А. Коваленко и готовят показы в других городах.

«Мы относимся к искусству, как к священнодействию. Это не сиюминутные реакции, не ответ на злободневность, мы избегаем в творчестве журналистских задач и действуем в зоне чистых рефлексий, которые политически и социально не окрашены» — коммментриуют художники.